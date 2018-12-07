Ещенко перенес операцию и пропустит около полугода
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Защитнику «Спартака» Андрею Ещенко сделали пластику передней крестообразной связки левого коленного сустава, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Защитнику «Спартака» Андрею Ещенко сделали пластику передней крестообразной связки левого коленного сустава, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Операция была сделана в одной из римских клиник. Отмечается, что на полное восстановление 34-летнему Ещенко потребуется около шести месяцев.
В текущем сезоне защитник провел девять матчей за «Спартак» во всех турнирах.