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9 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Сергей Семак: У Дзюбы травма. Ваше дело, верить или нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Рубином» (1:2) говорил об индивидуальных ошибках и травме Дзюбы, а Курбан Бердыев хвалил коллегу.

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Источник: Спорт-Экспресс

Гоша Чернов из Санкт-Петербурга

— Чего ожидали, то и получили, — начал Семак. — Игра сложная. Понятно, что «Рубин» ждал нашей ошибки. Мы могли вернуться в игру. Один забили, нужно было еще. Игроки старались, но были ошибки, в том числе индивидуальные. Вторую игру подряд курьезные ошибки влияют на результат.

— Почему вы решили с первых минут отправить в атаку Шатова, а не Заболотного, ведь таким образом команда стала более уязвима при «стандартах»?

— У нас было достаточно высокорослых игроков. Столько же, сколько у «Рубина». Хотелось бы, чтобы наши легкие форварды играли более активно, но в первом тайме это не совсем получалось. Они играли немного неправильно и неактивно.

— Вы говорили, что понимаете, как бороться с угловыми «Рубина». Что не получилось в этом матче?

— Многие команды пользуются такими розыгрышами. Нужно не давать соперникам блокировать вратаря. Полевые игроки понадеялись, что Лунев выйдет, возникла неразбериха… Мы неоправданно много фолили, особенно в первом тайме, причем в простых ситуациях. А у «Рубина» шанс забить со «стандарта» выше, чем с игры.

— Что произошло с Луневым к концу года?

— Да, допускает элементарные ошибки, не свойственные ему. Но у него сложный сезон, накопилась психологическая усталость.

— Насколько серьезное повреждение у Дзюбы?

— У него рецидив травмы. Не знаю, сможет ли он сыграть в Праге. В понедельник решим. Вероятность, что Дзюба не полетит туда, есть.

— Вы готовы поклясться, что у Дзюбы травма? И его отсутствие не связано с интервью, которое еще не опубликовано, но уже широко обсуждается.

— Во-первых, я никогда ничем не клянусь. Это абсолютно несовместимо. Во-вторых, я вам сказал, что у него травма. Я это сказал, а ваше дело, верить или не верить. Не могу вас заставить.

— Иванович в роли Дзюбы в конце матча — это разовая акция?

— Весь атакующий потенциал был на поле, не было смысла играть в три защитника, стали играть в два. Старались выжать моменты, но не смогли, хотя добавили остроты.

— Что с Ерохиным?

— Посмотрим. Там было нарушение, которое тянуло на прямую красную карточку — очень опасная игра, был серьезный риск. Момент неприятный. Дай Бог, чтобы не было ничего серьезного.

— Какую оценку вы поставили бы себе за первую половину сезона?

— Команда идет на первом месте и в чемпионате, и в группе Лиги Европы. А оценки не мне давать. Где-то мы могли сыграть лучше. У нас были хорошие матчи и не очень хорошие.

— Могут ли Иванович и Паредес покинуть «Зенит»? И ищете ли вы каких-либо новичков?

— В прессе иногда встречается такая чушь… Извините. Непонятно, откуда это берется. Что касается Паредеса и Ивановича, то никакой официальной информации нет. Они такие же игроки команды, как и остальные. Мы будем обсуждать будущее с каждым игроком, который хочет уйти. Удерживать никого не будем. Если будет возможность усилиться, будем этим пользоваться.

Курбан Бердыев: «Зенит» станет чемпионом с отрывом

— Очень важные три очка, хотя достались они нам тяжело, — признал главный тренер «Рубина». — Но есть удовлетворение от результата.

— Играло много молодых футболистов. Как вы оцените их игру?

— Благодарен Всевышнему, что ребята в первый раз вышли и одержали победу над лидером чемпионата, заслуженным лидером. Абдуллаева я заменил, потому что он попросил замену. Степанов вышел, не волновался. Доволен и Сагитовым.

— Неожиданное решение по Бабурину…

— Почему неожиданное? У нас кто сильней, тот и играет. Бабурин сыграл хорошо.

— Это связано с тем, что он — воспитанник «Зенита»?

— Да нет. Поймите, он очень хорошо выглядит на тренировках. Мы и в предыдущей игре хотели ставить его в состав. Он действительно лучший. При чем здесь место рождения?

— Можно ли сказать, что вы переиграли своего ученика Семака?

— Это стечение обстоятельств. Семак — сильный тренер, лучший из молодых, я это уже говорил. «Зенит» — лидер, и это его заслуга. Ему нужно время и терпение. Я говорил перед началом чемпионата, что «Зенит» будет чемпионом с отрывом.

— За счет чего Сорокин добился такого прогресса? Он воспитанник «Зенита».

— Опять о месте рождения говорите… Он играет волнообразно. Там, где выглядит хорошо, мы ему доверяем. Сейчас Егор в хорошей форме. То, что он хорош на «стандартах», было понятно, когда он еще только к нам перешел. У него есть выбор позиции, чутье. Это от Всевышнего.

Зенит 1:2
Первый тайм: 0:1
Рубин
9.12.2018, 19:00 Зрители: 48657 основной раунд: 17-й тур Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак Курбан Бердыев
Голы
59′ Леандро Паредес 5
80 Егор Сорокин (И. Калинин) 7′
80 Егор Сорокин (И. Калинин) 50′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
48′ Луиш Нету 13
Далер Кузяев 14
55′ Леандро Паредес 5
18′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
28′ Олег Шатов 17
55′ Роберт Мак 20
Антон Заболотный 29
65′ Александр Ерохин 21
85′ Клаудио Маркизио 10
21 Егор Бабурин
12 Игорь Калинин 39′
5 Филип Уремович 78′
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
80 Егор Сорокин
18 Павел Могилевец
19 Хорен Байрамян 29′
14 Владимир Гранат 90+4′
88 Руслан Камболов
50 Раиль Абдуллин 63′
69 Данил Степанов
65 Артур Сагитов 85′ 61′
11 Александр Бухаров
Статистика
5 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 2
8 Угловые 2
10 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
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