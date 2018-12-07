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7 декабря, источник: Р-Спорт

Ещенко перенес операцию и пропустит около полугода

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Защитнику «Спартака» Андрею Ещенко сделали пластику передней крестообразной связки левого коленного сустава, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Операция была сделана в одной из римских клиник. Отмечается, что на полное восстановление 34-летнему Ещенко потребуется около шести месяцев.

В текущем сезоне защитник провел девять матчей за «Спартак» во всех турнирах.

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