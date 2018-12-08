Домашний стадион ФК «Зенит» сменил название на «Газпром-Арена»

Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля 2017 года, это была игра чемпионата России, в которой «Зенит» со счетом 2:0 победил екатеринбургский «Урал». На арене прошли семь матчей чемпионата мира по футболу, в том числе полуфинальная встреча между сборными Франции и Бельгии (1:0) и матч за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0).