«Зенит» — «Рубин»: питерцам надо реабилитироваться за поражение от «Арсенала»

Источник: РИА "Новости"

«Зенит», который еще совсем недавно казался безоговорочным лидером, растерял почти все свое преимущество перед преследователями, а в последней игре в Туле пропустил сразу четыре мяча в свои ворота. Теперь гандикап питерцев перед «Краснодаром» составляет всего два очка, а это означает, что вся борьба за «золото» еще впереди.

В ближайшем туре в Санкт-Петербург пожалует «Рубин» — самая миролюбивая команда РПЛ. Казанцы свели к ничьим 10 из 16 проведенных матчей. Подопечные Курбана Бердыева до сих пор не одержали ни одной победы в гостях, делив очки в шести из семи случаях. Главная проблема «Рубина» — игра в атаке. Несмотря на наличие в составе таких персоналий, как Сердар Азмун, Павел Могилевец, Дмитрий Полоз, казанцы забивают меньше гола за игру и уже девять матчей подряд не могут дважды огорчить соперника.