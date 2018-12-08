Тренер рассказал о попытке перевезти Модрича в Россию

Источник: РИА "Новости"

Бышовец впервые увидел игру хорвата, когда работал президентом шотландского клуба «Хартс оф Мидлоушн» (с 2004 по 2005 год — прим. «Ленты.ру»). В клубе не захотели подписывать Модрича, потому что он не подходил к силовому футболу.

Быщовец пытался купить хорвата в 2007 году, когда стал главным тренером «Локомотива». «Его не взяли. Не было единства в клубе. Хотя усиление напрашивалось. И перспективы были отличные», — поведал Бышовец.