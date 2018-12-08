Домашний стадион ФК «Зенит» сменил название на «Газпром-Арена»
ТАСС, 8 декабря. Домашний стадион петербургского футбольного клуба «Зенит» сменил название на «Газпром-Арена». Об этом сообщает
ТАСС, 8 декабря. Домашний стадион петербургского футбольного клуба «Зенит» сменил название на «Газпром-Арена». Об этом сообщает
Ранее стадион назывался «Санкт-Петербург». Новое название арены в виде логотипа будет нанесено на внешний фасад стадиона, униформу сотрудников, сувенирную продукцию и билеты.
«Наш клуб и “Газпром” продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий — создание рекреационных зон отдыха вблизи арены», — отметил президент «Зенита» Сергей Фурсенко.
Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля 2017 года, это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 победил екатеринбургский «Урал». На арене прошли семь матчей чемпионата мира по футболу, в том числе полуфинальная встреча между сборными Франции и Бельгии (1:0) и матч за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0).