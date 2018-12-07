Ильзат Ахметов: Повторить путь Головина? Хотелось бы пройти свой

Источник: Спорт-Экспресс

Если молодым будут доверять — не сомневайтесь, они проявят себя

— Для начала поздравляю с получением премии «Первая пятерка». Важная награда?

— Спасибо за поздравления. Премия — приятная, но не самая главная. Успехи команды для меня всегда были и будут важнее индивидуальных наград, но, повторюсь, конечно, приятно, что меня отметили. Значит, я делаю все правильно. Важно не останавливаться и прогрессировать дальше.

— Вы в голосовании опередили партнера по ЦСКА Ивана Облякова. Как-то подшучивали друг над другом?

— Нет, не успели. Когда узнал от брата о победе, уже покидал базу, поэтому мы с ним не виделись.

— Костюм для церемонии готов?

— Об этом даже не думал.

— На ваш взгляд, кто лучший молодой игрок в премьер-лиге? Ильзата Ахметова в расчет не берем.

— Каждый номинант на «Первую пятерку» был достоин победы. Да и в целом в чемпионате России много талантливых молодых ребят, если им будут доверять и давать шансы, то, не сомневайтесь, они проявят себя. Сегодня практически в каждой команде премьер-лиги есть молодые игроки, которые проявляют себя.

— Два года назад приз получил Александр Головин. Хотели бы повторить его путь?

— У каждого свой путь. И мне хотелось бы прожить свой. Но мечта поиграть в топовом европейском чемпионате, конечно, есть. Это моя цель, и я к ней стремлюсь. Понимаю, что нужно много работать, чтобы попасть на такой уровень.

— Какой из европейских чемпионатов вам нравится больше всего?

— Испанский, сегодня он лучший в мире.

— О вас не так много известно. Скажите, за кого болели в детстве?

— У меня в детстве был любимый игрок Кака, поэтому симпатизировал «Милану». Ну и всегда нравился «Королевский клуб», конечно.

— Как отреагировали на информацию об интересе к вам со стороны «Ромы»?

— Это все слухи. Мое дело играть в футбол, а не обращать внимание на слухи. Будет у ЦСКА официальное предложение — будем разговаривать.

— То есть «Рома», несмотря на детскую симпатию к «Милану», неплохой вариант?

— То было детство, сейчас я профессионал и выбирать клуб по детским симпатиям — неправильно.

С «Реалом», скорее всего, не сыграю

— То есть скоро может осуществиться мечта, и вы сыграете на «Сантьяго Бернабеу»?

— Скорее всего, в Мадриде я не сыграю.

— Как в целом проходит ваше восстановление?

— Работаю, закачиваю плечо. Больше-то и добавить нечего…

— То есть шансов, что увидим вас в этом году на поле, практически нет?

— К сожалению, да.

— Но в Мадрид с командой полетите?

— Точного решения нет, но, думаю, полечу.

— Понимаете, как тяжело будет смотреть эту игру со стороны?

— Конечно. Сыграть на «Сантьяго Бернабеу» — моя цель и мечта.

— Теперь нужно снова попасть в Лигу чемпионов, чтобы в следующем году попробовать попасть на стадион «Реала». Реально?

— Конечно. Перед ЦСКА всегда стоят максимальные цели, и выход в Лигу чемпионов — одна из них. Сделаем все, чтобы в следующем году на нашем стадионе снова звучал гимн Лиги чемпионов.

— Станислав Черчесов включил вас в состав сборной России на решающий матч Лиги наций со Швецией, но случилась травма. Тяжелый удар?

— Сначала очень расстроился, что не получится поехать в национальную сборную. Спасибо родным людям и партнерам по команде, которые поддержали. Все делается по воле Всевышнего. Значит, у меня такой путь. Надеюсь, Станислав Саламович позовет меня в сборную в следующем году, и мне удастся дебютировать. Это, как и матч на «Сантьяго Бернабеу», моя детская мечта.

Роналду круче Месси

— Вы полностью адаптировались в ЦСКА?

— Конечно, и с каждой тренировкой мне все комфортнее и комфортнее. Поначалу было сложно — новый город, новая команда давали о себе знать. Но очень помогло стать своим семейная атмосфера в клубе, где каждый поддерживает друг друга и старается помочь.

— Как вам Москва?

— Раньше, честно говоря, мне этот город не очень нравился, но сейчас уже привык и полюбил его. Один минус — пробки.

— Вы в Москве живете с родителями?

— Нет, живу один, хотя родители и родственники часто меня навещают.

— Как проводите свободное время в Москве?

— У меня не так много увлечений, главное для меня — все-таки футбол. Могу иногда выбраться в кино, но часто на него нет времени, потому что сейчас, например, у меня идет процесс восстановления. Поэтому чаще смотрю дома футбол или читаю книжки.

— Что сейчас читаете?

— «Пирло. Думаю — следовательно, играю!» Мне нравятся такие книги. Раньше читал про Криштиану Роналду и Джоковича.

— Получается, вам интересен не только футбол.

— Так и есть. Меня интересуют не только спортсмены, но и их личности. Тем более такого масштаба, как Джокович, Пирло и Роналду.

— Кто для вас самая крутая личность в спорте?

— Конечно, Криштиану Роналду. Восторгаюсь его игрой, менталитетом победителя и упорством, с которым он работает над собой и в 33 года.

— То есть Роналду, по версии Ильзата Ахметова, круче Месси?

— Конечно.

— Этот год получился для вас прорывным — основа ЦСКА, Лига чемпионов, приглашение в сборную России. Что пожелаете себе в будущем году?