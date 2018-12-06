Социально опасные декабристы. За два месяца Кокорин и Мамаев прошли путь от злодеев до мучеников

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В октябре, когда только-только раскручивался сценарий криминальной драмы с двумя знаменитыми футболистами в главных ролях, всякий среднестатистический россиянин клеймил их влет, наотмашь, с яростным восторгом. Нагрешившие по синьке дебоширы Кокорин и Мамаев мгновенно стали воплощением мирового зла. Голос в поддержку звучал диссонансом, нейтральная позиция вызывала недоумение.

Задайте личный внутренний поиск по запросу «Кокорин/Мамаев» число так на 15 октября — что там у вас в топе на выдаче? Несложно вспомнить, правда же? «Два дебила», «вконец зажрались», «вон из футбола» — самые гуманные из формулировочек, а о самых кровожадных лучше и не вспоминать…

Но вот прошло два месяца, в течение которых мы узнали неизбежное: Саша и Паша осознали, раскаялись, готовы всячески искупить, сильно скучают по дому, читают книжки, отвечают на письма, стали ближе к Богу и впредь, конечно же, ни-ни. Наверное, каждый из нас, все тех же среднестатистических россиян, попробовал поставить себя на место Саши и Паши — на минутку, на секунду, на мгновение, этого хватит, — чтобы по возможности лучше понять, в какой же глубокий кювет унесла их кривая дорожка…

В общем, к декабрю массовое сознание явно повернуло на эмпатию. В обществе потихоньку созрел запрос если не на прощение блудных сынов, то на сочувствие к ним — точно (кто не согласен или не верит — наука социология в помощь). В этом смысле заседание Тверского суда, на котором решалась судьба футболистов как минимум на ближайшие два месяца, подоспело, казалось, очень вовремя. Обществу уже снова хотелось верить в то, что наш суд, как ему и положено по классике кинематографа, — самый гуманный суд в мире.

Но суд вернул наивных и жалостливых на землю: футболисты останутся за решеткой до 8 февраля. Юридическое обоснование вердикта в целом понятно, хотя с ним, вероятно, можно спорить. Формулировки же, которыми пользовалось следствие и против которых не возражал суд, взрывают мозг и побуждают к нехорошим прогнозам.

<div id="vk_post_-101982925_7712958"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?160"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-101982925_7712958", -101982925, 7712958, '-4o-TX_k_EqPjnMvSz27-tFp-A'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так, 5 декабря выяснилось, что налицо «предварительный сговор», то есть свои преступления обвиняемые совершали по тщательно разработанному плану, а не ввиду затуманенного алкоголем сознания. Что, выйдя на волю, Кокорин и Мамаев, не исключено, «продолжат преступную деятельность». Что новый уровень свободы и позволит им с легкостью скрыться за границей, несмотря на сданные загранпаспорта. Что деньги и связи во властных структурах подразумевают давление на свидетелей и следствие. Ну и так далее.

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С таким серьезным бэкграундом на зоне, говорят, живется неплохо, но, боюсь, для футболистов это слабое утешение. При этом многие аргументы защиты суд проигнорировал, что искренне поразило не только поднаторевших в юридических вопросах Кокорина и Мамаева, но и независимую от симпатий и антипатий прессу. А вместе с ней — и широкие слои населения. Зловещие формулировки, с которыми выступило обвинение, убедили дважды: суд — в том, что он имеет дело с реально опасными субъектами, общество — в том, что суд над звездами футбола проходит по законам шоу. Избавиться от этих убеждений в ближайшие два месяца не представляется возможным. Ни суду, ни обществу.

На самом же деле после 5 декабря пришло вот какое понимание сути всей этой грустной истории: дело Кокорина/Мамаева на особом контроле где-то там, наверху. Там, откуда в нужный момент поступают сигналы, в какую сторону и почему должен дуть ветер. Соответственно, если (или до тех пор, пока) не последует отмашка, ни одно смягчающее вину обстоятельство судом во внимание принято не будет. В том, что это драма, сомнений уже никаких.

Ну и просто для статистики: в 2017 году оправдательные приговоры составили в России 0,2% от всех судебных решений по уголовным делам.