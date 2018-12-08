Новогодние чудеса в Черкизове. «Локомотив» вырвал победу у «Оренбурга»

Источник: РИА "Новости"

«За Борю с детства»

«Локомотив» в субботу провожал чемпионский год. В день последнего домашнего матча 2018-го площадь перед стадионом в Черкизово оформили в новогодних мотивах, а болельщиков пригласили поучаствовать в традиционном концерте: все-таки действительно уходит год чемпионский, а следующего золота, судя по всему, придется какое-то время подождать.

Зато предматчевое шоу у «Локо», бесспорно, лучшее в Москве: «Спартак» и в меньшей степени ЦСКА пытаются догонять, но пока слишком далеки от железнодорожников. Увы, но на посещаемости концерт едва ли сказался: в субботу даже фанатская трибуна заполнилась в лучшем случае наполовину. На других трибунах было не лучше.

В Черкизове появилось полотно, посвященное Борису Ротенбергу. Защитник в кубковом матче с «Рубином» получил травму крестообразных связок и выбыл надолго, чуть ли не до конца сезона. «Локомотив» предложил болельщикам поддержать защитника, и они сделали это с удовольствием: «За Борю с детства! Борис — легенда!». Кто-то вспомнил, что с Ротенбергом в составе «Локо» одержал пять побед.

Оборона, что с Ротенбергом, что без него — основная головная боль Юрия Семина в первой части сезона. Постоянные травмы и неоптимальное состояние части игроков заставляли главного тренера «Локомотива» отправлять в защиту даже Гжегожа Крыховяка. Сейчас у москвичей слева там играет Мачей Рыбус, который когда-то переходил в команду как фланговый хавбек. И в матче с «Оренбургом» зона Рыбуса горела так, что поляк едва ли чувствовал московские «-6».

Когда «автобус» мощнее «паровоза»

Начиналось-то для «Локомотива», как ни странно, все неплохо. «Оренбург» за первую 10-минутку только два раза смог контролировать мяч на чужой половине поля. Хозяева давили, и заставили уральцев «поставить автобус» перед своими воротами: в ряде моментов в штрафной «Оренбурга» находилось десять игроков в синей форме. При этом один из тех двух вояжей к чужим воротам закончился… голом! Малых прибежал как раз в зону Рыбуса, отдал на Сутормина, и тот прострелил в площадь ворот, где первым оказался Деспотович.

Теперь гости обороняли уже не ничью, а победу, а, значит, красно-зеленым нужно было срочно что-то придумывать, чтобы взломать массированную оборону. Периодически, кстати, это получалось. Один раз, например, уральцы ошиблись на своем левом фланге, в результате чего Крыховяка вывели на ударную позицию перед воротами — поляк покатил мяч в сантиметрах от левой штанги.

«Семерка» хозяев вообще был самым опасным в составе своей команды в первые 45 минут. Чуть позже он пробил издалека еще раз, и мяч снова прошел рядом со штангой, но уже противоположной. А когда Алексей Миранчук подал со штрафного, именно Крыховяк, а не Эдер, оказался выше всех, но в третий раз был чуть-чуть неточен.

При том, что «Локомотив» в целом владел преимуществом и контролировал мяч, моменты Крыховяка — единственное, когда хозяева могли отыграться. А вот «Оренбург» мог забивать и два, и три мяча.

Подарки от Гильерме и Фарфана

На фанатской трибуне «Локо» по ходу первого тайма часть болельщиков переоделась в Дедов Морозов, соответствуя тематике вечера. Но настоящим Дедом Морозом до перерыва можно считать Гильерме, подарившего своим партнерам шанс на спасение. Сначала российский бразилец вытащил мяч из нижнего угла, когда Деспотович, казалось, наверняка завершал контратаку «два в одного». А через десяток секунд сотворил еще одно чудо, успев среагировать на удар Сивакова головой в упор.

«Оренбург» в тактическом плане полностью переиграл «Локо» в первые 45 минут. Если бы не чудеса Гильерме, то гости уже до перерыва могли обеспечить себе победу. Есть ощущение, что Владимир Федотов, возглавляющий команду-открытие первой половины сезона, совсем скоро может перебраться в клуб с задачами посерьезней, чем сохранение прописки в премьер-лиге.

Ну, а Семин ответил заменами в перерыве и смог перевернуть ход матча. С первых минут второго тайма на поле вышли Ману Фернандеш и Федор Смолов. На сам ход игры они повлияли далеко не сразу: у «Оренбурга» дважды мог забить Сутормин. Сначала удар полузащитник в «девятку» снова потащил Гильерме, а когда уже и вратарь был бессилен, «Локомотив» спасла штанга.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0bgUK3VeIec?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как известно, в Бразилии и Перу есть свой Дед Мороз — Папа Ноэль. В составе «Локомотива» в этот вечер их было двое. Если Гильерме спасал всю игру, то Джефферсон Фарфан стал тем, кто принес железнодорожникам победу. Два заброса в штрафную от Фернандеша и Алексея Миранчука с разницей в пять минут — два гола перуанца. И «Локомотив» вместо вполне заслуженного поражения берет боевые три очка. Чудеса в российском футболе случаются, особенно в преддверии Нового года.