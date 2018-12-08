Аленичев: Футболисты «Енисея» вышли на игру с ЦСКА скованными и растерянными

Источник: РИА "Новости"

Московский ЦСКА со счетом 2:1 победил красноярский «Енисей» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы очень плохо начали игру, особенно первые 15−20 минут, соперник забил два гола. Связано это с тем, что мы вышли очень взволнованными, скованными, хотя до сих пор не понимаю, почему», — заявил Аленичев.

Он отметил, что в перерыве встречи постарался успокоить игроков своей команды и просил прийти в себя. «Считаю, что после пропущенного гола ЦСКА находился в растерянности. Второй тайм мы провели агрессивно, показали качественный футбол. Сейчас, учитывая всю игру, некая досада присутствует, мы могли свести игру к ничьей», — добавил главный тренер «Енисея».

Кроме того, Аленичев пожелал успехов ЦСКА в матче Лиги чемпионов с испанским «Реалом», который пройдет 12 декабря в Мадриде.