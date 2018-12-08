Валерий Карпин: Судьи сломали игру, все драки и стычки на их совести
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен судейством матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен судейством матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
— У нас было подавляющее преимущество всю игру. Нам не хватило только забитого гола. Судьи сломали всю игру, все драки и стычки на их совести. К футболистам претензий нет, только по реализации, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
В конце первого тайма удаление заработал нападающий «Крыльев» Сергей Корниленко. Во втором тайме были удалены два игрока «Ростова» — Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан. За минуту до конца основного времени был удален и Карпин.
|Крылья Советов
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1:0
Первый тайм: 1:0
|Ростов
|Миодраг Божович
|Валерий Карпин
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|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|4
|Голевые моменты
|8
|5
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)