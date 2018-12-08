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17:12 (мск), источник: Матч ТВ

Валерий Карпин: Судьи у нас неприкасаемые?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

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Источник: РИА "Новости"

— У нас нет игровых проблем. Есть проблемы с реализацией моментов. С трех метров не попадаем по мячу или бьем не туда. Проигрывать такие игры не надо. Кроме пенальти соперник сегодня ничего не создал, — отметил тренер.

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Специалист также прокомментировал действия арбитра матча Сергея Карасева, который по ходу встречи удалил трех футболистов, а также самого Карпина.

— Эмоции в концовке матча? В этом полностью заслуга судьи, — добавил Карпин. — Именно он перестал контролировать игру, заводил игроков. Именно карточки Гацкана повлияли на то, что было дальше. За что меня удалили? Спросите об этом у судьи. Если судье ничего вообще нельзя говорить, то окей. Они у нас неприкасаемые? Толкал ли я резервного арбитра? Нет. Просто стоял близко и все. Карасев? Может, судье просто не нужно быть любителем пенальти и карточек?

Напомним, что в конце первого тайма удаление заработал нападающий «Крыльев» Сергей Корниленко. Во втором тайме были удалены два игрока «Ростова» — Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан. За минуту до конца основного времени был удален и Карпин.

Источник: Официальный сайт ФК «Ростов»

Крылья Советов 1:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
8.12.2018, 12:30 Зрители: 7213 основной раунд: 17-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Миодраг Божович Валерий Карпин
Голы
11′ Паул Антон 28
Составы
Сергей Рыжиков 1
Никита Чичерин 44
86′ Мирал Самарджич 5
Агустин Рохель 18
Денис Ткачук 31
Павел Яковлев 91
Срджан Мияйлович 20
26′ 44′ Сергей Корниленко (к) 8
68′ Виталий Денисов 39
Георгий Зотов 15
2′ 46′ Евгений Башкиров 4
Тарас Бурлак 90
80′ Паул Антон 28
82′ Рамиль Шейдаев 11
30 Сергей Песьяков
6 Рагнар Сигурдссон 82′
15 Сверрир Ингасон 90+4′
25 Арсений Логашов
77 Дмитрий Скопинцев
10 Александр Зуев
9 Бьорн Сигурдарсон
14 Элдор Шомуродов
84 Александр Гацкан (к) 74′ 85′
5 Деннис Хаджикадунич 65′ 10′
23 Видар Ерн Кьяртанссон
7 Артур Юсупов 70′
4 Сергей Паршивлюк
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
4 Голевые моменты 8
5 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 5
2 Угловые 7
10 Фолы 17
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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