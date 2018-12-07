Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18:00
Мариуполь0
Шахтер Д3
Футбол. Премьер-лига
8.12
Крылья Советов
Ростов
Футбол. Премьер-лига
8.12
ЦСКА
Енисей
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
19Лучшие российские спортсмены и тренеры 2018 года
19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Анжи» назвал сумму, которую клуб получил авансом от РПЛ

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о размере денежных средств, которые клуб получил от Российской Премьер-Лиги в качестве авансового платежа.

Наверх

«Это деньги на пару месяцев вперёд. Это не помощь. Просто клубы лиги пошли нам навстречу, и лига выплатила нам деньги, в том числе и за телевизионные права на несколько месяцев вперёд. Эта сумма составляет около восьми миллионов рублей», — приводит слова Кадиева сайт телеканала «360».

Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин объявил о решении лиги поддержать «Анжи», испытывающий финансовые проблемы, и помочь команде доиграть до конца нынешний сезон. Из-за финансовых трудностей махачкалинский клуб рисковал сняться с чемпионата России уже после окончания первой половины сезона.

Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые красивые биатлонистки нового сезона!
Как российскую фигуристку засудили в Японии!
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео)
Роналду еще выиграет «Золотой мяч». Вот доказательства
Как может пройти объединение НХЛ с КХЛ? В Америке это обсуждают
Клуб, открывший нам Дибалу, Пасторе и Кавани, продали за 10 евро
70 девушек и веселящий газ. Расследование об игроках «Арсенала»
Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке
СМИ: Игрок «Спартака» хочет вернуться в «Интернасьонал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь