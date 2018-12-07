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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Луиз Адриану хочет вернуться в «Интернасьонал»

Нападающий московского «Спартака» Луиз Адриану выразил желание вернуться в Бразилию.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что у него есть вариант с «Интернасьоналом». Об этом информирует издание «Globoesport».

Вариант с арендой игрока рассматривается в качестве основного, так как контракт Луиуа Адриану с красно-белыми действует до 30 июня 2020 года, и, в случае покупки, «Интеру» придется расстаться с солидной суммой денег. «Интернасьонал» является родной командой для форварда, в ней он начинал свою игровую карьеру.

В текущем сезоне Луиз Адриану провел в составе «Спартака» 18 матчей, на его счету 4 забитых мяча.

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