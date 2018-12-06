Ротенберг получил повреждение «крестов» и будет прооперирован
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
«Сегодня Борису Ротенбергу было проведено обследование, по результатам которого диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Завтра Борису предстоит операция. О сроках реабилитации будет известно позднее. Здоровья, Боря!» — говорится в сообщении