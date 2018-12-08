Бывший тренер «Спартака» рассказал о строивших ему козни Дзюбе и Карпине

Источник: AP 2018

Эмери пишет в книге, что у него с Дзюбой были напряженные отношения. По словам тренера, нападающий, как и ряд других игроков сборной России, имел большое влияние на журналистов. Когда Дзюба стал получать меньше игрового времени, то принялся настраивать против тренера и других футболистов.

«Карпин не оказывал мне даже малейшей помощи. Однажды он устроил собрание и начал атаковать мой штаб. Я вступился за помощников и спросил его, зачем он это делает. С тех пор между нами возникло недопонимание», — пишет Эмери.