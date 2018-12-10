«Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 10 декабря. Футболисты грозненского «Ахмата» со счетом 2:0 обыграли тульский «Арсенал» в домашнем матче 17-го тура Российской
ТАСС, 10 декабря. Футболисты грозненского «Ахмата» со счетом 2:0 обыграли тульский «Арсенал» в домашнем матче 17-го тура Российской
Голы в составе грозненцев забили Раванелли (34-я минута) и Аблае Мбенг (90+5).
«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. «Арсенал» набрал 20 очков и идет на 11-м месте.
Следующий тур РПЛ состоится в марте. «Ахмат» на выезде сыграет с казанским «Рубином». «Арсенал» на своем поле примет московский ЦСКА.
|Рашид Рахимов
|Игорь Черевченко
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|6
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|16
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)