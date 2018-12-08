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18:04 (мск), источник: Sport24

ЦСКА чуть не потерял очки с последней командой лиги. Команда Гончаренко снова провалила второй тайм

Но победила, потому что «Енисей» не забил пенальти.

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Источник: РИА "Новости"

В последнем домашнем матче года за ЦСКА не сыграли Обляков и Ефремов. Ивана дисквалифицировали за красную карточку в Ростове, у Дмитрия перед игрой заболело колено. Дзагоев и Васин тоже вне заявки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зато в запас вернулся Абель Эрнандес. Нападающий приехал из Лондона, где лечился от повреждения бедра, и, судя по всему, сможет сыграть против «Реала» с первых минут.

ЦСКА начал игру с аутсайдером очень уверенно, с двух быстрых голов. Сначала на линии штрафной технично разобрался Щенников — обработал передачу и пробил в самый угол.

Через 10 минут красивую комбинацию разыграли Чалов и Влашич. Лучший бомбардир РПЛ оформил ассист, хорват от перекладины пробил точно в ворота.

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Казалось, что ЦСКА может забить еще как минимум столько же. Но минут за 5 до конца тайма армейцы немного сбавили темп и пропустили пару контратак «Енисея». А после перерыва последняя команда лиги заиграла так, что команде Гончаренко пришлось прижиматься к своим воротам. Не помогла даже замена Жамалетдинова, который достаточно слабо провел тайм, на Кучаева.

Вскоре тренеру пришлось делать еще одну замену. Бекао сел на поле и не смог покинуть его сам — защитника унесли на носилках, пока он держался за колено. А пока Бийол разминался и получал указания от Гончаренко, ЦСКА пропустил вдесятером. Защита развалилась и дала «Енисею» пройти к воротам, Комолов забил вообще без сопротивления.

Уже в полном составе ЦСКА чуть не пропустил второй. Лапочкин назначил достаточно спорный пенальти — Набабкин, который выполнял подкат, даже толкнул судью от возмущения. Правда, Кучин все шанс его не реализовал. Мяч ударился от двух штанг и выскочил обратно в ворота.

Гончаренко попытался усилить атаку Абелем, который активно разминался все полчаса. Эрнандес вышел на 13 минут, сделал 3 паса (все три точно) и проиграл 2 единоборства.

В основном нападающий, который почти не играл осенью и может покинуть ЦСКА уже зимой, запомнился тем, что медленно уходил из атаки в оборону, почти не прессингуя.

Несмотря на проваленный второй тайм, ЦСКА довел матч до победы. Последний матч в году команде Гончаренко предстоит в Мадриде, на «Сантьяго Бернабеу», в среду, 12 декабря, в 20:55. Чтобы выходить в евровесну, армейцам необходимо обыгрывать «Реал».

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 12.12.2018, 20:55
Реал
-ЦСКА-

Виктор Гончаренко: «Начало второго тайма провалили, но победа заслужена»

— Победа заслуженная, нельзя фокусироваться на плохом. Когда игра дается легко — а у нас было много моментов — даже быстрые голы снижают ее уровень. Такого надо опасаться, о чем мы говорили с командой в перерыве. К сожалению, начало второго тайма провалили, но в игру вернулись. У нас много таких матчей было — даже с Викторией. Были игры, когда мы были лучше соперника, но не могли выиграть или проигрывали. Нестабильность не нравится, но команда ловит кураж. Нужно добиваться стабильности. Да, «Енисей» бил пенальти, но у нас была собрана новая команда. Игрокам в 20 лет тяжело играть в центре поля. Тем не менее, третье место — хороший плацдарм, чтобы стать разнообразнее и лучше весной.

В новой команде много неожиданного. Влашич на виду: его умение обострить и забить принесло много пользы. Стержнем обороны стал Бекао, который отлично сыграл в этом году. Есть и Ахметов, который для меня раскрылся очень неожиданно не только атакующим полузащитником, но и качественным игроком обороны. Обляков — хорошее приобретение, Сигурдссон умеет многие вещи в атаке.

У Бекао ничего серьезного, к игре в Мадриде подойдет в рабочем состоянии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Аленичев: «Есть объективные причины, из-за которых “Енисей” последний»

— Мы плохо начали игру. Особенно первые 15−20 минут, когда и пропустили два гола. Вышли взволнованные и скованные, хотя до сих пор не понимаю, почему. В перерыве успокоил ребят: сказал, что несмотря на отрицательный результат, игру можно спасти. Попросил играть агрессивнее и забить. Нам это удалось. После гола наш соперник был растерян. Заработали пенальти, но реализовать его не смогли. Во втором тайме выглядели качественно и интересно. Поэтому от результата досадно. У ЦСКА тоже были моменты, но мы могли вырвать ничью. Могу только поздравить соперника с победой и пожелать успехов в Мадриде.

Что касается пенальти, то Валера Кичин останется штатным пенальтистом. Если только сам не передаст это право другому. Мы с понимаем к этому отнесемся. Вообще-то пробил он сегодня неплохо.

Почему заменил нападающего на 30-й минуте? Кутин должен был цепляться за мячи, но не попал в игру. Было сплошное напряжение у наших ворот. Саша не справился, так что его замену можно назвать вынужденной.

Во время загрузки произошла ошибка.

В таблице мы последние — это неудовлетворительно. Рассчитывали на более положительный результат, но есть объективные причины. Впереди еще 13 туров, нам играть с прямыми конкурентами за выживание. Много сюрпризов в футболе уже было. Могу обещать, что будем биться.

ВАР только приветствую. Это пойдет нам на пользу, потому что судьи тоже люди и могут результативно ошибаться. Весной хотелось бы избежать этих ошибок, когда каждая команда будет бороться за очки.

Данила Игнатов

ЦСКА 2:1
Первый тайм: 2:0
Енисей
8.12.2018, 15:00 Зрители: 9013 основной раунд: 17-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Дмитрий Аленичев
Голы
4′ Георгий Щенников 42
15′ Никола Влашич (Ф. Чалов) 8
5 Павел Комолов (А.В. Зотов, А. Саркисов) 54′
Нереализованные пенальти
2 В. Кичин 62′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
61′ Кирилл Набабкин 14
Хердур Магнуссон 23
Никола Влашич 8
Федор Чалов 9
Кристиян Бистрович 25
54′ Родригу Бекао 50
Яка Бийол 29
77′ Арнор Сигурдссон 17
Абель Эрнандес 11
46′ Тимур Жамалетдинов 75
Константин Кучаев 20
55 Давид Юрченко (к)
33 Петар Занев 90+4′
2 Валерий Кичин
63 Али Гаджибеков
11 Артур Саркисов
10 Михаил Комков
7 Александр Зотов 60′
8 Фегор Огуде
3 Дмитрий Ятченко 88′
91 Марко Обрадович
48 Александр Кутьин 32′
5 Павел Комолов
6 Дмитрий Торбинский 68′ 65′
15 Азим Фатуллаев
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 4
2 Угловые 2
8 Фолы 16
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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