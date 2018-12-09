«Зенит» проиграл «Рубину» и потерпел второе поражение подряд в РПЛ

Дублем в составе казанцев отметился Егор Сорокин (8-я и 50-я минуты). У хозяев отличился Леандро Паредес (59, с пенальти).
На 63-й минуте полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин получил травму, после которой не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел Клаудио Маркизио.
Это поражение стало вторым подряд для команды из Санкт-Петербурга в национальном чемпионате. В прошлом туре «Зенит» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:4.
«Зенит» завершил первую часть сезона РПЛ на первом месте в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Рубин» набрал 25 очков и занимает шестое место.
Следующий тур в РПЛ состоится в начале марта. «Зенит» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Рубин» примет грозненский «Ахмат».