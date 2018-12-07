Президент «Анжи» назвал сумму, которую клуб получил авансом от РПЛ

«Это деньги на пару месяцев вперёд. Это не помощь. Просто клубы лиги пошли нам навстречу, и лига выплатила нам деньги, в том числе и за телевизионные права на несколько месяцев вперёд. Эта сумма составляет около восьми миллионов рублей», — приводит слова Кадиева сайт телеканала «360».