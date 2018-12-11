Символическая сборная 17-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Сергей Рыжиков («Крылья Советов»)

Почти тайм игрового времени самарская команда в меньшинстве отбивалась от атак «Ростова». За это время Сергей Рыжиков вступил в игру пять раз, в одном из эпизодов с ленточки потащил «мёртвый» мяч, который мог переломить игру. Несмотря на грубую ошибку в первом тайме, вратарь «Крыльев Советов» был самым хладнокровным игроком в матче. Его спокойствие помогло хозяевам дотерпеть до заключительного отрезка встречи и заработать важные три очка.

Алексей Козлов («Динамо»)

«Динамо» впервые в этом сезоне попробовало вместо привычных 5−4−1 с пятёркой оборонительных защитников схему 3−4−3 с двумя активно подключающимися вингбеками. Алексей Козлов исполнил одного из них. Благодаря классным подключениям Козлова и Рауша «Динамо» разбило «Урал» атаками по флангам. На счету Алексея забитый мяч, голевой пас и ещё один в одиночку созданный момент для Маркова, который должен был завершиться пятым голом в ворота «Урала».

Егор Сорокин («Рубин»)

За первую половину чемпионата противодействие угловым «Рубина» так и не найдено, так что казанцы продолжают осложнять жизнь своим соперникам и забивать голы, практически не владея мячом. Команде Бердыева хватило двух ударов в створ после розыгрышей стандартов, чтобы обыграть лидера чемпионата на его поле. Оба — на счету центрального защитника «Рубина» Егора Сорокина. Сорокин — один из винтиков идеально отработанного казанского механизма розыгрыша угловых. В концовке встречи Егор даже был близок к хет-трику, но забитый мяч был отменён из-за офсайда. Кроме того, Егор отлично справился со своими прямыми обязанностями, Благодаря победе над «Зенитом» на зимний перерыв «Рубин» уходит на 6-м месте с центральным защитником в роли лучшего бомбардира команды.

Йонуц Неделчару («Уфа»)

«Краснодар» с первых минут захватил инициативу и почти не выпускал «Уфу» со своей половины поля. При этом гости очень грамотно держали позиционную оборону и по крайней мере из центральной зоны практически ничего не позволяли «быкам». Особенно хорош был Йонуц Неделчяру. Румынский защитник всегда оказывался в нужное время в нужном месте. Йонуц 11 раз вынес мяч из своей штрафной и трижды блокировал удары игроков «Краснодара».

Георгий Щенников (ЦСКА)

После возвращения в строй Щенников очень старается не уступать Марио Фернандесу в полезности на чужой половине поля, и в матче с «Енисеем» у него это хорошо получилось. Активностью Щенникова ЦСКА постепенно выравнивает соотношение направления атак — если весь первый круг «армейцы» загружали Фернандеса и практически не продвигали мяч вперед через левый край, то теперь почти в каждом матче наблюдается относительный баланс. Своевременным смещением в середину Щенников среагировал на спорный мяч и завершил эпизод красивым голом из-за пределов штрафной. Что касается пропущенного гола, вина защитника минимальна — Георгий пошёл страховать Магнуссона и уже не успевал закрыть свою зону.

Алексей Сутормин («Оренбург»)

«Оренбург» проиграл «Локомотиву», но был хорош в переходных фазах так же, как и в начале сезона. Самым активным игроком средней линии «Оренбурга» стал Алексей Сутормин. Из десяти ударов девять команда Федотова нанесла после темповых атак, и все они начинались с Сутормина. Полузащитник «Оренбурга» отдал голевую передачу, один раз пробил в штангу и вывел один на один Деспотовича, но Гилерме спас свою команду от второго пропущенного мяча и сохранил ей шансы на возвращение в игру.

Оливье Тилл («Уфа»)

К манере игры бывшего любителя уже успели привыкнуть в РПЛ, но Оливье продолжает прибавлять и становиться более универсальным игроком. Полузащитник был как обычно активен в атаке, нагружал обостряющими передачами левый фланг обороны «Краснодара» и несколько раз эффектно разбирался с соперниками с помощью дриблинга. В отличие от матчей прошлых туров, Тилл намного организованнее сыграл в обороне, выключил Куэву и совершил несколько важных перехватов, после которых уфимцы быстро переходили в атаку.

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

В матче с «Оренбургом» Юрий Сёмин попробовал задействовать Фарфана на позиции «десятки», и в целом перуанец провалился. Джефферсон проиграл большинство единоборств, не отдал ни одной обостряющей передачи и лишь раз проверил вратаря «Оренбурга» Довбню. Тем не менее главный тренер «Локомотива» не снял Фарфана с игры, и в концовке встречи тот себя проявил. Кроме голов, трудно вспомнить ещё какие-то полезные действия Джефферсона в матче, но и этого более чем достаточно. Перуанец дважды занял правильную позицию в штрафной и перевернул складывающийся не в пользу «Локомотива» ход встречи.

Жоаозиньо («Динамо»)

Самый опасный игрок в составе «Динамо», через которого велась практически вся атакующая игра команды. Помимо гола и голевой передачи бразилец был очень эффективен в командном продвижении мяча вперёд, отдал большое количество обостряющих передач под удар и под потенциальный голевой пас. Если бы «Динамо» не подводила реализация и ассистентские баллы насчитывались за вторые передачи, как в хоккее, Жоаозиньо ушёл бы с поля минимум с тройкой ассистов.

Евгений Луценко («Динамо»)

В матче с «Уралом» Луценко давали непривычно много свободного пространства, и нападающий не преминул им воспользоваться. Евгений эффективно исполнил роль адресата первой передачи в быстрых переходах из обороны в атаку и сам поучаствовал в трёх голевых атаках. В 17-м туре было забито несколько шикарных мячей, но боковые «ножницы» в исполнении Луценко снимают все вопросы о самом красивом из них.

Зе Луиш («Спартак»)

Провёл свой типичный матч с большим количеством выигранных верховых мячей и единоборств, после которых «Спартак» мог начинать атаки из более выгодных ситуаций, а не пытаться вскрывать правильно организованный низкий блок «Анжи». Зе Луиш забил два гола сам и как минимум дважды очень зряче выводил партнёров на удар в самом начале матча — из тех позиций было труднее не забить. К счастью для «Спартака», нереализованные моменты первого тайма не повлияли на итоговый результат.

Тренер: Курбан Бердыев («Рубин»)