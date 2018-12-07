«Подрабатывал учителем за 39 евро в час». Первый люксембуржец в РПЛ
Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль рассказывает «СЭ», как устроен футбол в крохотной стране, и что удивляет его в России.
Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль рассказывает «СЭ», как устроен футбол в крохотной стране, и что удивляет его в России.
Летом пеструю карту легионеров российской
Для люксембуржца Россия — это совершенно другой мир. Тилль называет честью выступать в той лиге, где
Родители Тилля пока Уфу не посещали, а вот его девушка уже приезжала в Башкирию. Но ненадолго: сейчас у команды серия из гостевых матчей, а затем наступит зимний перерыв. Впечатления от России у пары схожие. Главное из них — незнание и непонимание людьми английского. «Мне иногда приходится несколько раз объяснять в магазине или кафе, что я хочу, — жалуется Тилль. — Таксисты тоже не разговаривают на английском. Путаниц пока не было — если человек меня не понимает, то я открываю переводчик на телефоне. Но это не совсем удобно».
Еще Оливье шокирован одной из двух классических русских бед: «Дороги в Люксембурге намного лучше, как и машины. Честно говоря, я удивлен, как здесь водят — порой таксисты ведут себя, словно сумасшедшие,
Не все легионеры в России учат язык. Есть те, кто даже после получения паспорта с бордовой корочкой не стремится говорить
На тренировках Тиллю помогает с русским тренер «Уфы» Вильям Оливейра, первый легионер в клубной истории. Многие слова люксембуржцу переводят и иностранцы, которые знают немецкий: Веролюб Салатич, Иван Пауревич, Боян Йокич. «Вообще я уже знаю около 50 слов, — хвастается Оливье. — Например, “привет”, “хорошо” и “борщ”. Борщ мне очень нравится. Честно говоря, до переезда сюда я о русской кухне ничего не знал, но теперь понимаю, что она вкусная. Салат “Оливье”? Нет, я еще его не пробовал, хотя надо,
Когда я готовился к интервью, наткнулся на видео 1997 года, где отец хавбека забивает с середины поля. Отличная иллюстрация уровня люксембургского футбола.
«Сейчас мы выступаем неплохо, чуть не победили в своей группе Лиги наций, — напоминает Тилль. — Но еще несколько лет назад ситуация была гораздо хуже. Все дело в большом количестве любителей и нехватке профессионалов. Скажем, мой папа был отличным форвардом и после окончания карьеры стал тренером в Нидеркорне, откуда я родом. Но он в футбольной школе занимался с детьми абсолютно всех возрастов, причем с понедельника по воскресенье! По вечерам папе еще помогала мама, у нее тоже спортивное прошлое. Одно время родители обучали одновременно меня и двух моих братьев Себастьяна и Винсента, хотя мы с ними разных возрастов».
Вообще у Оливье три брата, но младшему, Мареку, только девять, а Винсент и Себастьян уже играли за сборную. «Может быть, лет через
Себастьян — старший из братьев Тиллей. Он играл против «Уфы» вместе с Оливье, хотя его основная работа не совсем связана с футболом — он газонокосильщик. «Для люксембургских игроков нормально иметь стороннюю работу, именно поэтому уровень футбола там невысок, — объясняет Оливье. — Люди работают с восьми утра до пяти вечера, а к шести едут на тренировки. Естественно, они приезжают уставшими, а иногда вообще остаются дома. Профессионалы работают над формой ежедневно — занимаются в тренажерном зале, ходят на массаж. В Люксембурге пока все иначе, но улучшения есть. Сейчас лучшие из молодых футболистов в будние дни занимаются с тренерами национальной сборной, а вечерами — в своих клубах».
Прогресс в результатах сборной действительно есть. Например, год назад Люксембург неожиданно выстоял в гостях у будущих чемпионов мира — 0:0 с Францией в отборочном турнире. «Был чрезвычайно трудный матч, — вспоминает Тилль. — Я очень устал, но после финального свистка был счастлив. Естественно, мы устроили масштабную вечеринку по этому поводу и начали праздновать прямо в автобусе — включили музыку, пели. А в отеле продолжили отмечать, часть игроков даже пила спиртное. Но не я!».
На следующий день некоторым игрокам сборной нужно было на работу, а Оливье — на учебу: «Тогда я еще учился и, если честно, не помню, пошел ли в колледж после ничьей с Францией,
У хавбека «Уфы» тоже жизнь не была заполнена футболом на сто процентов. В Люксембурге после окончания учебы он стал работать учителем, причем преподавал самые разные предметы. «У меня не было постоянной работы в школе, я выходил на подмену, — рассказывает Тилль. — С утра мне звонили и спрашивали, могу ли я выйти вместо, к примеру, учителя немецкого. И я обычно соглашался. Приходил в школу и вел от четырех до шести уроков с детьми начальных классов или чуть постарше. Причем предметы могли быть разными — я преподавал немецкий язык, французский, физкультуру и математику. Платили хорошо: за час 39 евро».
В Люксембурге у учителей зарплаты выше, чем в России, а у футболистов — наоборот. Финансами Оливье и объясняет наличие второй работы у игроков. «В клубах футболисты зарабатывают неплохо — от одной до трех тысяч евро в месяц. Но Люксембург — дорогая страна. Мужчинам не хватает денег на оплату жилья, на еду, на семью, если они занимаются только футболом. Нужно обязательно иметь
«Вообще я всегда хотел быть архитектором, — признается Тилль. — Мне нравится рисовать, проектировать, люблю дизайн. Сейчас подумываю начать учебу в этом направлении на дому. Но архитектура — на будущее. Сейчас я думаю только о футболе и о своей команде». Оливье уверен, что «Уфа» сохранит место в