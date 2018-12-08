Футболисты ЦСКА обыграли «Енисей» в матче чемпионата России

Забитыми мячами в составе московской команды отметились Георгий Щенников (4-я минута) и Никола Влашич (15). В составе «Енисея» отличился Павел Комолов (54). На 62-й минуте встречи защитник красноярцев Валерий Кичин не сумел реализовать пенальти.

ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России , набрав 30 очков. «Енисей» располагается на последнем, 16-м месте, в активе команды 10 очков.

В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с тульским «Арсеналом», «Енисей» в тот же день дома сыграет с «Ростовом». Матчи пройдут в марте, после зимней паузы в чемпионате.