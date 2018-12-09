Бердыев или Семак? Главные интриги матча «Зенит» — «Рубин»
«Матч ТВ» выделил главные вопросы, на которые придется найти ответы участникам матча «Зенит» — «Рубин».
«Матч ТВ» выделил главные вопросы, на которые придется найти ответы участникам матча «Зенит» — «Рубин».
Поражением в Туле от «Арсенала» в предыдущем туре петербуржцы поставили под сомнение тот факт, что закончат осеннюю часть сезона во главе турнирной таблицы. Вернее, это теперь зависит от воскресной игры с «Рубином». Более того, если за пару часов до начала встречи в Петербурге «Краснодар» обыграет «Уфу», то уже
Правда, как сказал недавно Сергей Семак, «если бы
И все же сугубо психологически петербуржцам крайне важно разрешить эту интригу в свою пользу.
Вторая интрига вытекает из первой — как именно Семак собирается обыгрывать «Рубин». Напомним, что в матче 15-го тура с «Ростовом» главный тренер «Зенита» преподнес сюрприз: избрал схему с тремя центральными защитниками. После победы над подопечными Валерия Карпина (2:0) Семак не стал менять ни победный состав, ни расстановку, с которыми в следующей же встрече обыграл «Копенгаген» в Лиге Европы.
Однако в Туле этот вариант дал сбой. Возможно, потому, что в этом сезоне «Зенит» в принципе не очень уверенно чувствует себя в гостях — 5 побед и 4 четыре поражения. А возможно, «Арсенал» успел досконально изучить слабые стороны петербуржцев при схеме с тремя центральными.
Как же теперь поступит наставник «Зенита»? Особенно с учетом того, что дисквалификацию отбыл Луиш Нету, вернулся в строй Маммана — еще два центральных защитника.
Если вспомнить всех игроков, кто
А в качестве капитана ее, безусловно, возглавил бы Сергей Семак, который становился чемпионом страны и в бердыевском «Рубине», и в «Зените».
Нынче в составах обеих команд тоже немало «бывших». Вопрос в том, сколько из них выйдет на поле. Если говорить о «Зените», то Нобоа травмирован, Набиуллин в последнее время в основу не попадает, равно как и Оздоев. Остается Ерохин, который прекрасно знаком с Бердыевым по работе в «Ростове».
Что касается «Рубина», то летом он арендовал сразу трех игроков «Зенита». Правда, как уже сообщал «Матч ТВ», Цаллагов и Полоз вряд ли выдут на поле «Газпром Арены». Слишком уж велика сумма отступных. А вот вратарь Егор Бабурин имеет право сыграть в этом матче бесплатно.
Впрочем, в составе «Рубина» есть еще петербургские воспитанники Павел Могилевец и Егор Сорокин, а также поигравший в городе на Неве Александр Бухаров…
Любопытно, что в 17-м туре на «Газпром Арене» встретятся самая бескомпромиссная и самая миролюбивая команды нынешнего чемпионата. Напомним, что в 16 предыдущих матчах «Зенит» сыграл вничью лишь однажды (0:0 со «Спартаком» на своем поле). «Рубин» же делил очки с соперниками 10 (!) раз.