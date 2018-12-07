«Это может быть и Аршавин». В клубе «казахского Месси» Сейдахмета на днях представят известного новичка
10 декабря футбольный клуб «Уфа» в рамках «Дня футбола» представит нового игрока, сообщает сайт mkset.ru со ссылкой на
10 декабря футбольный клуб «Уфа» в рамках «Дня футбола» представит нового игрока, сообщает сайт mkset.ru со ссылкой на
«Имя нового игрока в клубе раскрывать отказались. Источник, знакомый с ситуацией сообщил Медиакорсети, что новый игрок — это россиянин, опытный ветеран, очень и очень известный, универсал, но крупный (скорее даже таранного типа). Это семьянин и душа компании. Неизвестно, как он заиграет в клубе, скорее его берут для поднятия медийности клуба», — говорится в сообщении.
Ранее «Башинформ» сообщал, что генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов ведет переговоры со свободным агентом из команды российской
«Такое ощущение, что это может быть
Также среди вариантов называются имена Ильи Максимова, Юрия Жиркова, Александра Рязанцева и Дмитрия Голубова.
Стоит отметить, что за «Уфу» выступает 18-летний казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, контракт которого рассчитан до конца 2020 года. В прошлом сезоне он провел только два матча в РПЛ, при этом получив травму,
14 ноября стало известно, что форвард получил травму на тренировке сборной перед матчами Лиги наций. Игроку предстояла операция в Германии, также сообщалось, что восстановление займет длительное время.
Напомним, что последним клубом 37-летнего Аршавина был «Кайрат», за который он выступал последние три сезона. 11 ноября алматинский клуб устроил россиянину торжественные проводы во время домашнего матча последнего, 33-го тура казахстанской
Также в его карьере были «Зенит», «Арсенал» и «Кубань». За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. Бронзовый призер чемпионата Европы-2008.