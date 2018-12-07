СМИ: Луиз Адриану хочет вернуться в «Интернасьонал»

Сообщается, что у него есть вариант с «Интернасьоналом». Об этом информирует издание «Globoesport».

Вариант с арендой игрока рассматривается в качестве основного, так как контракт Луиуа Адриану с красно-белыми действует до 30 июня 2020 года, и, в случае покупки, «Интеру» придется расстаться с солидной суммой денег. «Интернасьонал» является родной командой для форварда, в ней он начинал свою игровую карьеру.