«Пора возвращаться домой». «Динамо» прощается с Химками победой над «Уралом»
Репортаж с, возможно, последней игры
Репортаж с, возможно, последней игры
«Пора возвращаться домой» — такой баннер растянули фанаты
По ходу игры болельщики не раз заряжали: «Мы хотим домой, на «Динамо». А после финального свистка футболисты подошли к трибунам и всей командой простились с уходящим годом и, возможно, с атмосферой стадиона в Химках.
Выстроилась очередь за футболками. Игроки кидали их в толпу, окутанную морозной дымкой. Из тумана раздавались опьяненные победой голоса: «Женя!!! Майку!!!». Но вместо Маркова (или Луценко) мокрой одеждой бросался в народ голеадор Абдул Азиз Тетте.
— «Динамо» играло т-а-а-а-к хорошо! — радовался родственник Тетте, которого мы встретили вскоре. — 4:0! О майн гад! Мы так любим «Динамо»! «Динамо» — зе бест!
— Скоро переезд на новый стадион.
— И там победят! И вообще чемпионами станут!
— Первая игра на новом стадионе — со «Спартаком»…
— И «Спартака» обыграют, и вообще всех!
Вскоре мы еще раз пересеклись с этим волшебным мужчиной. Он танцевал сам по себе и приговаривал: «S-o-o-o nice! S-o-o-o nice»!
***
— А мне здесь нравилось, — признавался болельщик «Динамо» после игры. — Ровно десять лет сюда отходил, на каждый матч.
— Грустно теперь?
— На «Динамо» всегда сидел на центральных местах, ничего не было видно, но там была своя атмосфера. А здесь — рядом «Ашан», напитки,
— Что знаете о новом стадионе? Чего ждете?
— Жду возвращения домой. Для меня это — родной дом.
***
Новый дом «Динамо» Тони Шунич расписывал, как рождественскую открытку. Правда, мы не сказали ему, что «Ашан» — всего в двух километрах пешком.
— Мы переезжаем на стадион, который «Динамо» заслуживает, — восхищался защитник. — Сам не был внутри, но смотрел фото, спрашивал ребят — говорят, поле нужно
***
Почему стоит скучать по «Арене-Химки»? Например, потому, что там самый находчивый в мире персонал. Корреспондент «Матч ТВ» спускался по лестнице и увидел охранника, сидящего на бутылке. Сразу говорю: посадка была традиционной ориентации. То есть бутылка лежала горизонтально, а не горлышком вверх, как многие успели подумать. Оказалось, что в емкости — горячая вода, и человек просто греется. Холодно
Холодно было и самым маленьким зрителям. Пока их отцы исступленно кричали с трибун, молодежь натурально сходила с ума от холода.
Стоит надеяться, что на новом стадионе «Динамо» будет
Примерно так же «Динамо» избило «Урал» в последнем матче уходящего года. Дмитрий Хохлов аж выдохнул: «Ну,
|Дмитрий Хохлов
|Дмитрий Парфенов
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|8
|9
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)