«У меня на судне он был простым матросом». Уникальное интервью о юности Мутко
Наш корреспондент встретился с капитаном корабля, на котором
Наш корреспондент встретился с капитаном корабля, на котором
Игорь Новиков из
С 12 лет Виталий Леонтьевич мечтал быть капитаном дальнего плавания. После 8 класса он покинул родной Краснодарский край и отправился поступать в Ростовское речное училище. Поступить не получилось, но Мутко не стал возвращаться домой. Он поехал в Ленинград. В Петрокрепости (сейчас — Шлиссельбург) стал учащимся ГПТУ № 226 речного флота. В 1977 году завершил обучение по специальности «моторист», а затем окончил Ленинградское речное училище.
Сейчас это колледж ГУМРФ С. О. Макарова. В те времена училище находилось на
Пройти практику на таком судне — престижно!
В колледже все ходят в форме, есть четкий распорядок дня и устав — дисциплина превыше всего. У входа меня встречает Виктор Васильевич Щербатых. Сейчас он заведует заочным отделением колледжа, а в 70−80-е был капитаном дальнего плавания. Щербатых познакомился с Мутко в 1980 году — будущему президенту РФС, министру спорта и
— Я работал капитаном на судне «Александр Прокофьев», — рассказывает Щербатых. — Это судно загранплавания. Наше пароходство было базовым для Ленинградского речного училища, начальником которого был Василий Васильевич Цветков. Тогда не всем подряд давали визу. А Виталик был секретарем комитета комсомола, хорошо учился, поэтому и получил назначение на «Александра Прокофьева». Были же и однотипные суда, которые совершали внутренние рейсы. А это другой уровень. Была мотивация для ребят — тем, кто хорошо учился, был верен партии и комсомолу, визу открывали. Пройти практику на таком судне — это престижно! Тогда за рубеж выехать было непросто, а в моряки шли, потому что хотели увидеть другие страны. На берегу у моряка была красная книжка — это не обычный загранпаспорт. Можно было показать в кино и в театрах, и давали свободные билеты.
— Каким вам запомнился Мутко? — спрашиваю у бывшего капитана дальнего плавания.
— Виталий был молодым, шустрым парнишкой. Очень исполнительным, целеустремленным. Работал у меня матросом — палубы мыл, красил, чистил. Обычная практика для моряков. Виталик учился на штурмана или механика, но на судне получил рядовую должность — матрос. Работал хорошо, выполнял свои обязанности. Мы ходили в Балтийском и Северном морях, попадали в жесткие шторма. И он плохо переносил качку, был случай, когда даже «смычку» дал (морской жаргон, означает — вырвало. — Прим. «СЭ»). Сказал ему после, что нужно в себе это натренировать, чтобы дальше ходить в море. Но он мне: «Нет, Виктор Васильевич. Я в море не пойду, дальше буду учиться в ЛИВТ (Ленинградский институт водного транспорта, впоследствии был объединен с морской академией имени адмирала Макарова и стал называться Государственным университетом морского и речного флота (ГУМРФ). — Прим. «СЭ»).
Практика на «Александре Прокофьеве» длилась четыре месяца. Мутко проходил ее на третьем курсе обучения в училище.
— Жесткие штормы переносить ему было сложно, — вспоминает Щербатых. — А ведь это был первый выход для него. Но дальние плавания он выдерживал, не стонал, не жаловался. Виталий хотел учиться дальше, собирался в ЛИВТ на экономический. Его однокашники потом встречались со мной и рассказывали, что Виталий помнит меня. Привет даже передавал.
— Помните, с кем Мутко общался на судне?
— Экипаж тот плохо помню, но сейчас говорю своим студентам: «Профессия моряка может вывести вас в министры, как Мутко» (смеется). Его береговую жизнь я не очень хорошо знал, только по рассказам коллег. Но его организаторские способности все отмечали, они были на лицо. Когда он был молодой, то пытался устроить
Возможно, после той практики у Виталия Леонтьевича и пропало желание делать карьеру капитана дальнего плавания. Он уже работал в комсомоле, начинал путь в исполком Кировского районного Совета народных депутатов Ленинграда.
— Раньше как — если парень хорошо учится, то по завершении обучения будет работать три года на том пароходе, на котором проходил практику, — говорит Щербатых. — Получается такое наставничество. То есть я был первым наставником у Виталика по производству и по подготовке его к флоту. Но он не хотел в море. После училища поступил в ЛИВТ. В этом и проявлялась его целеустремленность. Сейчас не все наши курсанты знают, чем заниматься и куда пойти после выпуска. А Виталик знал. Он учился в училище хорошо, работал в комсомоле — инфантильного человека туда не зазовешь, он бы ответственным. После училища сразу поступил в ЛИВТ.
Институт Виталий Леонтьевич окончил в 1987 году, и на этом связь будущего министра с морем подошла к концу. Потом он был председателем исполкома Кировского районного, попал в правительство
— У каждого были развилки в жизни — когда нужно было принимать решение за секунду. У меня таких было немало, — сказал в 2017-м
Сегодня, 8 декабря, Виталию Мутко исполняется 60. В большом спорте и в большой политике он, в отличие от периода службы на флоте, способен перенести любую качку.