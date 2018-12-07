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16:52 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства РПЛ

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбольный клуб «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Магомед Адиев.

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Источник: РИА "Новости"

«Анжи» испытывает проблемы с финансированием.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 17, 8.12.2018, 20:00
Анжи
-Спартак-

В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. В понедельник махачкалинцам было отказано в доступе на стадион «Анжи-Арена» в Каспийске для проведения подготовки к матчу из-за невыплаты задолженностей перед владельцами поля. Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о том, что лига окажет финансовую поддержку клубу из Дагестана.

«Сегодня мы получили от руководства РПЛ небольшие средства на счет футбольного клуба “Анжи” и смогли частично погасить задолженности по заработной плате. Хотелось бы лично поблагодарить президента Российской премьер-лиги Сергея Геннадьевича Прядкина за оказанную поддержку, а также все клубы премьер-лиги за поддержку на общем собрании клубов РПЛ», — сказал Адиев.

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