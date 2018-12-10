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00:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Премьер-лига уйдет на каникулы в Грозном

Программу 17-го тура чемпионата России закроет матч в Грозном между «Ахматом» и «Арсеналом».

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Источник: Спорт-Экспресс

В Грозном состоится заключительная игра календарного года в премьер-лиге. Грозненцы, как и туляки, в 16 играх набрали 20 очков. Победа в этой игре позволит победителю подняться на восьмую строчку.

«Ахмат» — «Арсенал»
10 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).
Коэффициенты Winline: П1 2.16 — Н 3.14 — П2 3.72 (в следующем порядке: победа хозяев — ничья — победа гостей).
Потери: Нижич, Роши, Швец (все — травм.) — Александров (травм.).
Судья: Вилков (Нижний Новгород).

Составы команд. Вариант «СЭ»

«Ахмат»: Городов — Уциев, Семенов, Анхель, Плиев, Мохаммади — Раванелли, Думбья, Исмаэл — Иванов, Митришев.
«Арсенал»: Левашов — Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес — Костадинов, Мохаммед — Бакаев, Ткачев, Мирзов — Кангва.

Последние три матча «Ахмата» (12-е место в чемпионате)
10.11. Чемпионат России. «Крылья Советов», 2:1 (г).
23.11. Чемпионат России. ЦСКА, 0:2 (д).
01.12. Чемпионат России. «Енисей», 1:1 (г).

Последние три матча «Арсенала» (10-е место в чемпионате)
25.11. Чемпионат России. «Краснодар», 0:3 (г).
28.11. Кубок России. «Оренбург», 4:2 (г).
03.12. Чемпионат России. «Зенит», 4:2 (д).

Интересные факты

Четыре матча подряд «Ахмат» проиграл «Арсеналу». В последний раз грозненцы набирали три очка в игре с туляками в апреле 2017-го, когда команда еще называлась «Терек».

Резиуан Мирзов, один из лидеров «Арсенала» в этом сезоне, с 2015 по 2017 год выступал за команду из Грозного. В ее составе он в 13 играх не забил ни разу. В Туле — четыре мяча в 17 играх во всех турнирах.

Мнение эксперта
Анатолий Байдачный, бывший главный тренер «Жемчужины», «Черноморца», «Терека», «Ростова»:
— 2:1. Симпатизирую «Ахмату», потому что в свое время работал в Грозном. Мне нравится, как эта команда играет, думаю, три очка дома грозненцы наберут.

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