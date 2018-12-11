Два инвестора претендуют на покупку 43% акций «Ростова»
Накануне завершился прием заявок на покупку акций «Ростова», выставленных на продажу правительством области.
Накануне завершился прием заявок на покупку акций «Ростова», выставленных на продажу правительством области.
«На приобретение акций клуба “Ростов”, находящихся в государственной собственности Ростовской области, поступили две заявки. Оба заявителя внесли задаток, составляющий 20% начальной цены пакета акций, что составляет около 4,5 млн рублей», — цитирует председателя областного фонда имущества Леонида Ковтуна Don24.
Напомним, правительство области выставило на торги 104 235 акций (43,2% уставного капитала) ростовского клуба. Начальная цена пакета акций определена в размере 22,4105 млн рублей. Торги пройдут 14 декабря. Шаг аукциона составит 1,1205 млн рублей. При этом контрольный пакет (51%) клуба останется в государственной собственности.