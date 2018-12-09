«Зенит» — «Рубин»: питерцам надо реабилитироваться за поражение от «Арсенала»

«Зенит», который еще совсем недавно казался безоговорочным лидером, растерял почти все свое преимущество перед преследователями, а в последней игре в Туле пропустил сразу четыре мяча в свои ворота. Теперь гандикап питерцев перед «Краснодаром» составляет всего два очка, а это означает, что вся борьба за «золото» еще впереди.
В ближайшем туре в Санкт-Петербург пожалует «Рубин» — самая миролюбивая команда РПЛ. Казанцы свели к ничьим 10 из 16 проведенных матчей. Подопечные Курбана Бердыева до сих пор не одержали ни одной победы в гостях, делив очки в шести из семи случаях. Главная проблема «Рубина» — игра в атаке. Несмотря на наличие в составе таких персоналий, как Сердар Азмун, Павел Могилевец, Дмитрий Полоз, казанцы забивают меньше гола за игру и уже девять матчей подряд не могут дважды огорчить соперника.
Однако вот уже семь лет «Рубин» не уезжает из Санкт-Петербурга без как минимум одного гола. В пяти из тех девяти матчей с 2011 года казанцы забивали дважды. Правда, за этот период они одержали лишь две победы. Стоит ли с той результативностью, что показывает команда Бердыева в этом сезоне и сейчас рассчитывать, что в Петербурге смогут забить обе команды? На этот исход букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,35. При этом победа «Зенита» «стоит» 1,50.