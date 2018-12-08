Главные интриги 17-го тура. Полные расклады

Источник: РИА "Новости"

8 декабря, суббота

«Крылья Советов» — «Ростов», 12.30 (мск)

ЦСКА — «Енисей», 15.00

«Локомотив» — «Оренбург», 17.30

«Анжи» — «Спартак», 20.00

9 декабря, воскресенье

«Динамо» — «Урал», 14.00

«Краснодар» — «Уфа», 16.30

«Зенит» — «Рубин», 19.00

10 декабря, понедельник

«Ахмат» — «Арсенал», 19.30.

Кто станет «зимним чемпионом»?

Сейчас у лидера — «Зенита» — 34 очка, а у занимающего второе место «Краснодара» — 32.

Петербургский клуб уйдет на зимний перерыв лидером, если:

— не проиграет «Рубину»;.

— «Краснодар» не сможет победить «Уфу».

Если «Зенит» сыграет с казанцами вничью, а «Краснодар» обыграет «Уфу», то у сине-бело-голубых и «быков» будет равное количество очков (по 35), но на первом месте останется команда Сергея Семака, поскольку имеет преимущество по личным встречам (7 октября петербуржцы победили «быков» 2:1 в Санкт-Петербурге). Матч второго круга между командами пройдет 21 апреля.

«Краснодар» же уйдет на перерыв на первой строчке только в одном случае: если обыграет «Уфу», а «Зенит» уступит «Рубину». У других команд шансов отправиться на зимовку, занимая первое место, — нет.

Кто будет в зоне Лиги чемпионов?

«Зенит» и «Краснодар» ниже второго места не опустятся. Но кто же завершит год третьим? Пока на этом месте находится ЦСКА (27 очков), но также шансы есть у «Спартака» (25), «Локомотива» (25) и «Ростова» (24).

ЦСКА уйдет на перерыв третьим, если:

— победит «Енисей»;.

— сыграет вничью с «Енисеем», «Спартак» не победит «Анжи», а «Локомотив» — «Оренбург». Главный показатель при равенстве очков — личные встречи. Матч первого круга между «Спартаком» и ЦСКА закончился вничью — 1:1. Второй — количество побед. На данный момент у красно-белых и красно-синих их по семь. То есть если в 17-м туре спартаковцы выиграют, а армейцы — нет, побед у клуба Леонида Федуна будет на одну больше, следовательно и в таблице он будет выше. С «Локомотивом» же у ЦСКА в этом чемпионате отрицательный баланс личных встреч — поражение 0:1.

— проиграет «Енисею», но при этом «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» в своих матчах не победят.

«Спартак» уйдет на перерыв третьим, если:

— победит «Анжи», а ЦСКА не обыграет «Енисей». Как сыграет «Локомотив», для «Спартака» в данном контексте значения не имеет, поскольку у него преимущество над железнодорожниками в очных матчах — 0:0, 2:1.

«Локомотив» уйдет на перерыв третьим, если:

— победит «Оренбург», «Спартак» не выиграет у «Анжи», а ЦСКА — у «Енисея».

«Ростов» уйдет на перерыв третьим, если:

— победит «Крылья Советов», «Спартак» не выиграет у «Анжи», «Локомотив» — у «Оренбурга», а ЦСКА уступит «Енисею». При равенстве очков ростовская команда будет выше ЦСКА, поскольку в первом круге победила армейцев 1:0, а во втором сыграла с ними вничью 0:0.

Кто будет шестым?

Шесть команд представят Россию в еврокубках-2019/20. Победитель и серебряный призер напрямую выйдут в групповой этап Лиги чемпионов. Обладатель бронзы попадет в третьей отборочный этап ЛЧ. Четвертая команда первенства сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы, а пятая — во втором отборочном. Победитель Кубка отправится в групповой этап ЛЕ. Если же Кубок выиграет кто-то из первой пятерки, то Россию в Лиге Европы представит клуб, который в чемпионате финиширует на шестом месте (он стартует за второго раунда отбора). Это вполне вероятно. Поэтому ценность шестого места — велика. Сейчас его занимает «Ростов», у которого, как уже было сказано выше, 24 очка. Его преследуют «Оренбург», «Урал» и «Рубин» (у всех — по 22 очка).

«Ростов» не опустится ниже шестого места, если:

— победит «Крылья Советов».

— сыграет вничью с «Крыльями Советов», но при этом «Оренбург» не выиграет у «Локомотива», а «Урал» — у «Динамо». С «Оренбургом» у ростовской команды негативный баланс личных встреч в этом сезоне (0:1), а с «Рубином» и «Уралом» она в первом круге сыграла вничью (1:1 и 1:1). Но у «Ростова» в любом случае будет больше побед, чем у казанцев (сейчас — шесть против четырех), а вот с «Уралом» по данному показателю у команды Валерия Карпина пока равенство.

— проиграет «Крыльям Советов», но при этом «Оренбург», «Урал» и «Рубин» в своих матчах не победят.

«Оренбург» поднимется на шестое место, если:

— победит «Локомотив», «Ростов» выиграет у «Крыльев Советов», а «Урал» — у «Динамо». У «Оренбурга» преимущество в личных встречах над «Ростовом» и «Рубином» (1:0 и 1:0 соответственно), а вот «Уралу» он в первом круге уступил (1:2). Важно: у «Оренбурга» есть матч в запасе — это перенесенная на следующий год домашняя встреча с «Крыльями».

