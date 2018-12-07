«Это может быть и Аршавин». В клубе «казахского Месси» Сейдахмета на днях представят известного новичка

Источник: РИА "Новости"

«Имя нового игрока в клубе раскрывать отказались. Источник, знакомый с ситуацией сообщил Медиакорсети, что новый игрок — это россиянин, опытный ветеран, очень и очень известный, универсал, но крупный (скорее даже таранного типа). Это семьянин и душа компании. Неизвестно, как он заиграет в клубе, скорее его берут для поднятия медийности клуба», — говорится в сообщении.

Ранее «Башинформ» сообщал, что генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов ведет переговоры со свободным агентом из команды российской премьер-лиги. Ему немного за 30 лет.

«Такое ощущение, что это может быть кто-то из героев Евро-2008, чтобы собирать стадион. Это может быть и Аршавин, и Погребняк, и Павлюченко. Но если бы у меня было право выбора, то я бы пригласил Аршавина», — рассуждает спортивный журналист Максим Балобанов.

Также среди вариантов называются имена Ильи Максимова, Юрия Жиркова, Александра Рязанцева и Дмитрия Голубова.

Стоит отметить, что за «Уфу» выступает 18-летний казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, контракт которого рассчитан до конца 2020 года. В прошлом сезоне он провел только два матча в РПЛ, при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата.

14 ноября стало известно, что форвард получил травму на тренировке сборной перед матчами Лиги наций. Игроку предстояла операция в Германии, также сообщалось, что восстановление займет длительное время.

Напомним, что последним клубом 37-летнего Аршавина был «Кайрат», за который он выступал последние три сезона. 11 ноября алматинский клуб устроил россиянину торжественные проводы во время домашнего матча последнего, 33-го тура казахстанской премьер-лиги против «Шахтера» (0:0).