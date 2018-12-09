«Зенит» проиграл «Рубину» и потерпел второе поражение подряд в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Дублем в составе казанцев отметился Егор Сорокин (8-я и 50-я минуты). У хозяев отличился Леандро Паредес (59, с пенальти).

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/11814758?wmode=opaque" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://rutube.ru/video/a6276d06ef60b68290c9db3b67e7a91d/">Зенит - Рубин. 0:1. Егор Сорокин, Российская Премьер-Лига, 17 тур 09.12.2018</a> от <a href="https://rutube.ru/metainfo/tv/1576/">МАТЧ ПРЕМЬЕР</a> на <a href="https://rutube.ru">Rutube</a>.</p> Во время загрузки произошла ошибка.

На 63-й минуте полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин получил травму, после которой не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел Клаудио Маркизио.

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/11814850?wmode=opaque" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://rutube.ru/video/f62aa6e9d489b9bb21ba81127efe9057/">Зенит - Рубин. 0:2. Дубль Сорокина, Российская Премьер-Лига, 17 тур 09.12.2018</a> от <a href="https://rutube.ru/metainfo/tv/1576/">МАТЧ ПРЕМЬЕР</a> на <a href="https://rutube.ru">Rutube</a>.</p> Во время загрузки произошла ошибка.

Это поражение стало вторым подряд для команды из Санкт-Петербурга в национальном чемпионате. В прошлом туре «Зенит» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:4.

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/11814864?wmode=opaque" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://rutube.ru/video/48a6eb3934f04e19772262473c46dfd9/">Зенит - Рубин. 1:2. Леандро Паредес (пенальти), Российская Премьер-Лига, 17 тур 09.12.2018</a> от <a href="https://rutube.ru/metainfo/tv/1576/">МАТЧ ПРЕМЬЕР</a> на <a href="https://rutube.ru">Rutube</a>.</p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» завершил первую часть сезона РПЛ на первом месте в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Рубин» набрал 25 очков и занимает шестое место.