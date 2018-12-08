Футболисты ЦСКА обыграли «Енисей» в матче чемпионата России
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 победил красноярский «Енисей» в домашнем матче 17-го тура Российской
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 победил красноярский «Енисей» в домашнем матче 17-го тура Российской
Забитыми мячами в составе московской команды отметились Георгий Щенников (4-я минута) и Никола Влашич (15). В составе «Енисея» отличился Павел Комолов (54). На 62-й минуте встречи защитник красноярцев Валерий Кичин не сумел реализовать пенальти.
ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Енисей» располагается на последнем, 16-м месте, в активе команды 10 очков.
В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с тульским «Арсеналом», «Енисей» в тот же день дома сыграет с «Ростовом». Матчи пройдут в марте, после зимней паузы в чемпионате.
|Виктор Гончаренко
|Дмитрий Аленичев
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)