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13:48 (мск), источник: ТАСС

Оранжевая разметка на матче «Динамо» — «Урал» будет использована из-за снега

ХИМКИ /Московская область/, 9 декабря. /ТАСС/. Оранжевая заметка и красный мяч будут использоваться на матче 17-го тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Уралом» из-за ожидающегося снега на протяжении всей встречи. Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), инспектор матча Николай Левников.

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Источник: РИА "Новости"

Впервые в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) на матче будет использована разметка оранжевого цвета, а также заготовлены красные мячи. В прошлом сезоне футболисты в чемпионате России не использовали мяч красного цвета для игры в условиях снегопада. Как сообщало руководство лиги, компания Nike на тот момент не производила мячей красного цвета, из-за чего использовался оранжевый мяч.

«Все делается для удобства зрителей, телезрителей и футболистов, — отметил Левников. — В регламенте прописано, что в случае плохих погодных условий используется мяч другого цвета. Мы не нарушаем регламент, у нас есть мячи Nike и желтого, и красного цвета».

«Перед другими матчами и во время них снег не шел, а сейчас идет снег, и по ходу всего матча ожидается снег. Например, вчера на матче с участием ЦСКА не было снегопада во время игры», — пояснил он.

Встреча между «Динамо» и «Уралом» состоится в воскресенье на «Арене-Химки» и начнется в 14:00 мск.

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