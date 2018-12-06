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17:57 (мск), источник: Sport24

«После трансфера удалил несколько постов в соцсетях». Будущая звезда «Спартака» из «Чертаново»

Максим Глушенков — об академии Коноплева, «Локомотиве» и трансфере в «Спартак».

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Осенью «Спартак» договорился о переходе двух игроков «Чертаново»: с 1 января Наиль Умяров и Максим Глушенков — футболисты красно-белых.

Sport24 встретился с Глушенковым и узнал, как в 19 лет оказаться в тройке лучших бомбардиров ФНЛ и почему российским клубам нужно больше доверять молодым.

— «Спартак» интересовался вами, когда тренером был Массимо Каррера. Месяц назад его уволили.
— Мне не принципиально, под чьим руководством выступать — Массимо Карреры или Олега Кононова. Не знаю, видел ли вообще Массимо, как я играю. Но, наверное, видел, раз нас [с Умяровым] подписали.

— Кононов — правильный выбор для «Спартака»?
— Он хороший тренер. Прошлые команды при нем отлично играли. Думаю, в «Спартаке» он достигнет больших высот.

— Вы перешли в самый разгар конфликта болельщиков с Денисом Глушаковым. Скандал из-за лайка — в «Чертаново» такое когда-нибудь было?.
— Мне кажется, Глушакова убрали не за лайки. Там, вероятно было что-то еще, о чем мы не знаем. Отстранять из команды за обычный лайк — какой-то бред.

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— Готовы к тому, что каждый ваш шаг в соцсетях будет обсуждаться так же?
— Готов ко всему. Мне уже через друга написали — так как у меня сообщения закрыты — чтобы я удалил пару постов. И я это сделал. Так что буду внимательно следить за всем, что пишу, и дальше.

— В первом сезоне в ФНЛ «Чертаново» идет на четвертом месте, а у вас 11 голов и 8 ассистов в 21 матче. Как это возможно, учитывая, что вы только вышли из ПФЛ?
— А что в этом такого? Мы — молодые, хорошо приспосабливаемся. Набираем очки, поднимаемся выше в таблице — не вижу ничего странного, что молодые пацаны так играют! Мы такие же футболисты, как все. «Чертаново» доказывает, что своими воспитанниками можно добиваться результатов. В этом плане радует ЦСКА, где тоже подпускают молодежь к составу. «Спартак» тоже доверяет воспитанникам. Это нормально, они молодцы. Посмотрите на «Монако»: да, сейчас у них спад, но они продолжают доверять молодым. Через год они выстрелят, и все станет, как раньше.

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— ЦСКА и «Спартак» ставят молодых в том числе из-за лимита.
— Мне кажется, лимит должен быть. Лучше дать шанс молодым пацанам, которые выпускаются из академии, чем покупать каких-то легионеров. Зачем это нужно? Давайте играть своим воспитанникам, чтобы они развивались. Клубам же лучше — да и продать потом гораздо легче.

***

— Вы начинали в академии имени Юрия Коноплева. Объясните, чем она так крута?
— Когда я туда поехал, это была одна из лучших футбольных школ в стране. Главное отличие от других академий? Не знаю, как сейчас, но раньше она отличалась работой тренеров — таких специалистов, как там, нигде не было. Посмотрите сами, сколько выпускников оттуда сейчас играет в премьер-лиге.

— Прозвище «Жук» — оттуда?
— Да. Я был самым маленьким в команде, с длинными волосами. Кто-то назвал меня жуком — так и прижилось. Теперь везде так называют.

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— После Тольятти вы попали в «Локомотив», но там у вас не получилось. Почему?
— Когда только приехал из академии, все было хорошо. Я тренировался, играл, ничего плохого не происходило. Но потом я получил травму — перелом пятой плюсневой кости. Пропустил два месяца, после восстановления начал набирать форму, но не попадал в состав. Потом вроде бы опять начал играть, но снова выпал. Черная полоса какая-то. Осенью я снова получил травму — на этот раз сломал палец на ноге. Восстановился к зиме — в это время пришел новый тренер и отчислил меня.

— В семье никогда не отговаривали вас от карьеры в футболе?.
— У меня папа футболист: играл в ФНЛ, провел много сезонов в ПФЛ. Он был за! Думаю, в семье за меня все рады — все-таки какие-то достижения уже есть, в юношескую сборную меня вызывали. Хотя мама сначала не хотела отпускать в академию — очень далеко от дома, почти тысяча километров. Но папа уговорил. Сказал: в Смоленске мало кто добивался больших высот, поэтому надо ехать. Так и отправили меня.

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