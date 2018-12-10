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19:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Спартака» Адриано зимой перейдет в «Интернасьонал» на правах аренды

ТАСС, 10 декабря. /ТАСС/. Бразильский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Луис Адриано в зимнее трансферное окно перейдет на правах аренды в бразильский «Интернасьонал». Об этом сообщает бразильская радиостанция Radio Inferno.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Интернасьонал» планирует подписать с нападающим годичное соглашение, после чего бразилец вернется в московский клуб.

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Действующий контракт Адриано со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2020 года.

На прошлой неделе в СМИ появлялась информация, что 31-летний форвард согласовал условия личного контракта с турецким «Галатасараем». Позднее «Спартак» опроверг эту информацию и призвал не верить трансферным слухам вокруг бразильца.

Адриано выступал за «Интернасьонал» с 2004 по 2007 год. Бразилец играет за «Спартак» с зимы 2017 года, став в составе клуба чемпионом России сезона-2016/17. Форвард в текущем сезоне провел в составе «Спартака» 18 матчей в различных турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

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