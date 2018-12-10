В России снова лидирует команда, играющая плохо. В этом нет ничего удивительного
Проблемы «Зенита» очевидны и типичны.
Проблемы «Зенита» очевидны и типичны.
В течение двух дней последнего тура перед зимним перерывом действующий чемпион и действующий лидер турнирной таблицы проверяли две команды с хорошей оборонительной структурой — «Оренбург» и «Рубин» соответственно. Матчи в итоге с некоторыми оговорками получились очень похожими, и если «Локомотив» всё же вымучил победу (не совсем заслуженную — с точки зрения организации игры «Оренбург» смотрелся очень достойно), то «Зенит» не получил ничего в матче с полным ноунеймов даже по российским меркам и Хореном Байрамяном в нападении «Рубином».
В итоге «Зенит» ушёл зимовать лидером таблицы, но абсолютно у всех есть ощущение нескладности игры команды.
Всё это происходит потому что качество футбола, которое обычно подразумевает под себя не только качество оборонительных действий, но и умение созидать, в чемпионате России очень давно — возможно, со времён бодрейшего адвокатовского «Зенита» — не является главным критерием в борьбе титул. Гораздо важнее в РПЛ эмоции, мотивация, умение собирать очки со слабых, а соответственно концентрация — в общем, ментальные командные навыки, а не игровые, тактические или стилевые. Если бы было наоборот, к зиме «Краснодар» подошёл бы с таким отрывом от второго места, что весеннюю часть в контексте чемпионской гонки было бы уже неинтересно смотреть.
«Краснодар», к слову, со всем своим отличным качеством футбола, мог уйти на перерыв лидером, но ещё раз подтвердил прописные истины РПЛ: не обыгрываешь «Уфу», заряжая удары куда угодно, но только не в створ, не сохраняешь нужную концентрацию на слабую команду — не получаешь победу. Как бы при этом красиво и цельно ни играл.
Большинство прогрессивных тренеров мира сходится в мысли, что современный футбол строится на хороших действиях в переходных фазах — из обороны в атаку и из атаки в оборону.
Даже (стереотипно) оборонительная Италия в последние годы дарит интересные впереди и при этом даже качественные команды из нижней половины таблицы, а у нас с этим проблема вообще всегда.
А типичная проблема лидеров, с которой столкнулся и «Зенит», заключается в том, что свой футбол они навязать не могут, сбиваясь на те правила игры, что предлагает более слабый соперник. В итоге «Зенит» делает 40 подач и прострелов в штрафную «Рубина» за матч, а «Локомотив» из двух с половиной десятков кроссов доводит до ударов только два. Поэтому матчи формата «лидер играет дома против команды с хорошей оборонительной структурой» сливаются в один. Поменяй командам майки — и мы не увидим, что
Очень, конечно, хочется, чтобы чемпионом наконец стала команда, показывающая самый качественный футбол, но опыт многих предыдущих лет показывает, что скорее им станет тот, кто перестрадает «Уфу», «Анжи» и «Крылья Советов».
Антон Михашенок