Полузащитник ЦСКА Ахметов признан лучшим молодым игроком года в РПЛ
ТАСС, 6 декабря. Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов стал обладателем премии «Первая пятерка — 2018», которая вручается лучшему молодому игроку года в Российской
ТАСС, 6 декабря. Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов стал обладателем премии «Первая пятерка — 2018», которая вручается лучшему молодому игроку года в Российской
В голосовании приняли участие руководители и тренеры клубов
Ахметов выступает за московскую команду с июля 2018 года, ранее игрок защищал цвета казанского «Рубина». В текущем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах.
Премия «Первая пятерка» вручается ДФЛ с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук и Александр Головин.