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21:37 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 10 декабря. Футболисты грозненского «Ахмата» со счетом 2:0 обыграли тульский «Арсенал» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Голы в составе грозненцев забили Раванелли (34-я минута) и Аблае Мбенг (90+5).

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. «Арсенал» набрал 20 очков и идет на 11-м месте.

Следующий тур РПЛ состоится в марте. «Ахмат» на выезде сыграет с казанским «Рубином». «Арсенал» на своем поле примет московский ЦСКА.

Ахмат 2:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
10.12.2018, 19:30 основной раунд: 17-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов Игорь Черевченко
Голы
34′ Раванелли 14
90+5′ Аблай Мбенг 17
Составы
Евгений Городов 16
90+2′ Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Вилькер Анхель 4
31′ Андрей Семенов 15
65′ Раванелли 14
55′ Олег Иванов 19
Идрисса Думбья 8
71′ Бернард Бериша 77
86′ Аблай Мбенг 17
80′ 88′ Силва Лима Исмаэл 11
Родолфу 2
90′ Магомед Митришев 95
Лечи Садулаев 87
36 Михаил Левашов
9 Кирилл Комбаров (к)
6 Максим Беляев
8 Гиа Григалава 76′
78 Зелимхан Бакаев 55′
19 Резиуан Мирзов 60′
18 Лука Джорджевич
5 Абдул Кадири 66′
21 Виктор Альварес 90′
45 Огнен Ожегович
10 Эванс Кангва 71′
11 Сергей Ткачев
70 Георгий Костадинов 79′ 4′
23 Игорь Горбатенко 87′
Статистика
6 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
16 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 1
4 Угловые 5
12 Фолы 13
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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