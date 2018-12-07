Футбольный клуб «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства РПЛ
МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбольный клуб «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства Российской
МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбольный клуб «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства Российской
«Анжи» испытывает проблемы с финансированием.
В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. В понедельник махачкалинцам было отказано в доступе на стадион «Анжи-Арена» в Каспийске для проведения подготовки к матчу
«Сегодня мы получили от руководства РПЛ небольшие средства на счет футбольного клуба “Анжи” и смогли частично погасить задолженности по заработной плате. Хотелось бы лично поблагодарить президента Российской