Футболист «Рубина» Сорокин вошел в команду недели в Европе по версии Gazzetta dello Sport

После 17 туров «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками в активе. Следующий тур национального чемпионата состоится в марте. Казанская команда на своем поле примет грозненский «Ахмат».

Сорокин выступает за «Рубин» с 2014 года. За это время защитник провел за команду 25 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился четырьмя забитыми голами. 10 сентября текущего года защитник дебютировал за сборную России в товарищеском матче с командой Чехии (5:1).