Социально опасные декабристы. За два месяца Кокорин и Мамаев прошли путь от злодеев до мучеников
Тверской суд столицы оставил Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражей. Мотивами мог бы гордиться сам Аль Капоне.
Тверской суд столицы оставил Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражей. Мотивами мог бы гордиться сам Аль Капоне.
В октябре, когда
Задайте личный внутренний поиск по запросу «Кокорин/Мамаев» число так на 15 октября — что там у вас в топе на выдаче? Несложно вспомнить, правда же? «Два дебила», «вконец зажрались», «вон из футбола» — самые гуманные из формулировочек, а о самых кровожадных лучше и не вспоминать…
Но вот прошло два месяца, в течение которых мы узнали неизбежное: Саша и Паша осознали, раскаялись, готовы всячески искупить, сильно скучают по дому, читают книжки, отвечают на письма, стали ближе к Богу и впредь, конечно же,
В общем, к декабрю массовое сознание явно повернуло на эмпатию. В обществе потихоньку созрел запрос если не на прощение блудных сынов, то на сочувствие к ним — точно (кто не согласен или не верит — наука социология в помощь). В этом смысле заседание Тверского суда, на котором решалась судьба футболистов как минимум на ближайшие два месяца, подоспело, казалось, очень вовремя. Обществу уже снова хотелось верить в то, что наш суд, как ему и положено по классике кинематографа, — самый гуманный суд в мире.
Но суд вернул наивных и жалостливых на землю: футболисты останутся за решеткой до 8 февраля. Юридическое обоснование вердикта в целом понятно, хотя с ним, вероятно, можно спорить. Формулировки же, которыми пользовалось следствие и против которых не возражал суд, взрывают мозг и побуждают к нехорошим прогнозам.
Так, 5 декабря выяснилось, что налицо «предварительный сговор», то есть свои преступления обвиняемые совершали по тщательно разработанному плану, а не ввиду затуманенного алкоголем сознания. Что, выйдя на волю, Кокорин и Мамаев, не исключено, «продолжат преступную деятельность». Что новый уровень свободы и позволит им с легкостью скрыться за границей, несмотря на сданные загранпаспорта. Что деньги и связи во властных структурах подразумевают давление на свидетелей и следствие. Ну и так далее.
С таким серьезным бэкграундом на зоне, говорят, живется неплохо, но, боюсь, для футболистов это слабое утешение. При этом многие аргументы защиты суд проигнорировал, что искренне поразило не только поднаторевших в юридических вопросах Кокорина и Мамаева, но и независимую от симпатий и антипатий прессу. А вместе с ней — и широкие слои населения. Зловещие формулировки, с которыми выступило обвинение, убедили дважды: суд — в том, что он имеет дело с реально опасными субъектами, общество — в том, что суд над звездами футбола проходит по законам шоу. Избавиться от этих убеждений в ближайшие два месяца не представляется возможным. Ни суду, ни обществу.
На самом же деле после 5 декабря пришло вот какое понимание сути всей этой грустной истории: дело Кокорина/Мамаева на особом контроле
Ну и просто для статистики: в 2017 году оправдательные приговоры составили в России 0,2% от всех судебных решений по уголовным делам.
Константин Столбовский