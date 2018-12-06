«После трансфера удалил несколько постов в соцсетях». Будущая звезда «Спартака» из «Чертаново»
Максим Глушенков — об академии Коноплева, «Локомотиве» и трансфере в «Спартак».
Максим Глушенков — об академии Коноплева, «Локомотиве» и трансфере в «Спартак».
Осенью «Спартак» договорился о переходе двух игроков «Чертаново»: с 1 января Наиль Умяров и Максим Глушенков — футболисты
Sport24 встретился с Глушенковым и узнал, как в 19 лет оказаться в тройке лучших бомбардиров ФНЛ и почему российским клубам нужно больше доверять молодым.
— «Спартак» интересовался вами, когда тренером был Массимо Каррера. Месяц назад его уволили.
— Мне не принципиально, под чьим руководством выступать — Массимо Карреры или Олега Кононова. Не знаю, видел ли вообще Массимо, как я играю. Но, наверное, видел, раз нас [с Умяровым] подписали.
— Кононов — правильный выбор для «Спартака»?
— Он хороший тренер. Прошлые команды при нем отлично играли. Думаю, в «Спартаке» он достигнет больших высот.
— Вы перешли в самый разгар конфликта болельщиков с Денисом Глушаковым. Скандал
— Мне кажется, Глушакова убрали не за лайки. Там, вероятно было
— Готовы к тому, что каждый ваш шаг в соцсетях будет обсуждаться так же?
— Готов ко всему. Мне уже через друга написали — так как у меня сообщения закрыты — чтобы я удалил пару постов. И я это сделал. Так что буду внимательно следить за всем, что пишу, и дальше.
— В первом сезоне в ФНЛ «Чертаново» идет на четвертом месте, а у вас 11 голов и 8 ассистов в 21 матче. Как это возможно, учитывая, что вы только вышли из ПФЛ?
— А что в этом такого? Мы — молодые, хорошо приспосабливаемся. Набираем очки, поднимаемся выше в таблице — не вижу ничего странного, что молодые пацаны так играют! Мы такие же футболисты, как все. «Чертаново» доказывает, что своими воспитанниками можно добиваться результатов. В этом плане радует ЦСКА, где тоже подпускают молодежь к составу. «Спартак» тоже доверяет воспитанникам. Это нормально, они молодцы. Посмотрите на «Монако»: да, сейчас у них спад, но они продолжают доверять молодым. Через год они выстрелят, и все станет, как раньше.
— ЦСКА и «Спартак» ставят молодых в том числе
— Мне кажется, лимит должен быть. Лучше дать шанс молодым пацанам, которые выпускаются из академии, чем покупать
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— Вы начинали в академии имени Юрия Коноплева. Объясните, чем она так крута?
— Когда я туда поехал, это была одна из лучших футбольных школ в стране. Главное отличие от других академий? Не знаю, как сейчас, но раньше она отличалась работой тренеров — таких специалистов, как там, нигде не было. Посмотрите сами, сколько выпускников оттуда сейчас играет в
— Прозвище «Жук» — оттуда?
— Да. Я был самым маленьким в команде, с длинными волосами.
— После Тольятти вы попали в «Локомотив», но там у вас не получилось. Почему?
— Когда только приехал из академии, все было хорошо. Я тренировался, играл, ничего плохого не происходило. Но потом я получил травму — перелом пятой плюсневой кости. Пропустил два месяца, после восстановления начал набирать форму, но не попадал в состав. Потом вроде бы опять начал играть, но снова выпал. Черная полоса
— В семье никогда не отговаривали вас от карьеры в футболе?.
— У меня папа футболист: играл в ФНЛ, провел много сезонов в ПФЛ. Он был за! Думаю, в семье за меня все рады —