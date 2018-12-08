«У меня на судне он был простым матросом». Уникальное интервью о юности Мутко

Источник: Спорт-Экспресс

Игорь Новиков из Санкт-Петербурга

С 12 лет Виталий Леонтьевич мечтал быть капитаном дальнего плавания. После 8 класса он покинул родной Краснодарский край и отправился поступать в Ростовское речное училище. Поступить не получилось, но Мутко не стал возвращаться домой. Он поехал в Ленинград. В Петрокрепости (сейчас — Шлиссельбург) стал учащимся ГПТУ № 226 речного флота. В 1977 году завершил обучение по специальности «моторист», а затем окончил Ленинградское речное училище.

Сейчас это колледж ГУМРФ С. О. Макарова. В те времена училище находилось на юго-западе Ленинграда — на улице Межевой, э. Туда Мутко ездил на занятия. Сейчас же курсанты обучаются в другом месте — на Большом Смоленским проспекте, 36. Именно там я и встретился с человеком, который обучал Виталия Леонтьевича азам морского дела.

Пройти практику на таком судне — престижно!

В колледже все ходят в форме, есть четкий распорядок дня и устав — дисциплина превыше всего. У входа меня встречает Виктор Васильевич Щербатых. Сейчас он заведует заочным отделением колледжа, а в 70−80-е был капитаном дальнего плавания. Щербатых познакомился с Мутко в 1980 году — будущему президенту РФС, министру спорта и вице-премьеру тогда не было и 22 лет.

— Я работал капитаном на судне «Александр Прокофьев», — рассказывает Щербатых. — Это судно загранплавания. Наше пароходство было базовым для Ленинградского речного училища, начальником которого был Василий Васильевич Цветков. Тогда не всем подряд давали визу. А Виталик был секретарем комитета комсомола, хорошо учился, поэтому и получил назначение на «Александра Прокофьева». Были же и однотипные суда, которые совершали внутренние рейсы. А это другой уровень. Была мотивация для ребят — тем, кто хорошо учился, был верен партии и комсомолу, визу открывали. Пройти практику на таком судне — это престижно! Тогда за рубеж выехать было непросто, а в моряки шли, потому что хотели увидеть другие страны. На берегу у моряка была красная книжка — это не обычный загранпаспорт. Можно было показать в кино и в театрах, и давали свободные билеты.

Плохо переносил качку. Однажды даже «смычку» дал

— Каким вам запомнился Мутко? — спрашиваю у бывшего капитана дальнего плавания.

— Виталий был молодым, шустрым парнишкой. Очень исполнительным, целеустремленным. Работал у меня матросом — палубы мыл, красил, чистил. Обычная практика для моряков. Виталик учился на штурмана или механика, но на судне получил рядовую должность — матрос. Работал хорошо, выполнял свои обязанности. Мы ходили в Балтийском и Северном морях, попадали в жесткие шторма. И он плохо переносил качку, был случай, когда даже «смычку» дал (морской жаргон, означает — вырвало. — Прим. «СЭ»). Сказал ему после, что нужно в себе это натренировать, чтобы дальше ходить в море. Но он мне: «Нет, Виктор Васильевич. Я в море не пойду, дальше буду учиться в ЛИВТ (Ленинградский институт водного транспорта, впоследствии был объединен с морской академией имени адмирала Макарова и стал называться Государственным университетом морского и речного флота (ГУМРФ). — Прим. «СЭ»).

Практика на «Александре Прокофьеве» длилась четыре месяца. Мутко проходил ее на третьем курсе обучения в училище.

— Жесткие штормы переносить ему было сложно, — вспоминает Щербатых. — А ведь это был первый выход для него. Но дальние плавания он выдерживал, не стонал, не жаловался. Виталий хотел учиться дальше, собирался в ЛИВТ на экономический. Его однокашники потом встречались со мной и рассказывали, что Виталий помнит меня. Привет даже передавал.

— Помните, с кем Мутко общался на судне?

— Экипаж тот плохо помню, но сейчас говорю своим студентам: «Профессия моряка может вывести вас в министры, как Мутко» (смеется). Его береговую жизнь я не очень хорошо знал, только по рассказам коллег. Но его организаторские способности все отмечали, они были на лицо. Когда он был молодой, то пытался устроить какие-то соревнования. У нас на судне все любили поиграть в футбол, волейбол или теннис. Если обстановка позволяет — это случалось во время стоянок или когда погрузку задерживали — молодежь играла постоянно. А иначе не проживешь там! Движений же мало во время рейса! Училище прививало заниматься спортом. На судах в трюмах у нас были вварены специальные штанги, чтобы можно было вешать сетку для волейбола. Столы теннисные были. И в футбол играли. Виталик играл постоянно с ребятами. Крепенький был мальчишка! Бегал, скакал. И когда на судне тревоги были, нужно все бегом — он успевал!

Не все курсанты знают, куда пойти. А Виталик знал

Возможно, после той практики у Виталия Леонтьевича и пропало желание делать карьеру капитана дальнего плавания. Он уже работал в комсомоле, начинал путь в исполком Кировского районного Совета народных депутатов Ленинграда.

— Раньше как — если парень хорошо учится, то по завершении обучения будет работать три года на том пароходе, на котором проходил практику, — говорит Щербатых. — Получается такое наставничество. То есть я был первым наставником у Виталика по производству и по подготовке его к флоту. Но он не хотел в море. После училища поступил в ЛИВТ. В этом и проявлялась его целеустремленность. Сейчас не все наши курсанты знают, чем заниматься и куда пойти после выпуска. А Виталик знал. Он учился в училище хорошо, работал в комсомоле — инфантильного человека туда не зазовешь, он бы ответственным. После училища сразу поступил в ЛИВТ.

Институт Виталий Леонтьевич окончил в 1987 году, и на этом связь будущего министра с морем подошла к концу. Потом он был председателем исполкома Кировского районного, попал в правительство Санкт-Петербурга и в конце 90-х стал президентом «Зенита».

— У каждого были развилки в жизни — когда нужно было принимать решение за секунду. У меня таких было немало, — сказал в 2017-м вице-премьер РФ на встрече с участниками и волонтерами Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. — Может, это меня сюда и привело, хотя я мечтал быть капитаном дальнего плавания, при том, что качку не переношу.