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21:24 (мск), источник: Р-Спорт

Адвокат рассказала о судебном парадоксе в деле Кокорина и Мамаева

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, пожаловалась на несправедливое отношение к защитникам футболиста и рассказала о парадоксальном решении суда.

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«По итогам сегодняшнего судебного разбирательства, происходившего при нарушении прав на защиту адвокатов Кокориных, которых судья ограничил в обосновании возражения на заявленное следователем ходатайство, вынесено постановление суда, которое содержит пересказ ходатайства следователя, а обосновано только тем, что ходатайство следователя составлено с соблюдением требования закона, надлежащим должностным лицом, с согласия надлежащего руководителя, в установленный законом срок… Возражения адвокатов и защиты не вошли в содержание постановления суда, который ограничился общей фразой, что они просто имели место, причем от всех сразу обвиняемых и от всех сразу защитников», — написала адвокат на своей странице в Instagram.

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«Из смысла постановления суда можно сделать вывод, что суд не стал вдаваться в проверку доводов сторон, поскольку надлежащему следователю возражают обвиняемые и защитники, которые не получили в постановлении суда оценки как надлежащие лица. При этом отводов ненадлежащим защитникам заявлено не было, а также не разъяснен критерий по которому определяются признаки надлежащего лица. С позиции разумного, любое надлежащее лицо только по этому признаку может удерживать под стражей остальных лиц. Парадокс в том, что если бы ходатайство было подано ненадлежащим лицом оно бы вообще не было принято судом», — добавила Стукалова.

Тверской суд Москвы в среду продлил до 8 февраля 2019 года арест Кокорина и Павла Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в столице.

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17:27 (мск)© Ньюстюб
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