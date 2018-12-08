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22:25 (мск), источник: Советский спорт

Два пенальти, удаление и ассист Джано. «Спартак» разгромил «Анжи» в Махачкале

И не позволил ЦСКА и «Локомотиву» нарастить отрыв перед зимней паузой в чемпионате.

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Источник: РИА "Новости"

Напарник Глушакова Попов

К заключительному матчу чемпионата в 2018 году Спартак подошел без половины футболистов основы. Олег Кононов не смог заявить Артема Реброва, Сальваторе Боккетти, Андрея Ещенко, Самюэля Жиго, Романов Еременко и Зобнина и бразильца Фернандо. Не готов и Дмитрий Комбаров, ни разу не выходил после травмы Александр Селихов. Зато красно-белым удалось отстоять Николая Рассказова, несправедливо удаленного в игре с Локомотивом (2:1).

Слева в обороне предсказуемо появился Лоренсо Мельгарехо, а вот в решении проблемы в центре поля Кононов удивил. Вместо не оправдывающего надежды Артема Тимофеева в пару Денису Глушакову он рискнул выставить Ивелина Попова, чисто атакующего по своей натуре футболиста. Болгарин опускался глубоко в оборону, но было заметно, что это не его позиция.

А махачкалинцев не смогли сыграть травмированный Мохаммед Рабиу и дисквалифицированный Игорь Чайковский, плюс не полностью готовый венесуэлец Джон Чансельор. Против Спартака Магомед Адиев выставил пятерых защитников: 5−3−2. И двоих форвардов Андреса Понсе и Павла Долгова.

Ни для кого не секрет, что ввиду тяжелой финансовой ситуации после зимнего перерыва состав хозяев обновится практически полностью, и Адиев перед матчем поделился мнением о том, что этот факт должен дополнительно мотивировать его подопечных. Добавим от себя, что особенно тех, кто еще не получил предложения от другого клуба. Спартак, напротив, ждет зимнего перерыва, чтобы восстановить силы, вернуть травмированных и полностью перестроить игру под видение нового тренера.

Первый удар по мячу перед стартовым свистком сделал отец Хабиба Нурмагомедова заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.

Герой Ломовицкий

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Первый тайм прошел в довольно неспешном темпе, что наверняка не понравилось Кононову. На старте встречи гости провели несколько хороших комбинаций, центральной фигурой в которых стал Зе Луиш (он отдавал, бил и вообще выглядел лидером), но минут через 10 футболисты Анжи приноровились к манере соперника и перевели игру в середину поля.

Оно и неудивительно Глушакову с Поповым вдвоем было тяжело обыграть сразу троих оппонентов: Данилу Глебова, Владислава Кулика и Гаэля Ондуа. К середине тайма хозяева осмелели и стали все чаще проводить позиционные атаки. С каждой минутой комбинировать командам становилось сложнее газон Анжи Арены чернел прямо на глазах, и к концу первого тайма его состояние значительно ухудшилось. Попов в перерыве признался, что поле слишком мягкое.

Героем первого тайма стал Александр Ломовицкий. Дважды он здорово открывался под передачи партнеров (правда, оба раза был неточен) и перед самым свистком на перерыв дерзко пошел на Евгения Гапона, заработав для Зе Луиша пенальти. Кононов на гол кабовердийца отреагировал более, чем хладнокровно. Результат хорошо, но игра команды пока далека от идеала.

Пенальти и выход Джано

Второй тайм Спартак начал намного активнее и за 10 минут решил практически все вопросы. Попытку Ломовицкого перебросить себя Юрий Дюпин прервать с неимоверными усилиями сумел, но был бессилен, когда Луис Адриано заработал и уверенно реализовал пенальти. Беду накликал Роланд Гиголаев, подставивший руку под удар бразильца со штрафного, после чего увидел в руках Владислава Безбородова вторую желтую карточку и досрочно покинул поле, оставив партнеров в меньшинстве.

Игра была сделана. Кононов тоже это понимал и, держа в голове следующий матч в Вильярреале, убрал с поля Мельгарехо и Луиса Адриано. Первого заменил имеющий мало игровой практики Марко Петкович, второго вообще не игравший в чемпионате Джано. Некогда молодой талантливый полузащитник (а ему уже 26) долго лечился от очередной травмы и до прихода Кононова шансов практически не имел, но нынешний стиль Спартака должен подходить ему идеально.

Грузину на результативное действие потребовались 14 минут. Получив мяч на левом фланге, он продвинулся к штрафной, сделал паузу, дождался рывка Зе Луиша и тонкой разрезающей передачей вывел форварда один на один с Дюпиным 0:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Спартак набрал три очка и вернулся в четверку, не позволив сыгравшим чуть ранее армейцам и железнодорожникам оторваться в турнирной таблице перед зимней паузой. В четверг у красно-белых еще решающий гостевой матч Лиги Европы с Вильярреалом. А Анжи сыграл заключительный матч в 2018 году и, судя по всему, в этом сочетании футболистов. Весной за команду скорее всего будут играть молодые юниоры. На большее нет денег.

Артем Зибрак

Анжи 0:3
Первый тайм: 0:1
Спартак
8.12.2018, 20:00 Зрители: 4280 основной раунд: 17-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев Олег Кононов
Голы
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 45+1′
12 де Соуза Луиз Адриану 55′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (Д. Ананидзе) 84′
Составы
Юрий Дюпин 22
Игорь Удалый 3
Иван Новосельцев 25
Евгений Гапон 30
Константин Савичев 24
14′ 54′ Роланд Гиголаев 13
78′ Данил Глебов 15
Гаэль Белла Ондуа 29
81′ Владислав Кулик (к) 5
Достонбек Хамдамов 7
69′ Андрес Понсе 9
Апти Ахъядов 18
56′ Павел Долгов 19
Адлан Кацаев 10
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
14 Георгий Джикия
29 Илья Кутепов 78′
27 Александр Ломовицкий
94 Софьян Ханни
8 Денис Глушаков (к)
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
25 Лоренсо Мельгарехо 67′
3 Марко Петкович
71 Ивелин Попов 76′ 61′
19 Александр Самедов
12 де Соуза Луиз Адриану 70′
7 Джано Ананидзе
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
7 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 6
5 Угловые 5
9 Фолы 13
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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