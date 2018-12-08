ЦСКА чуть не потерял очки с последней командой лиги. Команда Гончаренко снова провалила второй тайм

Источник: РИА "Новости"

В последнем домашнем матче года за ЦСКА не сыграли Обляков и Ефремов. Ивана дисквалифицировали за красную карточку в Ростове, у Дмитрия перед игрой заболело колено. Дзагоев и Васин тоже вне заявки.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">⚡ Наш состав на <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЦСКАенисей</a>. Жама выйдет с первых минут!<br><br>Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Жамалетдинов, Чалов.<br><br>Запасные: Помазун, Чернов, Эрнандес, Нисимура, Кучаев, Бийол, Гордюшенко <a href="https://t.co/cOQOtVIIn5">pic.twitter.com/cOQOtVIIn5</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) <a href="https://twitter.com/pfc_cska/status/1071352146979946496?ref_src=twsrc%5Etfw">8 декабря 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Зато в запас вернулся Абель Эрнандес. Нападающий приехал из Лондона, где лечился от повреждения бедра, и, судя по всему, сможет сыграть против «Реала» с первых минут.

ЦСКА начал игру с аутсайдером очень уверенно, с двух быстрых голов. Сначала на линии штрафной технично разобрался Щенников — обработал передачу и пробил в самый угол.

Через 10 минут красивую комбинацию разыграли Чалов и Влашич. Лучший бомбардир РПЛ оформил ассист, хорват от перекладины пробил точно в ворота.

Казалось, что ЦСКА может забить еще как минимум столько же. Но минут за 5 до конца тайма армейцы немного сбавили темп и пропустили пару контратак «Енисея». А после перерыва последняя команда лиги заиграла так, что команде Гончаренко пришлось прижиматься к своим воротам. Не помогла даже замена Жамалетдинова, который достаточно слабо провел тайм, на Кучаева.

Вскоре тренеру пришлось делать еще одну замену. Бекао сел на поле и не смог покинуть его сам — защитника унесли на носилках, пока он держался за колено. А пока Бийол разминался и получал указания от Гончаренко, ЦСКА пропустил вдесятером. Защита развалилась и дала «Енисею» пройти к воротам, Комолов забил вообще без сопротивления.

Уже в полном составе ЦСКА чуть не пропустил второй. Лапочкин назначил достаточно спорный пенальти — Набабкин, который выполнял подкат, даже толкнул судью от возмущения. Правда, Кучин все шанс его не реализовал. Мяч ударился от двух штанг и выскочил обратно в ворота.

Гончаренко попытался усилить атаку Абелем, который активно разминался все полчаса. Эрнандес вышел на 13 минут, сделал 3 паса (все три точно) и проиграл 2 единоборства.

В основном нападающий, который почти не играл осенью и может покинуть ЦСКА уже зимой, запомнился тем, что медленно уходил из атаки в оборону, почти не прессингуя.

Несмотря на проваленный второй тайм, ЦСКА довел матч до победы. Последний матч в году команде Гончаренко предстоит в Мадриде, на «Сантьяго Бернабеу», в среду, 12 декабря, в 20:55. Чтобы выходить в евровесну, армейцам необходимо обыгрывать «Реал».

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 12.12.2018, 20:55 Реал - ЦСКА -

Виктор Гончаренко: «Начало второго тайма провалили, но победа заслужена»

— Победа заслуженная, нельзя фокусироваться на плохом. Когда игра дается легко — а у нас было много моментов — даже быстрые голы снижают ее уровень. Такого надо опасаться, о чем мы говорили с командой в перерыве. К сожалению, начало второго тайма провалили, но в игру вернулись. У нас много таких матчей было — даже с Викторией. Были игры, когда мы были лучше соперника, но не могли выиграть или проигрывали. Нестабильность не нравится, но команда ловит кураж. Нужно добиваться стабильности. Да, «Енисей» бил пенальти, но у нас была собрана новая команда. Игрокам в 20 лет тяжело играть в центре поля. Тем не менее, третье место — хороший плацдарм, чтобы стать разнообразнее и лучше весной.

В новой команде много неожиданного. Влашич на виду: его умение обострить и забить принесло много пользы. Стержнем обороны стал Бекао, который отлично сыграл в этом году. Есть и Ахметов, который для меня раскрылся очень неожиданно не только атакующим полузащитником, но и качественным игроком обороны. Обляков — хорошее приобретение, Сигурдссон умеет многие вещи в атаке.

У Бекао ничего серьезного, к игре в Мадриде подойдет в рабочем состоянии.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrIIyctlcFN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-08T12:56:55+00:00">8 Дек 2018 в 4:56 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Аленичев: «Есть объективные причины, из-за которых “Енисей” последний»

— Мы плохо начали игру. Особенно первые 15−20 минут, когда и пропустили два гола. Вышли взволнованные и скованные, хотя до сих пор не понимаю, почему. В перерыве успокоил ребят: сказал, что несмотря на отрицательный результат, игру можно спасти. Попросил играть агрессивнее и забить. Нам это удалось. После гола наш соперник был растерян. Заработали пенальти, но реализовать его не смогли. Во втором тайме выглядели качественно и интересно. Поэтому от результата досадно. У ЦСКА тоже были моменты, но мы могли вырвать ничью. Могу только поздравить соперника с победой и пожелать успехов в Мадриде.

Что касается пенальти, то Валера Кичин останется штатным пенальтистом. Если только сам не передаст это право другому. Мы с понимаем к этому отнесемся. Вообще-то пробил он сегодня неплохо.

Почему заменил нападающего на 30-й минуте? Кутин должен был цепляться за мячи, но не попал в игру. Было сплошное напряжение у наших ворот. Саша не справился, так что его замену можно назвать вынужденной.

В таблице мы последние — это неудовлетворительно. Рассчитывали на более положительный результат, но есть объективные причины. Впереди еще 13 туров, нам играть с прямыми конкурентами за выживание. Много сюрпризов в футболе уже было. Могу обещать, что будем биться.

ВАР только приветствую. Это пойдет нам на пользу, потому что судьи тоже люди и могут результативно ошибаться. Весной хотелось бы избежать этих ошибок, когда каждая команда будет бороться за очки.