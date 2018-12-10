СМИ: Футболист «Спартака» Адриано зимой перейдет в «Интернасьонал» на правах аренды

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Интернасьонал» планирует подписать с нападающим годичное соглашение, после чего бразилец вернется в московский клуб.

Действующий контракт Адриано со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2020 года.

На прошлой неделе в СМИ появлялась информация, что 31-летний форвард согласовал условия личного контракта с турецким «Галатасараем». Позднее «Спартак» опроверг эту информацию и призвал не верить трансферным слухам вокруг бразильца.