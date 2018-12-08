Новогодние чудеса в Черкизове. «Локомотив» вырвал победу у «Оренбурга»
«Локомотив» ярко закончил чемпионский год на домашнем стадионе, одержав волевую победу над «Оренбургом» (2:1).
«Локомотив» ярко закончил чемпионский год на домашнем стадионе, одержав волевую победу над «Оренбургом» (2:1).
«Локомотив» в субботу провожал чемпионский год. В день последнего домашнего матча 2018-го площадь перед стадионом в Черкизово оформили в новогодних мотивах, а болельщиков пригласили поучаствовать в традиционном концерте:
Зато предматчевое шоу у «Локо», бесспорно, лучшее в Москве: «Спартак» и в меньшей степени ЦСКА пытаются догонять, но пока слишком далеки от железнодорожников. Увы, но на посещаемости концерт едва ли сказался: в субботу даже фанатская трибуна заполнилась в лучшем случае наполовину. На других трибунах было не лучше.
В Черкизове появилось полотно, посвященное Борису Ротенбергу. Защитник в кубковом матче с «Рубином» получил травму крестообразных связок и выбыл надолго, чуть ли не до конца сезона. «Локомотив» предложил болельщикам поддержать защитника, и они сделали это с удовольствием: «За Борю с детства! Борис — легенда!».
Оборона, что с Ротенбергом, что без него — основная головная боль Юрия Семина в первой части сезона. Постоянные травмы и неоптимальное состояние части игроков заставляли главного тренера «Локомотива» отправлять в защиту даже Гжегожа Крыховяка. Сейчас у москвичей слева там играет Мачей Рыбус, который
Теперь гости обороняли уже не ничью, а победу, а, значит,
«Семерка» хозяев вообще был самым опасным в составе своей команды в первые 45 минут. Чуть позже он пробил издалека еще раз, и мяч снова прошел рядом со штангой, но уже противоположной. А когда Алексей Миранчук подал со штрафного, именно Крыховяк, а не Эдер, оказался выше всех, но в третий раз был
При том, что «Локомотив» в целом владел преимуществом и контролировал мяч, моменты Крыховяка — единственное, когда хозяева могли отыграться. А вот «Оренбург» мог забивать и два, и три мяча.
На фанатской трибуне «Локо» по ходу первого тайма часть болельщиков переоделась в Дедов Морозов, соответствуя тематике вечера. Но настоящим Дедом Морозом до перерыва можно считать Гильерме, подарившего своим партнерам шанс на спасение. Сначала российский бразилец вытащил мяч из нижнего угла, когда Деспотович, казалось, наверняка завершал контратаку «два в одного». А через десяток секунд сотворил еще одно чудо, успев среагировать на удар Сивакова головой в упор.
«Оренбург» в тактическом плане полностью переиграл «Локо» в первые 45 минут. Если бы не чудеса Гильерме, то гости уже до перерыва могли обеспечить себе победу. Есть ощущение, что Владимир Федотов, возглавляющий
Ну, а Семин ответил заменами в перерыве и смог перевернуть ход матча. С первых минут второго тайма на поле вышли Ману Фернандеш и Федор Смолов. На сам ход игры они повлияли далеко не сразу: у «Оренбурга» дважды мог забить Сутормин. Сначала удар полузащитник в «девятку» снова потащил Гильерме, а когда уже и вратарь был бессилен, «Локомотив» спасла штанга.
Как известно, в Бразилии и Перу есть свой Дед Мороз — Папа Ноэль. В составе «Локомотива» в этот вечер их было двое. Если Гильерме спасал всю игру, то Джефферсон Фарфан стал тем, кто принес железнодорожникам победу. Два заброса в штрафную от Фернандеша и Алексея Миранчука с разницей в пять минут — два гола перуанца. И «Локомотив» вместо вполне заслуженного поражения берет боевые три очка. Чудеса в российском футболе случаются, особенно в преддверии Нового года.
Александр Рогулев
|Юрий Семин
|Владимир Федотов
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|7
|10
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев (Грозный, Россия)