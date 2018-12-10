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19:04 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Рубина» Сорокин вошел в команду недели в Европе по версии Gazzetta dello Sport

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Егор Сорокин вошел в символическую сборную недели в европейских чемпионатах по версии итальянского издания La Gazzetta dello Sport. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба со ссылкой на итальянскую газету.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Рубин» обыграл петербургский «Зенит» в выездном матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. 23-летний защитник отметился дублем.

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В символическую команду вместе с россиянином попали: Руне Ярстейн («Герта», Германия), Давид Луиз («Челси», Англия), Хосе Анхель («Эйбар», Испания), Марко Груич («Герта», Германия), Браис Мендес («Сельта», Испания), Адриен Томассон («Страсбур», Франция), Фелипе Андерсон («Вест Хэм», Англия), Лионель Месси («Барселона», Испания), Роберт Левандовский («Бавария», Германия) и Мохаммед Салах («Ливерпуль», Англия).

После 17 туров «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками в активе. Следующий тур национального чемпионата состоится в марте. Казанская команда на своем поле примет грозненский «Ахмат».

Сорокин выступает за «Рубин» с 2014 года. За это время защитник провел за команду 25 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился четырьмя забитыми голами. 10 сентября текущего года защитник дебютировал за сборную России в товарищеском матче с командой Чехии (5:1).

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