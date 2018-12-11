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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Два инвестора претендуют на покупку 43% акций «Ростова»

Накануне завершился прием заявок на покупку акций «Ростова», выставленных на продажу правительством области.

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Источник: РИА "Новости"

«На приобретение акций клуба “Ростов”, находящихся в государственной собственности Ростовской области, поступили две заявки. Оба заявителя внесли задаток, составляющий 20% начальной цены пакета акций, что составляет около 4,5 млн рублей», — цитирует председателя областного фонда имущества Леонида Ковтуна Don24.

Напомним, правительство области выставило на торги 104 235 акций (43,2% уставного капитала) ростовского клуба. Начальная цена пакета акций определена в размере 22,4105 млн рублей. Торги пройдут 14 декабря. Шаг аукциона составит 1,1205 млн рублей. При этом контрольный пакет (51%) клуба останется в государственной собственности.

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