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00:05 (мск), источник: Матч ТВ

Бердыев или Семак? Главные интриги матча «Зенит» — «Рубин»

«Матч ТВ» выделил главные вопросы, на которые придется найти ответы участникам матча «Зенит» — «Рубин».

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Источник: РИА "Новости"

Сохранит ли «Зенит» лидерство перед перерывом?

Поражением в Туле от «Арсенала» в предыдущем туре петербуржцы поставили под сомнение тот факт, что закончат осеннюю часть сезона во главе турнирной таблицы. Вернее, это теперь зависит от воскресной игры с «Рубином». Более того, если за пару часов до начала встречи в Петербурге «Краснодар» обыграет «Уфу», то уже сине-бело-голубые окажутся в роли догоняющих, поскольку «быки» опередят их на балл. А дальше все будет зависеть от самого «Зенита».

Правда, как сказал недавно Сергей Семак, «если бы кто-то в начале сезона предположил, что “Зенит” к 9 декабря окажется на первом месте, — в это непросто было бы поверить».

И все же сугубо психологически петербуржцам крайне важно разрешить эту интригу в свою пользу.

Три или четыре?

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 17, 9.12.2018, 19:00
Зенит
-Рубин-

Вторая интрига вытекает из первой — как именно Семак собирается обыгрывать «Рубин». Напомним, что в матче 15-го тура с «Ростовом» главный тренер «Зенита» преподнес сюрприз: избрал схему с тремя центральными защитниками. После победы над подопечными Валерия Карпина (2:0) Семак не стал менять ни победный состав, ни расстановку, с которыми в следующей же встрече обыграл «Копенгаген» в Лиге Европы.

Однако в Туле этот вариант дал сбой. Возможно, потому, что в этом сезоне «Зенит» в принципе не очень уверенно чувствует себя в гостях — 5 побед и 4 четыре поражения. А возможно, «Арсенал» успел досконально изучить слабые стороны петербуржцев при схеме с тремя центральными.

Как же теперь поступит наставник «Зенита»? Особенно с учетом того, что дисквалификацию отбыл Луиш Нету, вернулся в строй Маммана — еще два центральных защитника.

Кто сыграет против своих?

Если вспомнить всех игроков, кто когда-то поиграл в командах Курбана Бердыева и «Зените», получиться любопытная символическая сборная. Домингес, Ансальди, Широков, Кверквелия, Рондон, Рязанцев, Текке…

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А в качестве капитана ее, безусловно, возглавил бы Сергей Семак, который становился чемпионом страны и в бердыевском «Рубине», и в «Зените».

Нынче в составах обеих команд тоже немало «бывших». Вопрос в том, сколько из них выйдет на поле. Если говорить о «Зените», то Нобоа травмирован, Набиуллин в последнее время в основу не попадает, равно как и Оздоев. Остается Ерохин, который прекрасно знаком с Бердыевым по работе в «Ростове».

Что касается «Рубина», то летом он арендовал сразу трех игроков «Зенита». Правда, как уже сообщал «Матч ТВ», Цаллагов и Полоз вряд ли выдут на поле «Газпром Арены». Слишком уж велика сумма отступных. А вот вратарь Егор Бабурин имеет право сыграть в этом матче бесплатно.

Впрочем, в составе «Рубина» есть еще петербургские воспитанники Павел Могилевец и Егор Сорокин, а также поигравший в городе на Неве Александр Бухаров…

Бескомпромиссные против миролюбивых

Любопытно, что в 17-м туре на «Газпром Арене» встретятся самая бескомпромиссная и самая миролюбивая команды нынешнего чемпионата. Напомним, что в 16 предыдущих матчах «Зенит» сыграл вничью лишь однажды (0:0 со «Спартаком» на своем поле). «Рубин» же делил очки с соперниками 10 (!) раз.

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