Кубок «Матч Премьер» по футболу пройдет в Катаре в январе 2019 года
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Футбольный турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер», пройдет в Катаре с 21 по 29 января 2019 года. Об этом сообщается в
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Футбольный турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер», пройдет в Катаре с 21 по 29 января 2019 года. Об этом сообщается в
В соревнованиях примут участие московские клубы «Спартак» и «Локомотив», а также
Матчи будут проходить на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе. Общий призовой фонд турнира составит $200 млн.
«Кубок “Матч Премьер” — это главное футбольное событие января 2019 года в российском футболе, которое получит масштабное информационное освещение на телеканалах “Матч ТВ”, “Матч Премьер”, а также в аккаунтах каналов в социальных сетях и
В 2022 году Катар примет чемпионат мира по футболу. Турнир впервые пройдет в зимний период с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле,