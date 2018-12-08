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17:04 (мск), источник: ТАСС

Футболисты ЦСКА обыграли «Енисей» в матче чемпионата России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 победил красноярский «Енисей» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе московской команды отметились Георгий Щенников (4-я минута) и Никола Влашич (15). В составе «Енисея» отличился Павел Комолов (54). На 62-й минуте встречи защитник красноярцев Валерий Кичин не сумел реализовать пенальти.

ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Енисей» располагается на последнем, 16-м месте, в активе команды 10 очков.

В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с тульским «Арсеналом», «Енисей» в тот же день дома сыграет с «Ростовом». Матчи пройдут в марте, после зимней паузы в чемпионате.

ЦСКА 2:1
Первый тайм: 2:0
Енисей
8.12.2018, 15:00 основной раунд: 17-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Дмитрий Аленичев
Голы
4′ Георгий Щенников 42
15′ Никола Влашич (Ф. Чалов) 8
5 Павел Комолов (А.В. Зотов, А. Саркисов) 54′
Нереализованные пенальти
2 В. Кичин 62′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
61′ Кирилл Набабкин 14
Хердур Магнуссон 23
Никола Влашич 8
Федор Чалов 9
Кристиян Бистрович 25
54′ Родригу Бекао 50
Яка Бийол 29
77′ Арнор Сигурдссон 17
Абель Эрнандес 11
46′ Тимур Жамалетдинов 75
Константин Кучаев 20
55 Давид Юрченко (к)
33 Петар Занев 90+4′
2 Валерий Кичин
63 Али Гаджибеков
11 Артур Саркисов
10 Михаил Комков
7 Александр Зотов 60′
8 Фегор Огуде
3 Дмитрий Ятченко 88′
91 Марко Обрадович
48 Александр Кутьин 32′
5 Павел Комолов
6 Дмитрий Торбинский 68′ 65′
15 Азим Фатуллаев
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 4
2 Угловые 2
8 Фолы 16
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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