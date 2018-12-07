Молдавский полузащитник «Ростова» Гацкан получил государственную награду
Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан получил государственную награду Республики Молдова, сообщает
Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан получил государственную награду Республики Молдова, сообщает
«Капитан нашей команды, полузащитник Александр Гацкан награждён орденом “Трудовая слава”. Соответствующий указ был подписан президентом республики Игорем Додоном 7 декабря», — говорится в сообщении
В конце ноября Гацкан провёл 300-й матч в составе «Ростова». Гацкан выступает в клубе с 2008 года, а с 2015-го является капитаном ростовской команды. Александр также известен по выступлениям за молдавский клуб «Униспорт-Авто», дублирующий состав московского «Спартака», челябинский «Спартак» и казанский «Рубин». В его активе 64 матча и пять голов в составе сборной Молдавии, за которую он выступал с 2005 по 2018 год.