«Урал» поднимется на шестое место, если:

— победит «Динамо», «Ростов» не выиграет у «Крыльев Советов», а «Рубин» — у «Зенита». В случае выигрыша у «Динамо» и потери очков «Ростовом» в поединке с «Крыльями», побед у екатеринбуржцев будет больше, чем у донской команды, потому и в таблице они окажутся выше.

«Рубин» поднимется на шестое место, если:

— победит «Зенит», «Оренбург» не выиграет у «Локомотива», а «Ростов» уступит «Крыльям Советов». Важно: если казанский клуб финиширует в зоне еврокубков, то в сезоне-2019/20 в них не сыграет, поскольку был дисквалифицирован на один сезон УЕФА. Так что в российском футболе теоретически может сложиться ситуация, что в Лигу Европы-2019/20 попадет клуб, который займет в чемпионате седьмую строчку.

Кто будет в зоне вылета?

«Енисей», у которого сейчас 10 очков, и после 17-го тура останется на последнем, 16-м месте — это уже ясно. Кто же отправится на перерыв 15-м? Пока на данной позиции находятся «Крылья Советов» (14 очков). На 14-м месте идет «Анжи» (15), на 13-м — «Уфа» (15). «Динамо» (12-е место) тоже может упасть на 15-ю строчку — у бело-голубых 17 очков.

«Крылья» останутся на 15-м месте, если:

— не наберут в 17-м туре больше очков, чем «Анжи», «Уфа» или «Динамо». Самарская команда сыграет с «Ростовом» (дома), «Анжи» — со «Спартаком» (дома), «Уфа» — с «Краснодаром» (на выезде). Как уже было сказано, у «Крыльев» есть матч в запасе — перенесенная гостевая встреча с «Оренбургом», которая пройдет в следующем году.

«Анжи» опустится на 15-е место, если:

— наберет в 17-м туре меньше очков, чем «Крылья Советов» (в первом круге самарцы обыграли махачкалинцев со счетом 1:0), и не больше, чем «Уфа» (очные игры — 0:3, 0:0).

«Уфа» опустится на 15-е место, если:

— наберет в 17-м туре меньше очков, чем «Крылья Советов» (в первом круге башкирская команда уступила самарской со счетом 1:2) и «Анжи».

«Динамо» опустится на 15-е место, если:

— проиграет «Уралу», а «Крылья», «Анжи» и «Уфа» в своих матчах победят. Динамовцы проиграли самарцам в первом круге 0:1, поэтому при таком раскладе будут в таблице ниже.

Кто будет в зоне стыковых матчей?

В последней четверке, помимо «Енисея», могут оказаться только «Крылья Советов», «Анжи, «Уфа» и «Динамо». Идущие на 11-м и 12-м местах «Ахмат» и «Арсенал» (по 20 очков) находятся на безопасном расстоянии от зоны «стыков».

Подтвердит ли «Зенит» статус домашней команды?

«Зенит» в нынешнем сезоне провел в Санкт-Петербурге 12 матчей (7 — в чемпионате, 5 — в Лиге Европы). Результаты великолепные — 11 побед, одна ничья, разность забитых/пропущенных мячей — 30−8. Так что если петербургская команда победит «Рубин», то отправится на перерыв не только в качестве лидера, но и в качестве непобедимой команды на своем поле.

Прервет ли «Рубин» гостевую серию без побед?

Если «Зенит» в этом сезоне отлично играет дома, то «Рубин» никак не может победить на выезде (и это, конечно, совсем не на руку «Краснодару»). В чемпионате России-2018/19 казанская команда в гостях провела семь матчей: шесть ничьих, одно поражение (разность забитых/пропущенных — 6−7). К этой серии можно приплюсовать еще два матча из чемпионата-2017/18. Итого: девять выездов подряд без выигрышей. В Кубке «Рубин» на чужом поле уступил «Локомотиву» в ¼ финала, а в 1/16 победил клуб первого дивизиона «Химки» (1:0) — но лишь в дополнительное время. Да и вообще: «Рубин» давно не побеждал, вне зависимости где. Последний раз команда Курбана Бердыева выигрывала 6 октября, когда превзошла «Урал» (1:0).

Достигнет ли Чалов отметки в 10 голов?

20-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов впервые в карьере может забить 10 мячей в одном чемпионате России. В нынешнем первенстве в его активе пока девять голов в 16 матчах. В двух предыдущих он забивал по шесть. Чалов уверенно лидирует в гонке бомбардиров. Второе и третье места делят Ари и Виктор Классон из «Краснодара» — у обоих по шесть голов. Таким образом, чтобы опередить Чалова, в матче с «Уфой» им нужно продемонстрировать сверхрезультативность.

Выдаст ли оборона ЦСКА очередной «сухой» матч?

ЦСКА в случае «сухой» победы над «Енисеем» станет третьей командой в истории чемпионатов России, которой после 17 туров удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в семи встречах. Ранее такое удавалось только «Локомотиву» в 2005 году и «Рубину» в 2010-м. Всего же ЦСКА в текущем чемпионате пропустил только семь мячей.

Самые надежные обороны команд в чемпионате России после 17 туров* Пропущенные

мячи Команда Сезон 4 «Локомотив» 2004 7 «Рубин» 2010 8 «Локомотив» 2000 8 «Локомотив» 2002 9 «Спартак» 1994 9 «Крылья Советов» 2001 9 «Зенит» 2017/2018.