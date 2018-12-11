«Спартак» и трансферы: ключевые фигуры

Источник: РИА "Новости"

Луиз Адриану — если только Китай

Наверное, самая интересная фигура. Слабый первый круг и высокая зарплата (около 4 миллионов евро в год) — факторы риска, которые позволяли говорить о том, что 31-летний бразильский форвард тот футболистом, с которым могут расстаться в ближайшее трансферное окно.

Информация в прессе и ряд бесед, когда бразильцу объяснили, чего от него хотят (кроме того, он узнал из СМИ), чудесно отразились на настрое нападающего. В одной из первых двусторонок при Олеге Кононове он забил 4 гола, затем стал поражать ворота соперников в официальных матчах — и вернулся к тому состоянию, в котором его привыкли видеть. То есть вновь стал футболистом, делающим разницу.

Вариант в Бразилии с арендой в «Интернасионале» выглядит странным.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 13.12.2018, 20:55 Вильярреал - Спартак -

Этот клуб вряд ли способен в одиночку осилить оклад Адриану в 4 миллиона евро в год. А зачем «Спартаку» отдавать игрока, который дает результат, да еще ему часть зарплаты?

То же самое касается и вариантов со средними европейскими командами.

Это невозможно по финансовым причинам — ни четыре, ни три миллиона евро в год там заплатить не смогут.

Значит, остается Китай — и вот этот рынок я бы не стал сбрасывать со счетов.

Айртон — вмешались третьи лица?

21-летний защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас на прошлой неделе прошел медосмотр в Риме. Мои источники говорят, что сделка закрыта — в том плане, что условия между клубами согласованы и никаких других претендентов на футболиста (в частности, «Зенита») нет. Вопрос — почему «Спартак» не объявляет о приобретении?

На рынке обсуждают, что в дело вмешались третьи лица — то есть компании или физические лица, владеющие частью трансфера игрока. Если так, то красно-белым предстоит разобраться с документами, которые предоставляют эти стороны.

Или начать искать альтернативу. Она есть — в том числе и достаточно экзотическая.

Еременко — есть ли альтернатива?

У 32-летнего полузащитника Романа Еременко ситуация непростая. Игроку нужно понимание, готов ли «Спартак» продолжить сотрудничество — или контракт по решению клуба будет расторгнут? Агент футболиста Марко Трабукки говорит, что красно-белые пока не сообщили свой вердикт. Олег Кононов в интервью «СЭ» говорил, что Еременко ему «всегда нравился и шансы остаться у него есть».

Вопрос в том, как «Спартак» в принципе видит будущее Еременко — считает ли укомплектованной среднюю линию и верит ли в то, что Роман сможет после сборов выйти на свой привычный уровень? А главное — есть ли готовность, если нужно укрепить позицию, вложиться в новичка.

Беляев — в январе можно вести переговоры

Максим Беляев знаком Кононову по тульскому «Арсеналу» — 27-летний центральный защитник стабильно выходил в основном составе, проводя по 90 минут. «Спартак» и раньше, при Каррере, присматривался к этому игроку, но в итоге так и не выкупил трансфер. Сейчас все проще: летом у Максима завершается контракт, Тула вот-вот сделает предложение по продлению, но уже с января Беляев может договариваться с другими клубами.

Приглашение Максима (если оно последует) ставит вопрос по будущему кого-то из центральных защитников.

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