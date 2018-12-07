СМИ: Футболист «Астаны» может перейти в питерский «Зенит»

«Зенит», ведущий борьбу на нескольких фронтах, имеет кадровые проблемы в центре полузащиты. Опытный эквадорский опорник Кристиан Нобоа по причине травмы выбыл из обоймы на долгий срок. Аргентинец Леандро Паредес в зимнее трансферное окно может вернуться в один из итальянских клубов.

Звездный итальянец Клаудио Маркизио проводит в России первый сезон и проходит процесс адаптации. Два других игрока центра поля — аргентинец Матиас Краневиттер и бразилец Эрнани — не оправдывают возложенных надежд.

В сложившийся ситуации, селекционный отдел «Зенита» обратил внимание на игрока сборной Венгрии и столичной «Астаны» Ласло Кляйнхайслера, который провел хороший сезон в чемпионате Казахстана и является ключевым игроком столичной команды в играх Лиги Европы УЕФА, — говорится в сообщении издание с пометкой по неподтвержденной информации.