Аленичев: Футболисты «Енисея» вышли на игру с ЦСКА скованными и растерянными

Московский ЦСКА со счетом 2:1 победил красноярский «Енисей» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Мы очень плохо начали игру, особенно первые 15−20 минут, соперник забил два гола. Связано это с тем, что мы вышли очень взволнованными, скованными, хотя до сих пор не понимаю, почему», — заявил Аленичев.
Он отметил, что в перерыве встречи постарался успокоить игроков своей команды и просил прийти в себя. «Считаю, что после пропущенного гола ЦСКА находился в растерянности. Второй тайм мы провели агрессивно, показали качественный футбол. Сейчас, учитывая всю игру, некая досада присутствует, мы могли свести игру к ничьей», — добавил главный тренер «Енисея».
Кроме того, Аленичев пожелал успехов ЦСКА в матче Лиги чемпионов с испанским «Реалом», который пройдет 12 декабря в Мадриде.
ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Енисей» располагается на последнем, 16-м месте, в активе команды 10 очков.