«Ростов» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, уступив «Крыльям Советов»

Источник: РИА "Новости"

Забитым голом отметился Паул Антон, реализовавший пенальти на 11-й минуте встречи. На 44-й минуте с поля был удален нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, получивший вторую желтую карточку.

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон получил красную карточку на 82-й минуте, через три минуты за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник ростовчан Александр Гацкан.

В конце второго тайма главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был удален со скамейки запасных. Специалист в агрессивной форме выразил недовольство действиями арбитра Сергея Карасева.

«Ростов» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, команда располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка в 17 матчах. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте, в активе команды 17 очков в 16 встречах.