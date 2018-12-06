Ротенберг получил повреждение «крестов» и будет прооперирован

«Сегодня Борису Ротенбергу было проведено обследование, по результатам которого диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Завтра Борису предстоит операция. О сроках реабилитации будет известно позднее. Здоровья, Боря!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива» в «Твиттере».