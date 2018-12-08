Валерий Карпин: Судьи у нас неприкасаемые?

— У нас нет игровых проблем. Есть проблемы с реализацией моментов. С трех метров не попадаем по мячу или бьем не туда. Проигрывать такие игры не надо. Кроме пенальти соперник сегодня ничего не создал, — отметил тренер.

— Эмоции в концовке матча? В этом полностью заслуга судьи, — добавил Карпин. — Именно он перестал контролировать игру, заводил игроков. Именно карточки Гацкана повлияли на то, что было дальше. За что меня удалили? Спросите об этом у судьи. Если судье ничего вообще нельзя говорить, то окей. Они у нас неприкасаемые? Толкал ли я резервного арбитра? Нет. Просто стоял близко и все. Карасев? Может, судье просто не нужно быть любителем пенальти и карточек?