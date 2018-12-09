Никола Влашич: Могу ли я себя представить игроком «Спартака»? Нет, это исключено
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич исключил вероятность своего перехода в московский «Спартак».
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич исключил вероятность своего перехода в московский «Спартак».
«Мое главное футбольное воспоминание детства — дерби «Динамо» — «Хайдук». Мне было 7−8 лет, мы с отцом пошли на стадион. Эмоции были такие, что потом всю ночь не мог заснуть. А что творилось после игры! Сплит — маленький городок. И обычно после матчей мы доезжали до дома на машине за 10−15 минут. А после дерби мы попали в пробку на три часа! Для Сплита — настоящая катастрофа. Мне кажется, в Хорватии больше эмоций. У нас на дерби пиротехника, фанаты дерутся с полицейскими. Больше огня. В дерби ЦСКА со «Спартаком» я такого пока не почувствовал. Может, потому что только один раз сыграли с ними.
Успел ли я почувствовать, что значит для ЦСКА дерби со «Спартаком»? Конечно! За месяц до матча все уже говорят о нем: партнеры по команде, тренеры. Знаю, насколько важно для болельщиков, чтобы мы обыграли именно «Спартак». Хотя такой ненависти, как между «Бокой» и «Ривер Плейтом», вроде как нет. Могу ли я представить себя в качестве игрока «Спартака»? Нет. Это исключено, — сказал Влашич в интервью «Российской газете».
Никола Влашич пополнил состав ЦСКА перед началом текущего сезона. За армейцев он провел 19 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативных паса.