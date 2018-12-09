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21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» проиграл без Дзюбы. Защитник Сорокин был близок к хет-трику

Команда Сергея Семака перед зимним перерывом растеряла почти всё своё преимущество в чемпионате.

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Источник: РИА "Новости"

Впервые на «Арене»

«Зенит» впервые сыграл на «Газпром Арене»! С сегодняшнего дня петербургский стадион на Крестовском острове носит новое название, рекламирующее спонсора лидера Премьер-Лиги.

«Наш клуб и “Газпром” продолжают плодотворное сотрудничество, — прокомментировал переименование “Крестовского” президент “Зенита” Сергей Фурсенко. — Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры и прилегающих к нему территорий — создание рекреационных зон отдыха вблизи стадиона. Мы убеждены, что присвоение домашней арене “Зенита” названия “Газпром Арена” создаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона с основной социальной миссией компании ПАО “Газпром” и по-настоящему раскроет потенциал самого посещаемого стадиона страны как нового центра культурной, деловой и, конечно, спортивной жизни».

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Фирменный угловой «Рубина»

Перед началом матча с «Рубином» зенитовцы узнали, что вне зависимости от исхода этой встречи станут «зимними чемпионами», поскольку «Краснодар» неожиданно потерял очки дома. Вряд ли это расслабило хозяев, тем не менее они пропустили быстрый гол уже на 7-й минуте. В «основе» казанской команды из-за гигантских кадровых проблем появились два юных игрока — правый «бровочник» Раиль Абдуллин и нападающий Артур Сагитов.

Именно Сагитов заработал штрафной, после которого гости заработали право на угловой. Все знают, насколько опасны у команды Курбана Бердыева угловые: главного тренера «Зенита» Сергея Семака даже спрашивали об этом на предматчевой пресс-конференции. Тем не менее чего-то Семак не учёл. У «Рубина» опять сработала фирменная подача со «стандарта» в кучу игроков на ближнюю штангу, где воспитанник петербургского футбола Егор Сорокин опередил допустившего ошибку на выходе Андрея Лунёва и забил головой. В этом эпизоде сине-бело-голубым мог бы помочь Артём Дзюба со своим ростом, однако центрфорвард не попал в заявку из-за травмы. В последние дни он тренировался по индивидуальной программе.

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Бабурин против своих

«Рубин» и так-то планировал играть от обороны с лидером РПЛ, а гол Сорокина только укрепил гостей в этом желании. «Зенит» в первом тайме владел мячом 75% игрового времени, но нанёс лишь три удара по воротам Егора Бабурина и ни разу не попал в створ. К слову, появление Бабурина в «основе» казанцев стало сюрпризом, ведь Семак не хочет, чтобы арендованные у «Зенита» футболисты играли против своего клуба. Ибрагим Цаллагов и Дмитрий Полоз действительно остались вне заявки, а вот Бабурин появился на поле. Возможно, после возвращения в Петербург Егор станет «вторым номером» сине-бело-голубых в случае ухода Юрия Лодыгина.

Без Дзюба атака «Зенита» была легковесной — впереди действовали Себастьян Дриусси и Олег Шатов. У них нет таких физических качеств, чтобы продавить центральных защитников соперника, а переиграть казанцев за счёт быстроты и резкости не удалось. Хозяевам недоставало командной скорости, тогда как «Рубин» здорово перекрывал все зоны. Какую бы дорогу ни выбирали зенитовцы, везде был тупик. Мак пытался «дёргать» неопытного Аблуллина. Но центр при его смещениях перекрывался, а после рывков по флангу словак тратил время на то, чтобы подстроиться под передачу с «чужой» левой ноги. В общем, у «зимнего чемпиона» мало что получалось.

Егор Полоз-Азмун

Второй тайм начался глупейшего гола в ворота «Зенита»! Сорокин заменил сегодня собой Полоза и дисквалифицированного Сердара Азмуна вместе взятых: центральный защитник оформил дубль. Впрочем, опять же зная, как внимательно Бердыев относится к расположению футболистов на поле после «стандартов» и игре на подборах, голу Сорокина нельзя удивляться. Скорее в этом эпизоде потрясли странные действия опытного Александра Анюкова и вылетевшего из ворот Лунёва.

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Семак тут же перестроил «Зенит». В линию нападения в пару к Дриусси вышел фактурный Антон Заболотный, в результате чего Шатов превратился в правого латераля, а Кузяев — в левого. Хозяева добавили в скорости, в штрафной казанцев стало горячо, и юный Абдуллин ошибся под давлением. Фол на Эрнани — пенальти. Удар в створ ворот Бабурина с «точки» завершился голом Паредеса.

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Первая игра на «Газпром Арене» едва не подарила настоящее футбольное чудо в виде хет-трика защитника. Ещё одна ошибка проведшего катастрофический матч Лунёва завершилась третьим голом Сорокина, но, к счастью для голкипера, судья зафиксировал офсайд. А вот «Зенит», устроивший штурм ворот «Рубина» в концовке, так и не сумел пробить с игры Бабурина. Хозяева нанесли в итоге 19 ударов (4 — в створ), тем не менее впервые при Семаке проиграли дома. От прежнего преимущества сине-бело-голубых осталось перед зимним перерывом всего лишь одно очко.

Зенит 1:2
Первый тайм: 0:1
Рубин
9.12.2018, 19:00 Зрители: 48657 основной раунд: 17-й тур Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак Курбан Бердыев
Голы
59′ Леандро Паредес 5
80 Егор Сорокин (И. Калинин) 7′
80 Егор Сорокин (И. Калинин) 50′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
48′ Луиш Нету 13
Далер Кузяев 14
55′ Леандро Паредес 5
18′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
28′ Олег Шатов 17
55′ Роберт Мак 20
Антон Заболотный 29
65′ Александр Ерохин 21
85′ Клаудио Маркизио 10
21 Егор Бабурин
12 Игорь Калинин 39′
5 Филип Уремович 78′
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
80 Егор Сорокин
18 Павел Могилевец
19 Хорен Байрамян 29′
14 Владимир Гранат 90+4′
88 Руслан Камболов
50 Раиль Абдуллин 63′
69 Данил Степанов
65 Артур Сагитов 85′ 61′
11 Александр Бухаров
Статистика
5 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 2
8 Угловые 2
10 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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