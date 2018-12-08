Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов1
Ростов0
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Енисей
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Динамо К
Футбол. Зарубежный
15:00
Заря Лг
Арсенал К
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико
Алавес
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Фрозиноне
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив
Оренбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Черноморец Од
Ворскла
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Севилья
Футбол. Премьер-лига
20:00
Анжи
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Эспаньол
Барселона
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
19«Локомотив» — «Рубин»: травма Ротенберга и гол Чорлуки
13:35 (мск), источник: ТАСС

Домашний стадион ФК «Зенит» сменил название на «Газпром-Арена»

ТАСС, 8 декабря. Домашний стадион петербургского футбольного клуба «Зенит» сменил название на «Газпром-Арена». Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее стадион назывался «Санкт-Петербург». Новое название арены в виде логотипа будет нанесено на внешний фасад стадиона, униформу сотрудников, сувенирную продукцию и билеты.

«Наш клуб и “Газпром” продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий — создание рекреационных зон отдыха вблизи арены», — отметил президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля 2017 года, это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 победил екатеринбургский «Урал». На арене прошли семь матчей чемпионата мира по футболу, в том числе полуфинальная встреча между сборными Франции и Бельгии (1:0) и матч за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0).

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вот я по национальности осетин. И что теперь?"
Загитову и Медведеву продолжают сталкивать друг с другом
«Let me speak from my heart»: Мутко — 60
Тренер рассказал о попытке перевезти Модрича в Россию
Фигуристы из РФ идут вторыми в финале Гран-при в парном катании
Три пары из РФ на пьедестале юниорского финала Гран-при в танцах
«Крылья Советов» принимают «Ростов» в РПЛ (трансляция)
Россиянин стал вторым в финале Гран-при среди юниоров в Канаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь