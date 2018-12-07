Кубок «Матч Премьер» по футболу пройдет в Катаре в январе 2019 года

Источник: РИА "Новости"

В соревнованиях примут участие московские клубы «Спартак» и «Локомотив», а также санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов».

Матчи будут проходить на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе. Общий призовой фонд турнира составит $200 млн.

«Кубок “Матч Премьер” — это главное футбольное событие января 2019 года в российском футболе, которое получит масштабное информационное освещение на телеканалах “Матч ТВ”, “Матч Премьер”, а также в аккаунтах каналов в социальных сетях и интернет-площадках matchtv.ru и sportbox.ru. Турнир будет организован при участии Российской премьер-лиги», — говорится в релизе.