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14:51 (мск), источник: ТАСС

Кубок «Матч Премьер» по футболу пройдет в Катаре в январе 2019 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Футбольный турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер», пройдет в Катаре с 21 по 29 января 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В соревнованиях примут участие московские клубы «Спартак» и «Локомотив», а также санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов».

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 17, 8.12.2018, 20:00
Анжи
-Спартак-

Матчи будут проходить на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе. Общий призовой фонд турнира составит $200 млн.

«Кубок “Матч Премьер” — это главное футбольное событие января 2019 года в российском футболе, которое получит масштабное информационное освещение на телеканалах “Матч ТВ”, “Матч Премьер”, а также в аккаунтах каналов в социальных сетях и интернет-площадках matchtv.ru и sportbox.ru. Турнир будет организован при участии Российской премьер-лиги», — говорится в релизе.

В 2022 году Катар примет чемпионат мира по футболу. Турнир впервые пройдет в зимний период с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

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