Бердыев назвал заслугой Семака лидерство «Зенита» в РПЛ после первой части сезона

В воскресенье «Зенит» потерпел второе поражение подряд в национальном чемпионате, уступив на своем поле «Рубину» со счетом 1:2. «Зенит» завершил первую часть сезона РПЛ на первом месте в турнирной таблице, набрав 34 очка после 17 туров.

«Сергей [Семак] — сильный тренер, лучший из молодых в России, — сказал Бердыев. — Нужно терпение. Первое место — это его заслуга. В начале чемпионата я говорил, что “Зенит” станет чемпионом с большим отрывом».

Дублем в составе «Рубина» отметился центральный защитник Егор Сорокин. Главный тренер казанцев отметил, что у него сильно развиты навыки нападающего при розыгрышах стандартных положений. «То, что он опасен при стандартах, было понятно, когда он пришел к нам. У него навыки нападающего при стандартах очень сильно развиты, этому не научишь».