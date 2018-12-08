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23:05 (мск), источник: Sport24

«Не вижу ничего, чтобы не обыграть «Вильярреал». Кононов — после победы «Спартака» над «Анжи»

Главный тренер красно-белых Олег Кононов — о крупном выигрыше в Махачкале.

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Источник: РИА "Новости"

— Мы готовились и в какой-то степени опасались этого матча. Соперник проводит домашние матчи агрессивно, в первом тайме они это продемонстрировали. Конечно, нам удались наши комбинации, которые мы хотели бы видеть, но есть куда расти. Если брать ход матча, то мы провели хорошо концовку первого тайма, заработали два чистых пенальти. Джано сделал хорошую передачу на Зе. Всегда хочется большего, но я хочу поблагодарить весь клуб, команду и тренерский штаб за этот непростой отрезок. В этот промежуток времени мы сделали много и уходим на зимнюю паузу в чемпионате. Впереди у нас важный матч, который будет определять нашу дальнейшую судьбу в Лиге Европы.

— Качество игры «Спартака» уже отвечает тому, что вы хотите видеть?

— У нас еще многое не получается, но, тем не менее, не помню кто бы в Махачкале забивал три гола. Игроки проявили серьезный характер, вышли на игру собранными, понимая, что соперник может преподнести сюрприз.

— Вы говорили, что сейчас команда показывает лишь 20% от того, что вы хотели бы видеть. В матче с «Анжи» команда играла лучше?

— Мы показали в этом матче 25%. Мы должны играть таким образом, чтобы игра в обороне была четкая, организованная. Без этой организации не будет той игры в атаке, которую мы хотим видеть. Мы не должны давать сопернику шансов завладеть игрой после потери нами мяча. Команда в целом должна знать как ей действовать. Сейчас мы заложили фундамент и имели больше моментов, но в реализации еще нужно двигаться вперед. Работы у нас очень много.

— Каковы шансы на победу в Испании?

— Игра будет непростой. Мне нравится в команде, что мы с каждой игрой становимся единым целым. С каждым матчем ребята закрепляют то, что нам нужно для достижения результата. У нас есть большой стимул, чтобы победить и выйти дальше. Наконец-то у нас будет небольшая пауза, в ходе которой мы сможем восстановиться и подготовиться к игре тактически. Заключительная игра года, стимул у нас сумасшедший.

— Атакующая тактика в выездной игре против «Вильярреала» возможна?

— Мы не будем играть от обороны, но оглядываться на свои ворота всегда надо. Не вижу ничего такого, чтобы «Вильярреал» не обыгрывать. А что, они такой сильный соперник? В московском матче была ничья, после того как судья добавил много времени. Я думаю, что эта команда ничем нас не сильнее.

— Оцените игру Джано Ананидзе?

— Он хорошо вошел в игру, конечно, я на него рассчитываю, но всем нужно работать. Он знает, что нужно много работать, я говорил с ним об этом.

— Как оценить игру центральной зоны?

— Попов отыграл очень хорошо. Первые минуты были для него, как и для всей команды, нервными, игра была на эмоциях. Когда команде удалось положить мяч вниз, Попов начал больше комбинировать. Почему он играл ниже обычного? Потому что мы играли в два нападающих, а на месте десятого номера оказывался Луис Адриано.

Анжи 0:3
Первый тайм: 0:1
Спартак
8.12.2018, 20:00 Зрители: 4280 основной раунд: 17-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев Олег Кононов
Голы
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 45+1′
12 де Соуза Луиз Адриану 55′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (Д. Ананидзе) 84′
Составы
Юрий Дюпин 22
Игорь Удалый 3
Иван Новосельцев 25
Евгений Гапон 30
Константин Савичев 24
14′ 54′ Роланд Гиголаев 13
78′ Данил Глебов 15
Гаэль Белла Ондуа 29
81′ Владислав Кулик (к) 5
Достонбек Хамдамов 7
69′ Андрес Понсе 9
Апти Ахъядов 18
56′ Павел Долгов 19
Адлан Кацаев 10
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
14 Георгий Джикия
29 Илья Кутепов 78′
27 Александр Ломовицкий
94 Софьян Ханни
8 Денис Глушаков (к)
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
25 Лоренсо Мельгарехо 67′
3 Марко Петкович
71 Ивелин Попов 76′ 61′
19 Александр Самедов
12 де Соуза Луиз Адриану 70′
7 Джано Ананидзе
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
7 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 6
5 Угловые 5
9 Фолы 13
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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