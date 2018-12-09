Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль0
Реймс0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит0
Рубин1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уэска0
Реал1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Александрия0
Львов2
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия М
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур2
Кан2
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи2
Болонья1
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма1
Кьево1
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Райо Вальекано
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар1
Уфа1
Футбол. Зарубежный
15:00
Олимпик Д1
Десна1
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло3
Фиорентина3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо4
Урал0
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар4
Леванте4
Все события
Фоторепортажи
27Три месяца до старта ХХIХ Всемирной зимней Универсиады
7Поражение «Ман Сити», дубль Месси и другие события выходных
18:32 (мск), источник: Советский спорт

Дзюба не попал в заявку «Зенита» на матч с «Рубином»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на матч 17-го тура чемпионата России.

Наверх

Зенит: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Кузяев, Эрнани, Паредес, Шатов, Ерохин, Мак, Дриусси.

Запасные: М. Кержаков, Гойло, Смольников, Терентьев, Чернов, Набиуллин, Мевля, Маммана, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.

Рубин: Бабурин, Гранат, Навас, Сорокин, Калинин, Абдуллин, Уремович, Камболов, Байрамян, Могилевец, Сагитов.

Запасные: Джанаев, Коновалов, Акмурзин, Степанов, Мухаметзянов, Шекари, Бухаров, Сапрунов.

Добавим, что встреча пройдет сегодня, 9 декабря в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Спартак» без Глушакова» или «Спартак» без «Фратрии»? Фанаты клуба разругал
Девушки дня. Фигуристки из России сведут с ума Канаду своей красотой
Японка Загитовой не по зубам. Даже с грубыми ошибками
В Новый год — вторыми. «Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью
К этим бы ружьям да ноги другие. Что творят наши биатлонистки
Логинов упал на последних метрах и упустил победу в Поклюке
От Федорова к Овечкину. Скоро будет побит великий русский рекорд
«Пора возвращаться домой». «Динамо» прощается с Химками победой
Фуркад не финишировал в гонке преследования
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь