Полузащитник ЦСКА Ахметов признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В голосовании приняли участие руководители и тренеры клубов премьер-лиги, юношеских, молодежной и национальной сборных, представителей РФС, РПЛ, Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты. Всего 20-летний полузащитник набрал 202 балла, второе место в голосовании занял другой полузащитник красно-синих Иван Обляков (177 баллов), третьим стал игрок «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111).

Ахметов выступает за московскую команду с июля 2018 года, ранее игрок защищал цвета казанского «Рубина». В текущем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах.