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17:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Супертурнир в Катаре с участием «Локо», «Спартака», «Зенита» и «Ростова». Эксклюзивные подробности

«СЭ» уже сообщал о расписании зимнего супертурнира в Катаре с участием российских клубов. Сегодня — новые подробности.

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Источник: РИА "Новости"

Кто участвует?

По информации «СЭ», первоначально планировалось участие «Локомотива», «Спартака», «Зенита» и ЦСКА, но армейцы отказались. Место было предложено «Ростову», и клуб согласился.

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Где будут играть и в какие сроки?

Турнир пройдет в Катаре в сроки с 20 (день приезда команд) по 30 января (день отъезда). «СЭ» уже публиковал расписание. Но сейчас стало известно и время начала матчей.

21 января
«Спартак» — «Ростов», 20.00 — здесь и далее время московское
22 января
«Зенит» — «Локомотив», 20.00
25 января
«Зенит» — «Спартак», 18.00
25 января
«Локомотив» — «Ростов», 21.00
28 января
«Ростов» — «Зенит», 20.00
29 января
«Спартак» — «Локомотив», 20.00.

Турнир проводится на футбольных полях, расположенных на территории Aspire Zone Foundation Aspire Zone Road в городе Доха.

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Каков регламент?

Согласно регламенту турнира, «если матч закончится в основное время вничью, назначается серия пенальти. За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу по пенальти — 2 очка, за поражение по пенальти — 1 очко.

Места команд в текущей и итоговой турнирной таблице определяются в порядке очередности в соответствии со следующими правилами:

— общее количество очков, набранных во всех матчах;
— разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— количество голов, забитых во всех матчах;
Если две команды имеют равные показатели по критериям, перечисленным выше, более высокое место занимает команда, победившая в личной встрече.

Если три команды имеют равные показатели по критериям, перечисленным выше, их места определяются нижеперечисленными дополнительными критериями, расположенными в порядке очередности их применения:

— очки, набранные в матчах между рассматриваемыми командами;
— разница забитых и пропущенных мячей в основное время в матчах между рассматриваемыми командами;
— количество голов, забитых в основное время в матчах между рассматриваемыми командами;
— разница забитых и пропущенных мячей в основное время и в сериях пенальти в матчах между рассматриваемыми командами;
— количество голов, забитых в основное время и в сериях пенальти в матчах между рассматриваемыми командами;
— очки «Fair Play» по итогам всех матчей (за каждую желтую карточку — минус 1 очко, за красную — минус 3, за прямую красную — минус 4, желтая и прямая красная — минус 5.).

В случае полного равенства всех вышеперечисленных показателей распределение итоговых мест команд, занятых по итогам Турнира, определяется жребием.

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Какова заявка и могут ли играть футболисты, находящиеся на просмотре?

Для участия в матчах клуб вправе заявить футболистов, с которыми заключены зарегистрированные в премьер-лиге действующие трудовые договоры, а также футболистов, не имеющих зарегистрированных трудовых договоров в ПЛ, но участвующих в тренировочных сборах соответствующего клуба, при условии одновременного участия в матче (нахождения на поле) не более 1-го такого футболиста. Общее количество футболистов, заявляемых клубом для участия в матче, не может превышать 25 (двадцать пять) человек.

Сколько разрешается замен?

В ходе матча разрешается замена не более 11 футболистов в каждой команде. При этом, в течение 1-го тайма допускается не более 2-х замен, в течение 2-го тайма — не более 3-х замен, количество замен в перерыве не ограничено при условии соблюдения общего лимита замен (11). Обратные замены не допускаются.

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Кто платит за все?

Организатор турнира несет следующие расходы:

— транспортные расходы: по перелету представителей клубов (футболистов, руководящего, административного и технического персонала) чартерными рейсами в составе делегации не более 55 (пятьдесят пять) человек из одного клуба по маршруту: Москва (Россия) — Доха (Катар) — Москва (Россия); Санкт-Петербург (Россия) — Доха (Катар) — Санкт-Петербург (Россия); Ростов-на-Дону (Россия) — Доха (Катар) — Ростов-на-Дону (Россия), из расчета для одного клуба — один перелет по маршруту туда-обратно;.

— расходы на проживание представителей клуба в составе делегации не более 55 (пятьдесят пять) человек из одного клуба, а также судей, членов оргкомитета турнира в гостиницах категории не ниже 5* с 3-х разовым питанием в период с 20 января 2019 г. по 30 января 2019 г. ;.

— расходы на оплату труда судей матча.

Каков призовой фонд?

После подведения оргкомитетом турнира его итогов призовой фонд в размере 200 000 (двести тысяч) долларов США распределяется между клубами — участниками следующим образом:

— Клубу, команда которого заняла 1-е место в турнире — 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США
— Клубу, команда которого заняла 2-е место в турнире — 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США
— Клубу, команда которого заняла 3-е место в турнире — 40 000 (сорок тысяч) долларов США
— Клубу, команда которого заняла 4-е место в турнире — 30 000 (тридцать тысяч) долларов США.

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