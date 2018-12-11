Два инвестора претендуют на покупку 43% акций «Ростова»

«На приобретение акций клуба “Ростов”, находящихся в государственной собственности Ростовской области, поступили две заявки. Оба заявителя внесли задаток, составляющий 20% начальной цены пакета акций, что составляет около 4,5 млн рублей», — цитирует председателя областного фонда имущества Леонида Ковтуна Don24.