Футбольный клуб «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства РПЛ

В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. В понедельник махачкалинцам было отказано в доступе на стадион «Анжи-Арена» в Каспийске для проведения подготовки к матчу из-за невыплаты задолженностей перед владельцами поля. Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о том, что лига окажет финансовую поддержку клубу из Дагестана.