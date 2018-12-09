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22:31 (мск), источник: ТАСС

Бердыев назвал заслугой Семака лидерство «Зенита» в РПЛ после первой части сезона

ТАСС, 9 декабря. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после первой части сезона во многом благодаря работе главного тренера Сергея Семака. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, которого цитирует пресс-служба клуба.

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В воскресенье «Зенит» потерпел второе поражение подряд в национальном чемпионате, уступив на своем поле «Рубину» со счетом 1:2. «Зенит» завершил первую часть сезона РПЛ на первом месте в турнирной таблице, набрав 34 очка после 17 туров.

«Сергей [Семак] — сильный тренер, лучший из молодых в России, — сказал Бердыев. — Нужно терпение. Первое место — это его заслуга. В начале чемпионата я говорил, что “Зенит” станет чемпионом с большим отрывом».

Дублем в составе «Рубина» отметился центральный защитник Егор Сорокин. Главный тренер казанцев отметил, что у него сильно развиты навыки нападающего при розыгрышах стандартных положений. «То, что он опасен при стандартах, было понятно, когда он пришел к нам. У него навыки нападающего при стандартах очень сильно развиты, этому не научишь».

Следующий тур в РПЛ состоится в начале марта. «Зенит» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Рубин» примет грозненский «Ахмат».

Зенит 1:2
Первый тайм: 0:1
Рубин
9.12.2018, 19:00 Зрители: 48657 основной раунд: 17-й тур Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак Курбан Бердыев
Голы
59′ Леандро Паредес 5
80 Егор Сорокин (И. Калинин) 7′
80 Егор Сорокин (И. Калинин) 50′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
48′ Луиш Нету 13
Далер Кузяев 14
55′ Леандро Паредес 5
18′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
28′ Олег Шатов 17
55′ Роберт Мак 20
Антон Заболотный 29
65′ Александр Ерохин 21
85′ Клаудио Маркизио 10
21 Егор Бабурин
12 Игорь Калинин 39′
5 Филип Уремович 78′
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
80 Егор Сорокин
18 Павел Могилевец
19 Хорен Байрамян 29′
14 Владимир Гранат 90+4′
88 Руслан Камболов
50 Раиль Абдуллин 63′
69 Данил Степанов
65 Артур Сагитов 85′ 61′
11 Александр Бухаров
Статистика
5 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 2
8 Угловые 2
10 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
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