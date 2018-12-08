Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лестер0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эспаньол0
Барселона3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио0
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам1
Амьен1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси2
Манчестер Сити0
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта1
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал2
Сельта3
Футбол. Премьер-лига
20:00
Анжи0
Спартак3
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри2
Рома2
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия1
Севилья1
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал1
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли1
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити1
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед4
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед3
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
18:00
Черноморец Од0
Ворскла1
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив2
Оренбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария3
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-041
Боруссия Д2
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер1
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург3
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург2
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи4
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут0
Ливерпуль4
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА2
Енисей1
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты0
Динамо К4
Футбол. Зарубежный
15:00
Заря Лг3
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико3
Алавес0
Футбол. Премьер-лига
12:30
Крылья Советов1
Ростов0
Все события
Фоторепортажи
12«Реал» победил, Ковач получил передышку и другие события выходных
19Лучшие российские спортсмены и тренеры 2018 года
22:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший тренер «Спартака» рассказал о строивших ему козни Дзюбе и Карпине

Бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, ныне работающий в лондонском «Арсенале», вспомнил о напряженных отношениях с форвардом Артемом Дзюбой и бывшим в то время генеральным директором красно-белых Валерием Карпиным.

Наверх
Источник: AP 2018
Читайте также
70 девушек и веселящий газ. Что мы узнали из расследования об игроках «Арсенала»

Эмери пишет в книге, что у него с Дзюбой были напряженные отношения. По словам тренера, нападающий, как и ряд других игроков сборной России, имел большое влияние на журналистов. Когда Дзюба стал получать меньше игрового времени, то принялся настраивать против тренера и других футболистов.

«Карпин не оказывал мне даже малейшей помощи. Однажды он устроил собрание и начал атаковать мой штаб. Я вступился за помощников и спросил его, зачем он это делает. С тех пор между нами возникло недопонимание», — пишет Эмери.

Испанец, назначенный на пост главного тренера «Спартака» в июне 2012-го, был уволен через пять месяцев. После этого он тренировал «Севилью», «Пари Сен-Жермен», а в данный момент возглавляет лондонский «Арсенал». «Канониры» под его руководством не проигрывают уже на протяжении 21 матча, занимая третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Советская спортсменка покорила мир, но ревнивый муж лишил ее славы и жизни
Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020
ЦСКА чуть не потерял очки с последней командой лиги
Чудеса в Черкизове. «Локомотив» вырвал победу у «Оренбурга»
Российские «нули» и финская победа. Итоги спринта в Поклюке
Два пенальти и пас Джано. «Спартак» разгромил «Анжи» в Махачкале
«Сити» больше не лидер АПЛ. Хватило одного поражения
Серена Уильямс рассказала о сходстве с Шараповой
Мякяряйнен завоевала золото в спринте на этапе КМ в Словении
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь