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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Футболист «Астаны» может перейти в питерский «Зенит»

Полузащитник сборной Венгрии и столичной «Астаны» Ласло Кляйнхайслер может стать игроком санкт-петербургского «Зенита», сообщает KazFootball.kz.

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«Зенит», ведущий борьбу на нескольких фронтах, имеет кадровые проблемы в центре полузащиты. Опытный эквадорский опорник Кристиан Нобоа по причине травмы выбыл из обоймы на долгий срок. Аргентинец Леандро Паредес в зимнее трансферное окно может вернуться в один из итальянских клубов.

Звездный итальянец Клаудио Маркизио проводит в России первый сезон и проходит процесс адаптации. Два других игрока центра поля — аргентинец Матиас Краневиттер и бразилец Эрнани — не оправдывают возложенных надежд.

В сложившийся ситуации, селекционный отдел «Зенита» обратил внимание на игрока сборной Венгрии и столичной «Астаны» Ласло Кляйнхайслера, который провел хороший сезон в чемпионате Казахстана и является ключевым игроком столичной команды в играх Лиги Европы УЕФА, — говорится в сообщении издание с пометкой по неподтвержденной информации.

Стоит отметить, что Кляйнхайслер в составе «Астаны» стал чемпионом Казахстана, а также имеет шанс выйти в плей-офф Лиги Европы. В завершившемся сезоне премьер-лиги 24-летний венгр отыграл 28 матчей, а в групповом раунде Лиги Европы провел четыре игры.

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