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21:02 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» проиграл «Рубину» и потерпел второе поражение подряд в РПЛ

ТАСС, 9 декабря. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» со счетом 1:2 проиграли казанскому «Рубину» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Дублем в составе казанцев отметился Егор Сорокин (8-я и 50-я минуты). У хозяев отличился Леандро Паредес (59, с пенальти).

Во время загрузки произошла ошибка.

На 63-й минуте полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин получил травму, после которой не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел Клаудио Маркизио.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это поражение стало вторым подряд для команды из Санкт-Петербурга в национальном чемпионате. В прошлом туре «Зенит» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:4.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» завершил первую часть сезона РПЛ на первом месте в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Рубин» набрал 25 очков и занимает шестое место.

Следующий тур в РПЛ состоится в начале марта. «Зенит» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Рубин» примет грозненский «Ахмат».

Зенит 1:2
Первый тайм: 0:1
Рубин
9.12.2018, 19:00 Зрители: 48657 основной раунд: 17-й тур Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак Курбан Бердыев
Голы
59′ Леандро Паредес 5
80 Егор Сорокин (И. Калинин) 7′
80 Егор Сорокин (И. Калинин) 50′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
49′ Луиш Нету 13
Далер Кузяев 14
55′ Леандро Паредес 5
18′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
28′ Олег Шатов 17
55′ Роберт Мак 20
Антон Заболотный 29
65′ Александр Ерохин 21
85′ Клаудио Маркизио 10
21 Егор Бабурин
12 Игорь Калинин 39′
5 Филип Уремович 78′
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
80 Егор Сорокин
18 Павел Могилевец
19 Хорен Байрамян 29′
14 Владимир Гранат 90+4′
88 Руслан Камболов
50 Раиль Абдуллин 63′
69 Данил Степанов
65 Артур Сагитов 84′ 61′
11 Александр Бухаров
Статистика
5 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 2
8 Угловые 2
10 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
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