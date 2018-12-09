Сергей Семак: У Дзюбы травма. Ваше дело, верить или нет

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша Чернов из Санкт-Петербурга

— Чего ожидали, то и получили, — начал Семак. — Игра сложная. Понятно, что «Рубин» ждал нашей ошибки. Мы могли вернуться в игру. Один забили, нужно было еще. Игроки старались, но были ошибки, в том числе индивидуальные. Вторую игру подряд курьезные ошибки влияют на результат.

— Почему вы решили с первых минут отправить в атаку Шатова, а не Заболотного, ведь таким образом команда стала более уязвима при «стандартах»?

— У нас было достаточно высокорослых игроков. Столько же, сколько у «Рубина». Хотелось бы, чтобы наши легкие форварды играли более активно, но в первом тайме это не совсем получалось. Они играли немного неправильно и неактивно.

— Вы говорили, что понимаете, как бороться с угловыми «Рубина». Что не получилось в этом матче?

— Многие команды пользуются такими розыгрышами. Нужно не давать соперникам блокировать вратаря. Полевые игроки понадеялись, что Лунев выйдет, возникла неразбериха… Мы неоправданно много фолили, особенно в первом тайме, причем в простых ситуациях. А у «Рубина» шанс забить со «стандарта» выше, чем с игры.

— Что произошло с Луневым к концу года?

— Да, допускает элементарные ошибки, не свойственные ему. Но у него сложный сезон, накопилась психологическая усталость.

— Насколько серьезное повреждение у Дзюбы?

— У него рецидив травмы. Не знаю, сможет ли он сыграть в Праге. В понедельник решим. Вероятность, что Дзюба не полетит туда, есть.

— Вы готовы поклясться, что у Дзюбы травма? И его отсутствие не связано с интервью, которое еще не опубликовано, но уже широко обсуждается.

— Во-первых, я никогда ничем не клянусь. Это абсолютно несовместимо. Во-вторых, я вам сказал, что у него травма. Я это сказал, а ваше дело, верить или не верить. Не могу вас заставить.

— Иванович в роли Дзюбы в конце матча — это разовая акция?

— Весь атакующий потенциал был на поле, не было смысла играть в три защитника, стали играть в два. Старались выжать моменты, но не смогли, хотя добавили остроты.

— Что с Ерохиным?

— Посмотрим. Там было нарушение, которое тянуло на прямую красную карточку — очень опасная игра, был серьезный риск. Момент неприятный. Дай Бог, чтобы не было ничего серьезного.

— Какую оценку вы поставили бы себе за первую половину сезона?

— Команда идет на первом месте и в чемпионате, и в группе Лиги Европы. А оценки не мне давать. Где-то мы могли сыграть лучше. У нас были хорошие матчи и не очень хорошие.

— Могут ли Иванович и Паредес покинуть «Зенит»? И ищете ли вы каких-либо новичков?

— В прессе иногда встречается такая чушь… Извините. Непонятно, откуда это берется. Что касается Паредеса и Ивановича, то никакой официальной информации нет. Они такие же игроки команды, как и остальные. Мы будем обсуждать будущее с каждым игроком, который хочет уйти. Удерживать никого не будем. Если будет возможность усилиться, будем этим пользоваться.

Курбан Бердыев: «Зенит» станет чемпионом с отрывом

— Очень важные три очка, хотя достались они нам тяжело, — признал главный тренер «Рубина». — Но есть удовлетворение от результата.

— Играло много молодых футболистов. Как вы оцените их игру?

— Благодарен Всевышнему, что ребята в первый раз вышли и одержали победу над лидером чемпионата, заслуженным лидером. Абдуллаева я заменил, потому что он попросил замену. Степанов вышел, не волновался. Доволен и Сагитовым.

— Неожиданное решение по Бабурину…

— Почему неожиданное? У нас кто сильней, тот и играет. Бабурин сыграл хорошо.

— Это связано с тем, что он — воспитанник «Зенита»?

— Да нет. Поймите, он очень хорошо выглядит на тренировках. Мы и в предыдущей игре хотели ставить его в состав. Он действительно лучший. При чем здесь место рождения?

— Можно ли сказать, что вы переиграли своего ученика Семака?

— Это стечение обстоятельств. Семак — сильный тренер, лучший из молодых, я это уже говорил. «Зенит» — лидер, и это его заслуга. Ему нужно время и терпение. Я говорил перед началом чемпионата, что «Зенит» будет чемпионом с отрывом.

— За счет чего Сорокин добился такого прогресса? Он воспитанник «Зенита».