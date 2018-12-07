Экс-врач «Спартака» обвинил тренерский штаб Карреры в частых травмах Ещенко

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что Ещенко успешно перенёс операцию на передней крестообразной связке левого коленного сустава и будет восстанавливаться около шести месяцев.

«Это самая тяжёлая травма. Она связана, во-первых, с нагрузками, неправильной физической готовностью футболиста. Во-вторых, нужно вовремя ставить физическую готовность. Сезон начинается, и нагрузка увеличивается, в середине сезона нужно дать меньшую нагрузку, а к концу сезона форму нужно просто держать.

Сам футболист должен говорить, что чувствует дискомфорт. Не надо терпеть и играть, нужно вовремя подойти к врачу и сказать о болях, дискомфорте. Если за полтора года в команде шесть диагнозов с разрывами крестообразных связок, то это вина тренерского штаба Массимо Карреры. Новый тренер Олег Кононов только пришёл, и он тут не при чём, — приводит слова Лю сайт телеканала «360».

Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний игрок принял участие в шести матчах (в пяти — в основе).