«Не вижу ничего, чтобы не обыграть «Вильярреал». Кононов — после победы «Спартака» над «Анжи»
Главный тренер
Главный тренер
— Мы готовились и в
— Качество игры «Спартака» уже отвечает тому, что вы хотите видеть?
— У нас еще многое не получается, но, тем не менее, не помню кто бы в Махачкале забивал три гола. Игроки проявили серьезный характер, вышли на игру собранными, понимая, что соперник может преподнести сюрприз.
— Вы говорили, что сейчас команда показывает лишь 20% от того, что вы хотели бы видеть. В матче с «Анжи» команда играла лучше?
— Мы показали в этом матче 25%. Мы должны играть таким образом, чтобы игра в обороне была четкая, организованная. Без этой организации не будет той игры в атаке, которую мы хотим видеть. Мы не должны давать сопернику шансов завладеть игрой после потери нами мяча. Команда в целом должна знать как ей действовать. Сейчас мы заложили фундамент и имели больше моментов, но в реализации еще нужно двигаться вперед. Работы у нас очень много.
— Каковы шансы на победу в Испании?
— Игра будет непростой. Мне нравится в команде, что мы с каждой игрой становимся единым целым. С каждым матчем ребята закрепляют то, что нам нужно для достижения результата. У нас есть большой стимул, чтобы победить и выйти дальше.
— Атакующая тактика в выездной игре против «Вильярреала» возможна?
— Мы не будем играть от обороны, но оглядываться на свои ворота всегда надо. Не вижу ничего такого, чтобы «Вильярреал» не обыгрывать. А что, они такой сильный соперник? В московском матче была ничья, после того как судья добавил много времени. Я думаю, что эта команда ничем нас не сильнее.
— Оцените игру Джано Ананидзе?
— Он хорошо вошел в игру, конечно, я на него рассчитываю, но всем нужно работать. Он знает, что нужно много работать, я говорил с ним об этом.
— Как оценить игру центральной зоны?
— Попов отыграл очень хорошо. Первые минуты были для него, как и для всей команды, нервными, игра была на эмоциях. Когда команде удалось положить мяч вниз, Попов начал больше комбинировать. Почему он играл ниже обычного? Потому что мы играли в два нападающих, а на месте десятого номера оказывался Луис Адриано.
|Магомед Адиев
|Олег Кононов
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|7
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)