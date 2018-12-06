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20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Ротенберг получил повреждение «крестов» и будет прооперирован

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

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«Сегодня Борису Ротенбергу было проведено обследование, по результатам которого диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Завтра Борису предстоит операция. О сроках реабилитации будет известно позднее. Здоровья, Боря!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива» в «Твиттере».

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