РФС возьмет на себя финансовые обязательства при использовании VAR в сезоне-2018/19

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить об использовании VAR в сезоне-2018/19, то все финансовые обязательства на себя возьмет РФС. Это касается некоторых матчей Кубка России, а также стыковых матчах между клубами Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги. В частности, сюда войдет аренда оборудования, а также оплата обучения видео-арбитров», — сказал Калошин.

«Что касается следующего сезона, то специально созданная рабочая группа проработает различные варианты, после чего представит руководству РФС и РПЛ определенные рекомендации, после чего будет принято окончательное решение [по использованию VAR]», — добавил Калошин.

Ранее клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно поддержали идею введения VAR со следующего сезона.