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11:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер рассказал о попытке перевезти Модрича в Россию

Российский футбольный тренер и функционер Анатолий Бышовец рассказал, как в 2007 году пытался привезти в московский «Локомотив» полузащитника Луку Модрича. Его слова приводит «Спорт день за днем».

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Источник: РИА "Новости"

Бышовец впервые увидел игру хорвата, когда работал президентом шотландского клуба «Хартс оф Мидлоушн» (с 2004 по 2005 год — прим. «Ленты.ру»). В клубе не захотели подписывать Модрича, потому что он не подходил к силовому футболу.

Быщовец пытался купить хорвата в 2007 году, когда стал главным тренером «Локомотива». «Его не взяли. Не было единства в клубе. Хотя усиление напрашивалось. И перспективы были отличные», — поведал Бышовец.

Модрич в 2008 году перешел в лондонский «Тоттенхэм», а в 2012-м оказался в «Реале». С мадридским клубом он выиграл чемпионат Испании и четыре раза Лигу чемпионов. 4 декабря журнал France Football наградил полузащитника «Золотым мячом», который вручают лучшему футболисту календарного года.

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