СМИ: Луиз Адриану хочет вернуться в «Интернасьонал»
Нападающий московского «Спартака» Луиз Адриану выразил желание вернуться в Бразилию.
Нападающий московского «Спартака» Луиз Адриану выразил желание вернуться в Бразилию.
Сообщается, что у него есть вариант с «Интернасьоналом». Об этом информирует издание «Globoesport».
Вариант с арендой игрока рассматривается в качестве основного, так как контракт Луиуа Адриану с
В текущем сезоне Луиз Адриану провел в составе «Спартака» 18 матчей, на его счету 4 забитых мяча.