В России снова лидирует команда, играющая плохо. В этом нет ничего удивительного

Источник: РИА "Новости"

В течение двух дней последнего тура перед зимним перерывом действующий чемпион и действующий лидер турнирной таблицы проверяли две команды с хорошей оборонительной структурой — «Оренбург» и «Рубин» соответственно. Матчи в итоге с некоторыми оговорками получились очень похожими, и если «Локомотив» всё же вымучил победу (не совсем заслуженную — с точки зрения организации игры «Оренбург» смотрелся очень достойно), то «Зенит» не получил ничего в матче с полным ноунеймов даже по российским меркам и Хореном Байрамяном в нападении «Рубином».

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В итоге «Зенит» ушёл зимовать лидером таблицы, но абсолютно у всех есть ощущение нескладности игры команды. Сине-бело-голубые действительно играют крайне скверно, но нет ничего парадоксального в их первом месте. И в прошлом сезоне к игре «Локомотива» были вопросы, и в чемпионском сезоне «Спартака» по игре (не по результатам или мотивации) команда Массимо Карреры не была полностью убедительной.

Всё это происходит потому что качество футбола, которое обычно подразумевает под себя не только качество оборонительных действий, но и умение созидать, в чемпионате России очень давно — возможно, со времён бодрейшего адвокатовского «Зенита» — не является главным критерием в борьбе титул. Гораздо важнее в РПЛ эмоции, мотивация, умение собирать очки со слабых, а соответственно концентрация — в общем, ментальные командные навыки, а не игровые, тактические или стилевые. Если бы было наоборот, к зиме «Краснодар» подошёл бы с таким отрывом от второго места, что весеннюю часть в контексте чемпионской гонки было бы уже неинтересно смотреть.

«Краснодар», к слову, со всем своим отличным качеством футбола, мог уйти на перерыв лидером, но ещё раз подтвердил прописные истины РПЛ: не обыгрываешь «Уфу», заряжая удары куда угодно, но только не в створ, не сохраняешь нужную концентрацию на слабую команду — не получаешь победу. Как бы при этом красиво и цельно ни играл.

Большинство прогрессивных тренеров мира сходится в мысли, что современный футбол строится на хороших действиях в переходных фазах — из обороны в атаку и из атаки в оборону.

В чемпионате России давно сложился тренд, при котором все команды ниже примерно шестого места делают ставку на сильную фазу перехода из атаки в оборону — так осторожно не играют нигде в Европе.

Даже (стереотипно) оборонительная Италия в последние годы дарит интересные впереди и при этом даже качественные команды из нижней половины таблицы, а у нас с этим проблема вообще всегда.

А типичная проблема лидеров, с которой столкнулся и «Зенит», заключается в том, что свой футбол они навязать не могут, сбиваясь на те правила игры, что предлагает более слабый соперник. В итоге «Зенит» делает 40 подач и прострелов в штрафную «Рубина» за матч, а «Локомотив» из двух с половиной десятков кроссов доводит до ударов только два. Поэтому матчи формата «лидер играет дома против команды с хорошей оборонительной структурой» сливаются в один. Поменяй командам майки — и мы не увидим, что что-то поменялось. Лучшие клубы, которые должны выделяться хотя бы более индивидуально сильными игроками, не могут продемонстрировать и этого, потому что принимают правила игры болота таблицы.



Очень, конечно, хочется, чтобы чемпионом наконец стала команда, показывающая самый качественный футбол, но опыт многих предыдущих лет показывает, что скорее им станет тот, кто перестрадает «Уфу», «Анжи» и «Крылья Советов».