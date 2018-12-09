«Пора возвращаться домой». «Динамо» прощается с Химками победой над «Уралом»

Источник: Матч ТВ

«Пора возвращаться домой» — такой баннер растянули фанаты бело-голубых во втором тайме, когда уже стало понятно, что «Уралу» не уйти от разгрома.

По ходу игры болельщики не раз заряжали: «Мы хотим домой, на «Динамо». А после финального свистка футболисты подошли к трибунам и всей командой простились с уходящим годом и, возможно, с атмосферой стадиона в Химках.

Выстроилась очередь за футболками. Игроки кидали их в толпу, окутанную морозной дымкой. Из тумана раздавались опьяненные победой голоса: «Женя!!! Майку!!!». Но вместо Маркова (или Луценко) мокрой одеждой бросался в народ голеадор Абдул Азиз Тетте.

— «Динамо» играло т-а-а-а-к хорошо! — радовался родственник Тетте, которого мы встретили вскоре. — 4:0! О майн гад! Мы так любим «Динамо»! «Динамо» — зе бест!

— Скоро переезд на новый стадион.

— И там победят! И вообще чемпионами станут!

— Первая игра на новом стадионе — со «Спартаком»…

— И «Спартака» обыграют, и вообще всех!

Вскоре мы еще раз пересеклись с этим волшебным мужчиной. Он танцевал сам по себе и приговаривал: «S-o-o-o nice! S-o-o-o nice»!

***

— А мне здесь нравилось, — признавался болельщик «Динамо» после игры. — Ровно десять лет сюда отходил, на каждый матч.

— Грустно теперь?

— На «Динамо» всегда сидел на центральных местах, ничего не было видно, но там была своя атмосфера. А здесь — рядом «Ашан», напитки, Москва-река, стадион…

— Что знаете о новом стадионе? Чего ждете?

— Жду возвращения домой. Для меня это — родной дом.

***

Новый дом «Динамо» Тони Шунич расписывал, как рождественскую открытку. Правда, мы не сказали ему, что «Ашан» — всего в двух километрах пешком.

— Мы переезжаем на стадион, который «Динамо» заслуживает, — восхищался защитник. — Сам не был внутри, но смотрел фото, спрашивал ребят — говорят, поле нужно чуть-чуть доработать. В остальном — все супер. Антону Шунину очень понравилось, ведь он коренной динамовец. По Химкам будем скучать, но в Москве стадион очень красивый.

***

Почему стоит скучать по «Арене-Химки»? Например, потому, что там самый находчивый в мире персонал. Корреспондент «Матч ТВ» спускался по лестнице и увидел охранника, сидящего на бутылке. Сразу говорю: посадка была традиционной ориентации. То есть бутылка лежала горизонтально, а не горлышком вверх, как многие успели подумать. Оказалось, что в емкости — горячая вода, и человек просто греется. Холодно все-таки.

Холодно было и самым маленьким зрителям. Пока их отцы исступленно кричали с трибун, молодежь натурально сходила с ума от холода.

Стоит надеяться, что на новом стадионе «Динамо» будет что-то вроде семейного сектора. В Химках есть комната развлечения для детей, но там творится что-то недоброе. Малышня лупцует друг друга нещадно.