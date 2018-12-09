Оранжевая разметка на матче «Динамо» — «Урал» будет использована из-за снега

Источник: РИА "Новости"

Впервые в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) на матче будет использована разметка оранжевого цвета, а также заготовлены красные мячи. В прошлом сезоне футболисты в чемпионате России не использовали мяч красного цвета для игры в условиях снегопада. Как сообщало руководство лиги, компания Nike на тот момент не производила мячей красного цвета, из-за чего использовался оранжевый мяч.

«Все делается для удобства зрителей, телезрителей и футболистов, — отметил Левников. — В регламенте прописано, что в случае плохих погодных условий используется мяч другого цвета. Мы не нарушаем регламент, у нас есть мячи Nike и желтого, и красного цвета».

«Перед другими матчами и во время них снег не шел, а сейчас идет снег, и по ходу всего матча ожидается снег. Например, вчера на матче с участием ЦСКА не было снегопада во время игры», — пояснил он.