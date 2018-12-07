Экс-врач «Спартака» обвинил тренерский штаб Карреры в частых травмах Ещенко
Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен считает, что в постоянных травмах крестообразных связок у защитника Андрея Ещенко виноват тренерский штаб бывшего наставника
Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен считает, что в постоянных травмах крестообразных связок у защитника Андрея Ещенко виноват тренерский штаб бывшего наставника
Ранее
«Это самая тяжёлая травма. Она связана,
Сам футболист должен говорить, что чувствует дискомфорт. Не надо терпеть и играть, нужно вовремя подойти к врачу и сказать о болях, дискомфорте. Если за полтора года в команде шесть диагнозов с разрывами крестообразных связок, то это вина тренерского штаба Массимо Карреры. Новый тренер Олег Кононов только пришёл, и он тут не при чём, — приводит слова Лю сайт телеканала «360».
Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне Российской
Контракт защитника с