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7 декабря, источник: Чемпионат.com

Молдавский полузащитник «Ростова» Гацкан получил государственную награду

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан получил государственную награду Республики Молдова, сообщает пресс-служба российской команды в «Твиттере».

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«Капитан нашей команды, полузащитник Александр Гацкан награждён орденом “Трудовая слава”. Соответствующий указ был подписан президентом республики Игорем Додоном 7 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

В конце ноября Гацкан провёл 300-й матч в составе «Ростова». Гацкан выступает в клубе с 2008 года, а с 2015-го является капитаном ростовской команды. Александр также известен по выступлениям за молдавский клуб «Униспорт-Авто», дублирующий состав московского «Спартака», челябинский «Спартак» и казанский «Рубин». В его активе 64 матча и пять голов в составе сборной Молдавии, за которую он выступал с 2005 по 2018 год.

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