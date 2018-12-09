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18:50 (мск), источник: Матч ТВ

«Пора возвращаться домой». «Динамо» прощается с Химками победой над «Уралом»

Репортаж с, возможно, последней игры бело-голубых на «Арене-Химки».

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Источник: Матч ТВ

«Пора возвращаться домой» — такой баннер растянули фанаты бело-голубых во втором тайме, когда уже стало понятно, что «Уралу» не уйти от разгрома.

По ходу игры болельщики не раз заряжали: «Мы хотим домой, на «Динамо». А после финального свистка футболисты подошли к трибунам и всей командой простились с уходящим годом и, возможно, с атмосферой стадиона в Химках.

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Выстроилась очередь за футболками. Игроки кидали их в толпу, окутанную морозной дымкой. Из тумана раздавались опьяненные победой голоса: «Женя!!! Майку!!!». Но вместо Маркова (или Луценко) мокрой одеждой бросался в народ голеадор Абдул Азиз Тетте.

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— «Динамо» играло т-а-а-а-к хорошо! — радовался родственник Тетте, которого мы встретили вскоре. — 4:0! О майн гад! Мы так любим «Динамо»! «Динамо» — зе бест!

— Скоро переезд на новый стадион.

— И там победят! И вообще чемпионами станут!

— Первая игра на новом стадионе — со «Спартаком»…

— И «Спартака» обыграют, и вообще всех!

Вскоре мы еще раз пересеклись с этим волшебным мужчиной. Он танцевал сам по себе и приговаривал: «S-o-o-o nice! S-o-o-o nice»!

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***

— А мне здесь нравилось, — признавался болельщик «Динамо» после игры. — Ровно десять лет сюда отходил, на каждый матч.

— Грустно теперь?

— На «Динамо» всегда сидел на центральных местах, ничего не было видно, но там была своя атмосфера. А здесь — рядом «Ашан», напитки, Москва-река, стадион…

— Что знаете о новом стадионе? Чего ждете?

— Жду возвращения домой. Для меня это — родной дом.

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***

Новый дом «Динамо» Тони Шунич расписывал, как рождественскую открытку. Правда, мы не сказали ему, что «Ашан» — всего в двух километрах пешком.

— Мы переезжаем на стадион, который «Динамо» заслуживает, — восхищался защитник. — Сам не был внутри, но смотрел фото, спрашивал ребят — говорят, поле нужно чуть-чуть доработать. В остальном — все супер. Антону Шунину очень понравилось, ведь он коренной динамовец. По Химкам будем скучать, но в Москве стадион очень красивый.

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***

Почему стоит скучать по «Арене-Химки»? Например, потому, что там самый находчивый в мире персонал. Корреспондент «Матч ТВ» спускался по лестнице и увидел охранника, сидящего на бутылке. Сразу говорю: посадка была традиционной ориентации. То есть бутылка лежала горизонтально, а не горлышком вверх, как многие успели подумать. Оказалось, что в емкости — горячая вода, и человек просто греется. Холодно все-таки.

Холодно было и самым маленьким зрителям. Пока их отцы исступленно кричали с трибун, молодежь натурально сходила с ума от холода.

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Стоит надеяться, что на новом стадионе «Динамо» будет что-то вроде семейного сектора. В Химках есть комната развлечения для детей, но там творится что-то недоброе. Малышня лупцует друг друга нещадно.

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Примерно так же «Динамо» избило «Урал» в последнем матче уходящего года. Дмитрий Хохлов аж выдохнул: «Ну, наконец-то нас прорвало».

Динамо 4:0
Первый тайм: 2:0
Урал
9.12.2018, 14:00 Зрители: 4825 основной раунд: 17-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Дмитрий Парфенов
Голы
12′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью (Е.О. Луценко) 22
44′ Евгений Луценко (А.А. Козлов, Т. Шуньич) 48
61′ Абдул Азиз Тетте (Е.О. Луценко, Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью) 5
72′ Алексей Козлов (Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью, В. Грулев) 25
Составы
Антон Шунин (к) 1
Себастьян Хольмен 3
Алексей Козлов 25
Тони Шуньич 44
Роман Евгеньев 24
84′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Абдул Азиз Тетте 5
Антон Соснин 23
76′ Константин Рауш 34
Григорий Морозов 2
70′ Федор Черных 10
Вячеслав Грулев 20
68′ Евгений Луценко 48
Евгений Марков 7
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
27 Михаил Меркулов
4 Сергей Брызгалов 39′
6 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
10 Эрик Бикфалви
57 Артем Фидлер (к)
58 Отман Эль-Кабир 77′
21 Марко Араторе
11 Владимир Ильин 65′ 41′
20 Андрей Панюков
13 Петрюс Бумаль 68′
44 Андрей Егорычев
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 8
9 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
4 Угловые 4
6 Фолы 9
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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