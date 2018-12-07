Молдавский полузащитник «Ростова» Гацкан получил государственную награду

В конце ноября Гацкан провёл 300-й матч в составе «Ростова». Гацкан выступает в клубе с 2008 года, а с 2015-го является капитаном ростовской команды. Александр также известен по выступлениям за молдавский клуб «Униспорт-Авто», дублирующий состав московского «Спартака», челябинский «Спартак» и казанский «Рубин». В его активе 64 матча и пять голов в составе сборной Молдавии, за которую он выступал с 2005 по 2018 год.