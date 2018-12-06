Супертурнир в Катаре с участием «Локо», «Спартака», «Зенита» и «Ростова». Эксклюзивные подробности
«СЭ» уже сообщал о расписании зимнего супертурнира в Катаре с участием российских клубов. Сегодня — новые подробности.
«СЭ» уже сообщал о расписании зимнего супертурнира в Катаре с участием российских клубов. Сегодня — новые подробности.
По информации «СЭ», первоначально планировалось участие «Локомотива», «Спартака», «Зенита» и ЦСКА, но армейцы отказались. Место было предложено «Ростову», и клуб согласился.
Турнир пройдет в Катаре в сроки с 20 (день приезда команд) по 30 января (день отъезда). «СЭ» уже публиковал расписание. Но сейчас стало известно и время начала матчей.
21 января
«Спартак» — «Ростов», 20.00 — здесь и далее время московское
22 января
«Зенит» — «Локомотив», 20.00
25 января
«Зенит» — «Спартак», 18.00
25 января
«Локомотив» — «Ростов», 21.00
28 января
«Ростов» — «Зенит», 20.00
29 января
«Спартак» — «Локомотив», 20.00.
Турнир проводится на футбольных полях, расположенных на территории Aspire Zone Foundation Aspire Zone Road в городе Доха.
Согласно регламенту турнира, «если матч закончится в основное время вничью, назначается серия пенальти. За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу по пенальти — 2 очка, за поражение по пенальти — 1 очко.
Места команд в текущей и итоговой турнирной таблице определяются в порядке очередности в соответствии со следующими правилами:
— общее количество очков, набранных во всех матчах;
— разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— количество голов, забитых во всех матчах;
Если две команды имеют равные показатели по критериям, перечисленным выше, более высокое место занимает команда, победившая в личной встрече.
Если три команды имеют равные показатели по критериям, перечисленным выше, их места определяются нижеперечисленными дополнительными критериями, расположенными в порядке очередности их применения:
— очки, набранные в матчах между рассматриваемыми командами;
— разница забитых и пропущенных мячей в основное время в матчах между рассматриваемыми командами;
— количество голов, забитых в основное время в матчах между рассматриваемыми командами;
— разница забитых и пропущенных мячей в основное время и в сериях пенальти в матчах между рассматриваемыми командами;
— количество голов, забитых в основное время и в сериях пенальти в матчах между рассматриваемыми командами;
— очки «Fair Play» по итогам всех матчей (за каждую желтую карточку — минус 1 очко, за красную — минус 3, за прямую красную — минус 4, желтая и прямая красная — минус 5.).
В случае полного равенства всех вышеперечисленных показателей распределение итоговых мест команд, занятых по итогам Турнира, определяется жребием.
Для участия в матчах клуб вправе заявить футболистов, с которыми заключены зарегистрированные в
В ходе матча разрешается замена не более 11 футболистов в каждой команде. При этом, в течение 1-го тайма допускается не более 2-х замен, в течение 2-го тайма — не более 3-х замен, количество замен в перерыве не ограничено при условии соблюдения общего лимита замен (11). Обратные замены не допускаются.
Организатор турнира несет следующие расходы:
— транспортные расходы: по перелету представителей клубов (футболистов, руководящего, административного и технического персонала) чартерными рейсами в составе делегации не более 55 (пятьдесят пять) человек из одного клуба по маршруту: Москва (Россия) — Доха (Катар) — Москва (Россия);
— расходы на проживание представителей клуба в составе делегации не более 55 (пятьдесят пять) человек из одного клуба, а также судей, членов оргкомитета турнира в гостиницах категории не ниже 5* с 3-х разовым питанием в период с 20 января 2019 г. по 30 января 2019 г. ;.
— расходы на оплату труда судей матча.
После подведения оргкомитетом турнира его итогов призовой фонд в размере 200 000 (двести тысяч) долларов США распределяется между клубами — участниками следующим образом:
— Клубу, команда которого заняла 1-е место в турнире — 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США
— Клубу, команда которого заняла 2-е место в турнире — 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США
— Клубу, команда которого заняла 3-е место в турнире — 40 000 (сорок тысяч) долларов США
— Клубу, команда которого заняла 4-е место в турнире — 30 000 (тридцать тысяч) долларов США.