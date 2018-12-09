«Зенит» проиграл без Дзюбы. Защитник Сорокин был близок к хет-трику
Команда Сергея Семака перед зимним перерывом растеряла почти всё своё преимущество в чемпионате.
Команда Сергея Семака перед зимним перерывом растеряла почти всё своё преимущество в чемпионате.
«Зенит» впервые сыграл на «Газпром Арене»! С сегодняшнего дня петербургский стадион на Крестовском острове носит новое название, рекламирующее спонсора лидера
«Наш клуб и “Газпром” продолжают плодотворное сотрудничество, — прокомментировал переименование “Крестовского” президент “Зенита” Сергей Фурсенко. — Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры и прилегающих к нему территорий — создание рекреационных зон отдыха вблизи стадиона. Мы убеждены, что присвоение домашней арене “Зенита” названия “Газпром Арена” создаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона с основной социальной миссией компании ПАО “Газпром” и
Перед началом матча с «Рубином» зенитовцы узнали, что вне зависимости от исхода этой встречи станут «зимними чемпионами», поскольку «Краснодар» неожиданно потерял очки дома. Вряд ли это расслабило хозяев, тем не менее они пропустили быстрый гол уже на 7-й минуте. В «основе» казанской команды
Именно Сагитов заработал штрафной, после которого гости заработали право на угловой. Все знают, насколько опасны у команды Курбана Бердыева угловые: главного тренера «Зенита» Сергея Семака даже спрашивали об этом на предматчевой
«Рубин» и
Без Дзюба атака «Зенита» была легковесной — впереди действовали Себастьян Дриусси и Олег Шатов. У них нет таких физических качеств, чтобы продавить центральных защитников соперника, а переиграть казанцев за счёт быстроты и резкости не удалось. Хозяевам недоставало командной скорости, тогда как «Рубин» здорово перекрывал все зоны. Какую бы дорогу ни выбирали зенитовцы, везде был тупик. Мак пытался «дёргать» неопытного Аблуллина. Но центр при его смещениях перекрывался, а после рывков по флангу словак тратил время на то, чтобы подстроиться под передачу с «чужой» левой ноги. В общем, у «зимнего чемпиона» мало что получалось.
Второй тайм начался глупейшего гола в ворота «Зенита»! Сорокин заменил сегодня собой Полоза и дисквалифицированного Сердара Азмуна вместе взятых: центральный защитник оформил дубль. Впрочем, опять же зная, как внимательно Бердыев относится к расположению футболистов на поле после «стандартов» и игре на подборах, голу Сорокина нельзя удивляться. Скорее в этом эпизоде потрясли странные действия опытного Александра Анюкова и вылетевшего из ворот Лунёва.
Семак тут же перестроил «Зенит». В линию нападения в пару к Дриусси вышел фактурный Антон Заболотный, в результате чего Шатов превратился в правого латераля, а Кузяев — в левого. Хозяева добавили в скорости, в штрафной казанцев стало горячо, и юный Абдуллин ошибся под давлением. Фол на Эрнани — пенальти. Удар в створ ворот Бабурина с «точки» завершился голом Паредеса.
Первая игра на «Газпром Арене» едва не подарила настоящее футбольное чудо в виде
|Сергей Семак
|Курбан Бердыев
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|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|3
|2
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)