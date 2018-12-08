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17:58 (мск), источник: ТАСС

Аленичев: Футболисты «Енисея» вышли на игру с ЦСКА скованными и растерянными

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты красноярского «Енисея» очень плохо начали матч чемпионата России с московским ЦСКА, выйдя на игру скованными и растерянными. Такое мнение выразил на послематчевой пресс-конференции главный тренер красноярской команды Дмитрий Аленичев.

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Источник: РИА "Новости"

Московский ЦСКА со счетом 2:1 победил красноярский «Енисей» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы очень плохо начали игру, особенно первые 15−20 минут, соперник забил два гола. Связано это с тем, что мы вышли очень взволнованными, скованными, хотя до сих пор не понимаю, почему», — заявил Аленичев.

Он отметил, что в перерыве встречи постарался успокоить игроков своей команды и просил прийти в себя. «Считаю, что после пропущенного гола ЦСКА находился в растерянности. Второй тайм мы провели агрессивно, показали качественный футбол. Сейчас, учитывая всю игру, некая досада присутствует, мы могли свести игру к ничьей», — добавил главный тренер «Енисея».

Кроме того, Аленичев пожелал успехов ЦСКА в матче Лиги чемпионов с испанским «Реалом», который пройдет 12 декабря в Мадриде.

ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Енисей» располагается на последнем, 16-м месте, в активе команды 10 очков.

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