ЦСКА чуть не потерял очки с последней командой лиги. Команда Гончаренко снова провалила второй тайм
Но победила, потому что «Енисей» не забил пенальти.
Но победила, потому что «Енисей» не забил пенальти.
В последнем домашнем матче года за ЦСКА не сыграли Обляков и Ефремов. Ивана дисквалифицировали за красную карточку в Ростове, у Дмитрия перед игрой заболело колено. Дзагоев и Васин тоже вне заявки.
Зато в запас вернулся Абель Эрнандес. Нападающий приехал из Лондона, где лечился от повреждения бедра, и, судя по всему, сможет сыграть против «Реала» с первых минут.
ЦСКА начал игру с аутсайдером очень уверенно, с двух быстрых голов. Сначала на линии штрафной технично разобрался Щенников — обработал передачу и пробил в самый угол.
Через 10 минут красивую комбинацию разыграли Чалов и Влашич. Лучший бомбардир РПЛ оформил ассист, хорват от перекладины пробил точно в ворота.
Казалось, что ЦСКА может забить еще как минимум столько же. Но минут за 5 до конца тайма армейцы немного сбавили темп и пропустили пару контратак «Енисея». А после перерыва последняя команда лиги заиграла так, что команде Гончаренко пришлось прижиматься к своим воротам. Не помогла даже замена Жамалетдинова, который достаточно слабо провел тайм, на Кучаева.
Вскоре тренеру пришлось делать еще одну замену. Бекао сел на поле и не смог покинуть его сам — защитника унесли на носилках, пока он держался за колено. А пока Бийол разминался и получал указания от Гончаренко, ЦСКА пропустил вдесятером. Защита развалилась и дала «Енисею» пройти к воротам, Комолов забил вообще без сопротивления.
Уже в полном составе ЦСКА чуть не пропустил второй. Лапочкин назначил достаточно спорный пенальти — Набабкин, который выполнял подкат, даже толкнул судью от возмущения. Правда, Кучин все шанс его не реализовал. Мяч ударился от двух штанг и выскочил обратно в ворота.
В основном нападающий, который почти не играл осенью и может покинуть ЦСКА уже зимой, запомнился тем, что медленно уходил из атаки в оборону, почти не прессингуя.
Несмотря на проваленный второй тайм, ЦСКА довел матч до победы. Последний матч в году команде Гончаренко предстоит в Мадриде, на «Сантьяго Бернабеу», в среду, 12 декабря, в 20:55. Чтобы выходить в евровесну, армейцам необходимо обыгрывать «Реал».
Виктор Гончаренко: «Начало второго тайма провалили, но победа заслужена»
— Победа заслуженная, нельзя фокусироваться на плохом. Когда игра дается легко — а у нас было много моментов — даже быстрые голы снижают ее уровень. Такого надо опасаться, о чем мы говорили с командой в перерыве. К сожалению, начало второго тайма провалили, но в игру вернулись. У нас много таких матчей было — даже с Викторией. Были игры, когда мы были лучше соперника, но не могли выиграть или проигрывали. Нестабильность не нравится, но команда ловит кураж. Нужно добиваться стабильности. Да, «Енисей» бил пенальти, но у нас была собрана новая команда. Игрокам в 20 лет тяжело играть в центре поля. Тем не менее, третье место — хороший плацдарм, чтобы стать разнообразнее и лучше весной.
В новой команде много неожиданного. Влашич на виду: его умение обострить и забить принесло много пользы. Стержнем обороны стал Бекао, который отлично сыграл в этом году. Есть и Ахметов, который для меня раскрылся очень неожиданно не только атакующим полузащитником, но и качественным игроком обороны. Обляков — хорошее приобретение, Сигурдссон умеет многие вещи в атаке.
У Бекао ничего серьезного, к игре в Мадриде подойдет в рабочем состоянии.
Дмитрий Аленичев: «Есть объективные причины,
— Мы плохо начали игру. Особенно первые 15−20 минут, когда и пропустили два гола. Вышли взволнованные и скованные, хотя до сих пор не понимаю, почему. В перерыве успокоил ребят: сказал, что несмотря на отрицательный результат, игру можно спасти. Попросил играть агрессивнее и забить. Нам это удалось. После гола наш соперник был растерян. Заработали пенальти, но реализовать его не смогли. Во втором тайме выглядели качественно и интересно. Поэтому от результата досадно. У ЦСКА тоже были моменты, но мы могли вырвать ничью. Могу только поздравить соперника с победой и пожелать успехов в Мадриде.
Что касается пенальти, то Валера Кичин останется штатным пенальтистом. Если только сам не передаст это право другому. Мы с понимаем к этому отнесемся.
Вообще-топробил он сегодня неплохо.
Почему заменил нападающего на 30-й минуте? Кутин должен был цепляться за мячи, но не попал в игру. Было сплошное напряжение у наших ворот. Саша не справился, так что его замену можно назвать вынужденной.
В таблице мы последние — это неудовлетворительно. Рассчитывали на более положительный результат, но есть объективные причины. Впереди еще 13 туров, нам играть с прямыми конкурентами за выживание. Много сюрпризов в футболе уже было. Могу обещать, что будем биться.
ВАР только приветствую. Это пойдет нам на пользу, потому что судьи тоже люди и могут результативно ошибаться. Весной хотелось бы избежать этих ошибок, когда каждая команда будет бороться за очки.
Данила Игнатов
|Виктор Гончаренко
|Дмитрий Аленичев
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)